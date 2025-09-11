Kormányinfó: nem kell leállítani a paksi bővítést az Európai Bíróság ítélete után

Továbbra sem támogatja a GMO-t a kormány
Az élelmiszerbiztonsági szabályok lazulásáról szólva Gulyás elmondta, hogy Magyarországon a GMO-mentesség alkotmányos alapelv, és az eddigi uniós gyakorlatok a világon is kiemelkedően szigorú védelmet biztosítottak. Szerinte most egy olyan ideológiai irányzat erősödik, amely politikai okokból lazítana a szabályokon, különösen az ukrán termékek korlátlan beengedésével. Ez nemcsak a gabonapiacot torzíthatja, ahogy az tavaly is látszott, hanem azt is eredményezheti, hogy kevésbé ellenőrzött termékek kerülnek be az európai piacra. Gulyás szerint az Európai Uniónak meg kellene őriznie szigorú élelmiszerbiztonsági szabályait, és nem szabadna engednie, hogy politikai megfontolások felülírják ezeket.
A kormány nem fél a lakossági kamatstop miatt indított alkotmánybírósági eljárástól
Gulyás Gergely kérdésre válaszolva elmondta, hogy a kormány számára érthető, ha a Magyar Bankszövetség több tagja az Alkotmánybírósághoz fordult a lakossági kamatstop meghosszabbítása miatt. Hangsúlyozta, hogy a kormány döntése családok tízezreinek segít a törlesztőrészletek fizethető szinten tartásában, míg a bankok számára veszteséget jelent. Szerinte ugyanakkor
a bankszektor Magyarországon nyereséges, és a piaci verseny egészségesen működik, így a bankok képesek elviselni a kamatstopból eredő terheket, különösen úgy, hogy a nyereségükből ez a veszteség fedezhető.
Folytatódhat Paks II.
A Paks II. beruházással kapcsolatban Bóka hangsúlyozta, hogy a bírósági ítélet nem akadályozza a projekt folytatását. Kifejtette, hogy jelenleg az Európai Bizottság feladata, hogy az uniós jognak megfelelő új határozatot hozzon az állami támogatásról, és Magyarország minden előírásnak megfelelve, együttműködve vesz részt ebben a folyamatban. Hozzátette, hogy amíg az új bizottsági döntés megszületik, addig a munkálatok a korábbi menetrend szerint folytatódhatnak, mivel az ítélet nem tartalmaz olyan elemet, amely megakadályozná a beruházást.
Ki lehet zsarolni a zárolt magyar uniós forrásokat?
Bóka János az RTL kérdésére, hogy a vétójog alkalmazásával, zsarolással kiszabadíthatók-e a zárolt magyar uniós források válaszolva kijelentette, hogy a kormány valóban minden lehetséges jogi és politikai eszközt bevet annak érdekében, hogy Magyarország hozzájusson az őt megillető uniós forrásokhoz. Úgy fogalmazott, hogy ezek a pénzek kizárólag politikai megfontolásokból vannak visszatartva, ezért a kormány célja az, hogy ezeket a forrásokat a magyar emberek és a magyar gazdaság érdekében elérhetővé tegye. Hozzátette, hogy mindaddig folytatják ezt a küzdelmet, amíg Magyarország az összes jogosan járó támogatást meg nem kapja.
Hamarosan kiderülnek a részletek a fegyverkezési uniós hitelről
A magyar kormány jelentős összeget igényelt a SAFE hitelprogramból az uniós fegyverkezési és védelmi célokra.
Bóka János elmondta, hogy november 30-ig össze kell állítani egy védelmi ipari beruházási tervet, amely alapján Magyarország 16,2 milliárd euró, azaz mintegy 6300 milliárd forint felhasználását kérheti. Hangsúlyozta, hogy a tervek előkészítése már zajlik, de jelenleg még nem állnak olyan állapotban, hogy részletes információkat lehessen róluk megosztani. Kiemelte, hogy elsősorban védelmi és kettős célú – vagyis polgári és katonai felhasználásra egyaránt alkalmas – beruházásokra fordítják majd az összegeket.
