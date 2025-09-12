Percek alatt elkészül a lelet: új technológia robbanthatja szét a hagyományos orvoslást

Kórházi csúcsmenedzser volt Nyugaton, időközben Budapestre helyezte át bázisát és innen ad tanácsot a legkülönbözőbb hazai és nemzetközi egészségügyi szereplőknek, nem a levegőbe beszél, hiszen hallgatnak is tanácsaira. Többször is készítettünk vele interjút, a piacot nagyon jól ismerő Végh Attila most egy másik szerepben mutatkozik be, elsőként a Portfolio hasábjain. A lapunknak adott interjújából kiderül, hogy saját vállalkozásával a teleradiológiai piacon lett aktív. Ennek kapcsán részletesen beszél a képalkotó diagnosztikai szolgáltatások térnyeréséről globálisan, a gépek és a humánerőforrás rendelkezésre állásáról, a lebomló határokról, az orvosok ösztönzéséről. Végh Attila büszkén mesélt arról is, hogy az általa felügyelt szolgáltatásnak köszönhetően virtuálisan hozott haza szakembert a magyar egészségügybe. A modern technológiát és az orvosszakmai innovációt egyesítve hatékonyabbá lehet tenni a betegellátást - vallja.

Kezdjük kicsit messzebbről a témát, hogy az olvasóink is lássák a képalkotás jelentőségét az egészségügyben.

A képalkotás az orvosi diagnosztika egyik alappillére. Ide tartozik minden olyan vizsgálat, amely betekintést enged a test belsejébe műtéti beavatkozás nélkül – a röntgentől és ultrahangtól a CT-n, MR-en át egészen a PET-vizsgálatig. Ezek a technológiák folyamatosan fejlődnek, és egyre pontosabb diagnózisokat tesznek lehetővé. Az egészségügy szinte minden területén nélkülözhetetlenek.

Átlag felett növekszik ez a szegmens?

Igen. Az idősödő társadalom, a technológiai fejlődés és a tudatosabb életmód miatt egyre több diagnosztikai vizsgálatra van szükség.

A képalkotó diagnosztika éves növekedése 8–10 százalék körül mozog, főleg a CT és MR terén. Ez jóval a teljes egészségügyi piac növekedése fölött van.

Hogyan áll Magyarország nemzetközi összehasonlításban?

A nyugat-európai országokhoz képest Magyarországon kevesebb a CT- és MR-berendezés. Ezért minden új eszköz beszerzése kiemelt jelentőségű.

Az állami és magánszektor folyamatos beruházásokkal próbálja csökkenteni a lemaradást,

de a gépek mellett a szakemberek száma is meghatározó.

És ezen a téren hogy állunk?

A radiológus-képzés hosszú, kb. 11 év, mire valaki radiológus szakorvos lesz, miközben a betegek száma gyorsan nő. Ezért komoly szakemberhiánnyal küzdünk, és egy radiológusra egyre több vizsgálat jut.

A megoldás a hatékonyság növelése – itt lép be a teleradiológia.

Fotó: Stiller Ákos, Portfolio

Mitől lesz ez a módszer hatékonyabb és jobb? Csak a szervezés a titka?

A teleradiológia alapjaiban alakítja át, hogyan gondolkodunk a diagnosztikai szolgáltatásokról. A lényege, hogy

a radiológus fizikailag nincs jelen ott, ahol a beteg vizsgálata történik, mégis teljes értékűen részt vesz a betegellátás folyamatában.

A felvételek digitálisan jutnak el a szakemberhez, aki ugyanúgy elemzi és értékeli azokat, mintha helyben végezné a munkáját.

A teleradiológia egyik legnagyobb erőssége a gyorsaság és a pontosság. Strukturált leletezési sablonokkal minden szervrészről készül leírás, így semmi nem marad ki.

Nem elhanyagolható szempont a rendelkezésre állás sem:

a teleradiológia 24 órában biztosítja a szolgáltatást, bármikor, akár az éjszaka közepén is elérhető egy szakorvosi vélemény.

