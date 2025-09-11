Kormányinfó: nem kell leállítani a paksi bővítést az Európai Bíróság ítélete után

A tájékoztatón több aktuális ügy is szóba kerülhet. Az elmúlt napok egyik kiemelt témája, hogy Lengyelország légterét több orosz drón is megsértette, és ezek közül néhányat a lengyel légvédelem lelőtt.

Ez nemcsak Varsó, hanem az egész NATO és EU számára komoly biztonságpolitikai kérdéseket vet fel, így várható, hogy a magyar kormány álláspontja is elhangzik majd.

A magyar–ukrán kapcsolatok is napirenden lehetnek, mivel továbbra is feszült a helyzet a határmenti együttműködésben, és folyamatosak az egyeztetések a migrációs, humanitárius és energetikai kérdésekben.

Gazdasági témák közül várhatóan szó esik az Otthon Start program indulásáról, amely egy új lakástámogatási konstrukció, és sok család számára lehet fontos, hogy pontosan mikortól és milyen feltételekkel vehető igénybe. Emellett felmerülhet a nyugdíjasoknak szánt utalványok hatása is: ezek a juttatások élénkíthetik a keresletet, megváltoztathatják a nyugdíjasok fogyasztási szokásait, és érzékelhető forgalomnövekedést hozhatnak a kiskereskedelemben.

Arról is tájékoztatást adhat Bóka János és Gulyás Gergely, hogy Magyarország több mint 1600 milliárd forintnyi hitelt igényelt fegyverkezésre és védelmiipari beruházásokra az EU-s SAFE közös eszközből.

A főváros pénzügyi helyzete szintén téma lehet, mivel Budapest költségvetését és adósságkezelését érintő kérdések folyamatosan napirenden vannak, és ezek közvetlen hatással vannak a város működésére, a közlekedési és közszolgáltatási beruházásokra. Az energiabiztonság is kiemelt figyelmet kaphat, különösen az ukrajnai támadások és a régióban tapasztalható ellátási kockázatok fényében, amelyek befolyásolják Magyarország gáz- és villamosenergia-ellátásának stabilitását.

Végül, mivel Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a héten tartotta meg évértékelő beszédét az Európai Parlamentben, várhatóan a kormányinfón is reagálnak az EU-politikai irányvonalakra és a magyar kormány számára fontos uniós döntésekre.