Arra a kérdésre, hogy a megrendelések magyar vagy nemzetközi cégek között oszlanak-e meg, Bóka közölte, hogy a vonatkozó kritériumok nyilvánosan elérhetők. Hozzátette, hogy a cél nemcsak a védelmi ipar fejlesztése, hanem az is, hogy a hazai vállalkozások, köztük a kis- és középvállalkozások is bekapcsolódhassanak ezekbe a programokba, és aktív szereplőivé váljanak a beruházásoknak.
Megvétózza Magyarország a jogállamisági kritériumok kiterjesztését
Bóka János kitért Ursula von der Leyen azon kijelentésére is, miszerint le kell rázni az „egyhangúság béklyóját”. A miniszter szerint ez szereptévesztést jelez, hiszen a bizottság feladata a szerződések őreként azok betartatása lenne, nem pedig az, hogy azokat akadálynak tekintse. Úgy vélte, a bizottság elnöke a következő hétéves költségvetési ciklusban szélesíteni és egyszerűsíteni akarja a jogállamisági feltételeket, és azokat minden forrásra kiterjesztené, ami politikai nyomásgyakorlás eszközeként használható.
Bóka kijelentette, hogy Magyarország nem támogat semmilyen olyan mechanizmust, amely ideológiai alapon korlátozná az uniós forrásokhoz való hozzáférést. Hozzátette, hogy
hazánk nem fogja megszavazni azt a hétéves uniós költségvetést, amelyből politikai okokból kizárhatják a forrásokból, és jelenleg nem lát olyan forgatókönyvet, amelyben erre mégis rákényszerülne.
A magyar kormány kiáll Izrael mellett
Az EU és Izrael kapcsolatáról szólva a miniszter elmondta, hogy Ursula von der Leyen javaslatai között szerepel az EU–Izrael társulási megállapodás részleges felfüggesztése, de ennek életbe lépéséhez még a tagállamok jóváhagyására is szükség van. Hangsúlyozta, hogy a tervezett lépés nem érinti a tagállamok és Izrael közötti kétoldalú szerződések végrehajtását, így a Magyarország és Izrael között megkötött, illetve előkészítés alatt álló kereskedelmi és védelmi ipari megállapodások is érvényben maradnak.
Bóka kiemelte, hogy Magyarország elkötelezett a kétállami megoldás mellett, de ezt egy folyamat lezárásának, nem pedig kiindulópontjának tekinti.
Szerinte az Európai Uniónak meg kell őriznie hitelességét a régióban, mert csak így játszhat érdemi szerepet a béke és a stabilitás fenntartásában, amely Magyarország számára is alapvető érdek az energiaellátás, a kereskedelem és az illegális migráció kezelése szempontjából.
Váratlan fordulat: az EU megsemmisítette a Paks II. engedélyét, nagy a bizonytalanság a projekt jövőjével kapcsolatban
Az Európai Unió Bírósága szeptember 11-én hozott ítéletével megsemmisítette az Európai Bizottság 2017-es döntését, amely engedélyezte a magyar kormány számára, hogy állami támogatást nyújtson a Paks II. atomerőmű két új blokkjának megépítéséhez. A luxembourgi ítélet Ausztria fellebbezése nyomán született, és komoly fordulatot jelent a több éve vitatott projekt európai megítélésében.
Nem kell leállítani a paksi bővítést
Az Európai Unió Bírósága megsemmisítette az Európai Bizottság a Paks II. atomerőműnek adott állami támogatását engedélyező határozatot. Az EUB nem hozott olyan döntést, amely szerint a létesítmény fejlesztése bármilyen uniós jogot sértene. A mostani döntés azt mondja ki, hogy az Európai Bizottság nem vizsgálta, hogy megfeleltek-e az eljárások az uniós közbeszerzési eljárásoknak – ismertette egy kérdésre Bóka János az ítéletet.
Magyarország számára az következik, hogy mindenben az uniós jognak és a lojális együttműködésnek megfelelően járunk majd el, hogy az Európai Bizottság egy megfelelő támogatási határozatot hozzon. A mostani döntés nem akadályozza a paksi bővítés folytatását – tette hozzá az uniós ügyi miniszter.
A magyar kormány nem támogatja az orosz vagyon felhasználását
Bóka János nem érti, hogyan lenne lehetséges a befagyasztott orosz állami vagyont fedezetként használva hitelt adjanak Ukrajnának. A miniszter szerint sok a jogi kockázat, és azt tartják kiemelten fontosnak, hogy ezt a felelősséget ne terjesszék a tagállamokra, valamint ne ássák alá az euró, mint tartalékvaluta szerepét.