Sürgős esetekben a lelet perceken belül elkészül, ami életmentő lehet egy akut eset során.

A költséghatékonyság is fontos előny. Nincs szükség arra, hogy minden kórházban és rendelőben állandó radiológust alkalmazzanak, hiszen a képek központilag feldolgozhatók. Ez nemcsak a költségeket csökkenti, hanem lehetővé teszi a szakértelem koncentrációját is: a legjobb szubspecialisták tudása bárhonnan elérhető, ami különösen fontos a kisebb kórházak és magánintézmények számára.

Hogyan tudja a teleradiológia a jelenlegi súlyos szakemberhiányt orvosolni?

A teljesítménybérezés és a hatékony munkaszervezés révén a meglévő kapacitás jobban kihasználható.

Emellett rugalmasan bevonhatók olyan orvosok is, akik külföldön élnek, de magyar betegeket látnak el távleletezésben – ez

egyfajta virtuális szakember-hazacsábítás.

Ugyanígy csatlakozhatnak kisgyermekes anyák vagy nyugdíjas kollégák, akik otthonról, rugalmas időbeosztásban tudnak dolgozni.

A határon túli magyar radiológusok is bekapcsolhatók, így a teljes rendszer kapacitása bővül, a betegellátás pedig biztonságosabbá válik.

Fotó: Stiller Ákos, Portfolio

Említette, hogy egy ilyen megoldással a földrajzi határok is megszűnnek. Ez már a hétköznapi gyakorlat?

Igen. A megfelelő engedélyekkel és nyelvtudással bárhonnan lehet dolgozni. Az időeltolódást is ki lehet használni: a korábban általam vezetett svéd kórházak részére több orvosunk Ausztráliában nappal értékelte a Stockholmban készült éjszakai sürgősségi felvételeket. Ez gyorsabb, fenntarthatóbb és költséghatékonyabb rendszert eredményezett.

És ebben a globális sportban versenyez az Ön vállalkozása?

Másfél évtizeden keresztül vezettem kórházigazgatóként a legnagyobb angol- és skandináv kórházakat és kórházláncokat.

Ezért első körben az angol és ír kórházakban, ill. skandináv kórházakban tudjuk kiszolgálni partnereinket.

A jövőben szeretnénk terjeszkedni a régióban is, román, cseh és szlovák kórházakba is. Ezzel együtt fontosnak tartjuk, hogy a hazai munkaerőhiányt segítsük orvosolni, és szerbiai, szlovákiai, vagy romániai magyar, érvényes szakvizsgával és működési engedéllyel rendelkező kollégáknak is biztosítsunk lehetőséget a betegellátásra.

Jól értem tehát akkor, hogy itt nemcsak nemzetközi piacokra játszanak, hanem hazai magán- és közfinanszírozott kórházakban is beszállítanak?

Igen, jelenleg is több tucat hazai magán- és közfinanszírozott kórházban és rendelőintézetben leletezünk évi kb. 100 ezer vizsgálatot. A QuantumDoctor cég alapítójaként és ügyvezetőjeként azt látom, hogy képesek vagyunk nemzetközileg is versenyképes szolgáltatást kínálni ezeknek az intézményeknek is.

Mitől más ez a kezdeményezés?

A technológia és a szakmai innováció ötvözése miatt. Magyarországon a QuantumDoctor szeretne példát mutatni, miként lehet

a modern technológiát és az orvosszakmai innovációt egyesítve hatékonyabbá tenni a betegellátást.

Nem csupán teleradiológiai szolgáltatást kínálunk, hanem egy új szemlélettel közelítünk a diagnosztikához.

A QuantumDoctor saját fejlesztésű, partnerünkkel közösen létrehozott modern leletezési platformja teljesen új szintre emeli a diagnosztikai folyamatokat. Az automatizált protokollok lehetővé teszik, hogy a vizsgálatok sürgősség és komplexitás szerint kerüljenek rangsorolásra, ami növeli a betegbiztonságot és egyben csökkenti a munkaterhelést is.

Egy másik innováció a strukturált leletezés bevezetése. Ez biztosítja, hogy minden anatómiai képlet és elváltozás pontosan leírásra kerüljön, minimálisra csökkentve a hibázás lehetőségét. Az eredmény nemcsak részletesebb és átláthatóbb leletek, hanem a diagnosztikai minőség jelentős növekedése.

Szintén újítás a relatív értékegység (RVU) alapú teljesítménydíjazás bevezetése. A radiológiai vizsgálatok között jelentős különbségek vannak abban, hogy mennyi időt igényel egy lelet elkészítése: egy koponya CT általában jóval gyorsabban értékelhető, mint egy komplex hasi CT vizsgálat. A QuantumDoctor RVU-modellje lehetővé teszi, hogy a kórházak az egyes vizsgálatokért csak annyit fizessenek, amennyi időt és erőforrást a radiológus ténylegesen ráfordít. Ez költséghatékonyabb és igazságosabb rendszert teremt, egyszerre segíti a kórházak költséghatékonyságát és méltányos elismerést biztosít a radiológusok számára.

Mennyiben támaszkodik egy ilyen projekt a mesterséges intelligenciára és az abból fakadó előnyökre?

Jelenleg az egészségügyi mesterséges intelligencia fejlesztések közel 80%-a a radiológiában történik.

Az AI algoritmusok támogatják a radiológusokat az elváltozások felismerésében és a munkafolyamatok optimalizálásában. A pontosság akár 20–30%-kal, a hatékonyság 40-50%-kal javítható. Ezért a QuantumDoctor kiemelt figyelmet fordít a legfejlett mesterséges intelligencia megoldások integrálására.

Az AI azonban nem helyettesít, hanem támogat – a szakorvosi validáció mindig szükséges.

Mitől előnyös egy orvos szempontjából egy ilyen kezdeményezésben való részvétel?

A radiológusok ma a vizsgálatok rendkívül nagy száma miatt szinte mindenhol túlterhelten dolgoznak. Ezért számunkra kiemelten fontos, hogy leletezési platformunk a lehető leghatékonyabb munkavégzést biztosítsa: a rendszer a vizsgálatok elemzését helyezi a középpontba, miközben az adminisztrációt és a leírással járó időigényes feladatokat jelentősen leegyszerűsíti. Ennek köszönhetően

a kollégák ugyanannyi idő alatt több, pontosabb és strukturáltabb leletet tudnak elkészíteni.

A teljesítményalapú díjazás miatt a radiológusok motiváltabbak a hatékonyabb munkavégzésre, így mindenki a saját kapacitásait optimálisan használja ki, nemzetközileg is versenyképes jövedelem mellett. Számunkra kiemelten fontos, hogy a felelősségteljes diagnosztikai munka, amin emberéletek múlnak, valódi értékén legyen elismerve, akár a cég eredményességének rovására is.

Fontos továbbá a minőségbiztosítás, ami garantálja a leletek pontosságát és szakmai megbízhatóságát. Ennek legfontosabb elemei a kettős leletezés, amely növeli a diagnózis biztonságát, a rendszeres visszacsatolást az orvosok részére, valamint az érdekes vagy vitás esetek megbeszélése. Ezek biztosítják a leletek pontosságát és a radiológusok folyamatos fejlődését.

Végül a legnagyobb előnye a teleradiológiának, a rugalmasság, mert bárhonnan, bármikor végezhető. Egy jó informatikai háttérrel akár otthonról, de akár a világ másik feléről is dolgozhatnak. Ez nagyfokú szabadságot ad, miközben stabil jövedelmet és szakmai fejlődést biztosít.

Meggyőződésem, hogy a teleradiológia hidat épít orvos és beteg, technológia és gyógyítás között. Gyorsabb, pontosabb és biztonságosabb diagnózist tesz lehetővé, és új korszakot nyit a betegellátásban.

Fotó: Stiller Ákos, Portfolio