A magyar tárcavezető bírálta Ursula von der Leyent, hogy az ukrán és orosz határok menti tagállamokat végiglátogatta az Európai Bizottság elnöke, de Magyarország nem érkezett meg. Miután arról beszélt a politikus, hogy EU-s hatáskör a határok fizikai védelme, akkor elfogadhatatlan, hogy ebben miért nem azonosak a feltételek a tagállamoknak, így Magyarországgal szemben.
Bóka János szerint nincs változás Brüsszelben
Az őszi politikai szezon nemcsak Magyarországon, de az EU-ban is megkezdődött Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének strasbourgi beszédével, amelyet a kormány úgy értékelt, hogy egy évvel a bemutatásuk után a Draghi- és Letta-jelentésekről sem indult vita – folytatta Bóka János uniós ügyekért felelős miniszter.
A miniszter szerint kevés szó esett az európai iparról, hadi gazdálkodást erőltetnek a versenyképességi fordulat helyett, míg túl sok szó esett Ukrajnáról. Kifogásolta, hogy további intézményi centralizáció, tagállami elvonás várható. Bóka János kritizálta, hogy szerinte nem esett elég szó a magánbefektetések ösztönzéséről, valamint az ipartámogatásáról, és a zöld átállás felülvizsgálatáról sem esett szó.
Jelezte, hogy két bizalmatlansági indítványt is benyújtottak Ursula von der Leyen ellen, egyet a magyar kormánypártokat is soraiban tudó Patrióták Európáért, míg a másik a kommunista, radikális baloldali Left frakció.
Ursula von der Leyen elnök beszédében maga hosszan beszélt a Draghi- és Letta-jelentésekről, több programot is hirdetett, így egy Battery Booster akkumulátoripari csomagot, valamint az energiaárak, a lakhatási körülmények és az egészségügyi ellenállóképesség fejlesztését ígérte meg. Ipari programok közül még kiemelendő, hogy az adminisztrációs terhek csökkentését ígérte, az élelmiszereknél egy „Vásárolj európait!” programot indít a Bizottság, míg bevezetnék a tőkepiaci uniót, valamint a 28. rezsimmel segítenék a startupok európai érvényesülését, konzultációra hívják az autó- és nehézipari szereplőket is. Az uniós energiarendszerek fejlesztésére is új tervet készítenek elő.
Több fejlesztést is átadtak
Vitályos Eszter kormányszóvivő átvéve a szót a kormányinfón arról számolt be, hogy az elmúlt két hétben közel 18 milliárd forint értékben valósultak meg beruházások Magyarországon. Elmondta, hogy a Grundfos Kft. 1,2 milliárd forintos fejlesztés keretében bővítette magyarországi kutatás-fejlesztési tevékenységét, amelyhez a kormány 252 millió forint vissza nem térítendő támogatással járult hozzá. A székesfehérvári beruházás célja egyfázisú, állandó mágneses és mély kútszivattyú motorok, valamint szennyvízszivattyúk fejlesztése volt, és ennek eredményeként 140 új kutatás-fejlesztési munkahely jött létre.
A szóvivő beszámolt arról is, hogy Kecskeméten egy új közösségi központ nyílt meg a Rudolf-kert korábbi kis lovardájának helyén. A létesítmény a Területek rehabilitációja program keretében 1,7 milliárd forintos költségből újult meg, és egy különleges, részben fedett, részben nyitott rendezvényhelyszínné alakult. A kormány szerint a jövőben sportrendezvények, családi napok, esküvők és más közösségi programok helyszínéül szolgálhat.
Vitályos kitért arra is, hogy Harkányban 305 millió forint uniós és hazai támogatásból energetikai korszerűsítést hajtottak végre a helyi gyógyfürdőben. Emellett a városi piac is megújult 367 millió forintos fejlesztés keretében, amelyhez az önkormányzat 276 millió forint uniós forrást és 100 millió forint saját forrást biztosított. Siklóson pedig komplex fejlesztés zajlott le uniós és hazai támogatásból, ennek részeként megújult többek között az Őrsi Ferenc Művelődési Központ is.
A háborús helyzetet is értékelték
A kormányülésen értékelték a Lengyelországot ért dróntámadást, és a magyar kormány korlátlan szolidaritással áll ki a szövetséges ország mellett, elítélik az orosz támadást.
Emellett a Katar ellen intézett izraeli támadás kapcsán jelezték, hogy kiállnak az Öböl-ország területi integritása mellett.
Gulyás Gergely megjegyezte, hogy Donald Trump amerikai elnök békepárti hozzáállása ezért is fontos geopolitikai tényező. A magyar kormány ezért az EU-ban képviseli azt az álláspontot, hogy a harcok befejezése és a béke elérés a legfontosabb.
Az Otthon Start program másik pozitív hatása
A miniszter arról is árt, hogy azok is jól járnak, akik nem veszik igénybe a programot. Az albérletárak is lejjebb mentek a kormány mérései szerint. Ennek okát abban látja, hogy minél többen választják a tulajdont a bérlet helyett, annál inkább lejjebb mennek a kiadási árak.
Először az Otthon Start programról van szó
Az első héten már több mint 5000 igénylés futott be. Ami 5 banki munkanap alatt, vagyis átlagosan 1000 kérelmet kezeltek a pénzintézetek. Az érdeklődés országos-szintű – mondta el Gulyás Gergely, aki a rendszerváltás utáni legsikeresebb otthonteremtési programjának.
Október elején lesznek havi adatok arról, hogy milyen típusú ingatlanokra érkeznek az igénylések.
Három bank is 3 százalék alatti hitelt kínál, ami a miniszter szerint mutatja, hogy beindult a verseny. Két olyan pénzintézet is van, ahol további 1 millióra tehető a teljes futamidőn a kamatkedvezmény.
Három hét alatt több mint 30 ezer otthon startos lakás építésére érkezett kérelem – jelentette még be a tárcavezető. Ennek háttere, hogy aki olyan 200 lakásos, vagy annál nagyobb lakóingatlant fejleszt, amelyben a kész lakások 70 százaléka megfelel a program kritériumainak, akkor adminisztratív könnyítéseket kaphatnak a beruházók.
Fontos bejelentések érkeznek a kormánytól
A tájékoztatón több aktuális ügy is szóba kerülhet. Az elmúlt napok egyik kiemelt témája, hogy Lengyelország légterét több orosz drón is megsértette, és ezek közül néhányat a lengyel légvédelem lelőtt.
Ez nemcsak Varsó, hanem az egész NATO és EU számára komoly biztonságpolitikai kérdéseket vet fel, így várható, hogy a magyar kormány álláspontja is elhangzik majd.
A magyar–ukrán kapcsolatok is napirenden lehetnek, mivel továbbra is feszült a helyzet a határmenti együttműködésben, és folyamatosak az egyeztetések a migrációs, humanitárius és energetikai kérdésekben.
Gazdasági témák közül várhatóan szó esik az Otthon Start program indulásáról, amely egy új lakástámogatási konstrukció, és sok család számára lehet fontos, hogy pontosan mikortól és milyen feltételekkel vehető igénybe. Emellett felmerülhet a nyugdíjasoknak szánt utalványok hatása is: ezek a juttatások élénkíthetik a keresletet, megváltoztathatják a nyugdíjasok fogyasztási szokásait, és érzékelhető forgalomnövekedést hozhatnak a kiskereskedelemben.
Arról is tájékoztatást adhat Bóka János és Gulyás Gergely, hogy Magyarország több mint 1600 milliárd forintnyi hitelt igényelt fegyverkezésre és védelmiipari beruházásokra az EU-s SAFE közös eszközből.
A főváros pénzügyi helyzete szintén téma lehet, mivel Budapest költségvetését és adósságkezelését érintő kérdések folyamatosan napirenden vannak, és ezek közvetlen hatással vannak a város működésére, a közlekedési és közszolgáltatási beruházásokra. Az energiabiztonság is kiemelt figyelmet kaphat, különösen az ukrajnai támadások és a régióban tapasztalható ellátási kockázatok fényében, amelyek befolyásolják Magyarország gáz- és villamosenergia-ellátásának stabilitását.
Végül, mivel Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a héten tartotta meg évértékelő beszédét az Európai Parlamentben, várhatóan a kormányinfón is reagálnak az EU-politikai irányvonalakra és a magyar kormány számára fontos uniós döntésekre.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt
