  • Megjelenítés
Riasztó előrejelzés érkezett: a tervezett hidrogénprojektek negyede nem fog megvalósulni
Gazdaság

Riasztó előrejelzés érkezett: a tervezett hidrogénprojektek negyede nem fog megvalósulni

Portfolio
Az alacsony kibocsátású hidrogénprojektek száma jelentősen csökkent, a 2030-ra tervezett fejlesztések közel negyedével visszaestek a lemondások, költségnyomás és a bizonytalan szabályozási környezet miatt - közölte a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA).

Az IEA pénteken közzétett Global Hydrogen Review jelentése szerint 2030-ra várhatóan évi 37 millió tonna alacsony szén-dioxid-kibocsátású hidrogént állítanak majd elő,

szemben a tavaly előrejelzett 49 millió tonnával, mivel a fejlesztők elhalasztották vagy törölték terveiket.

A tényleges termelés valószínűleg még alacsonyabb lesz, mivel nem minden bejelentett projekt valósul meg. Ugyanakkor a már működő, építés alatt álló vagy végső beruházási döntéssel rendelkező kapacitás 2030-ra több mint ötszörösére, évi 4 millió tonna fölé emelkedhet a 2024-es szinthez képest. További 6 millió tonna kapacitás jöhet létre, ha a kormányok hatékony keresletnövelő intézkedéseket vezetnek be és felgyorsítják az infrastruktúra kiépítését - áll a jelentésben.

A versenyképes költségszint továbbra is a fő akadály. A földgázárak csökkenése az elmúlt hónapokban tovább növelte a fosszilis alapú hidrogén költségelőnyét, míg az elektrolizátorok magasabb árai hátráltatják az alacsony szén-dioxid-kibocsátású projekteket.

Az IEA szerint a költségkülönbség 2030-ra csökkenni fog a technológiai költségek mérséklődésével, valamint az erős megújulóenergia-növekedéssel és új szabályozásokkal rendelkező régiókban javuló költségszerkezettel.

Kína a hidrogén-elektrolizátorok fő fejlesztője,

a telepített vagy végső beruházási döntéssel rendelkező globális kapacitás 65%-át és a világszintű elektrolizátor-gyártási kapacitás közel 60%-át adja. Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású hidrogént olyan elektrolízissel állítják elő, amely a vizet hidrogénre és oxigénre bontja, gyakran megújuló forrásból származó villamos energia felhasználásával.

A más országokban működő gyártók pénzügyi nehézségekkel küzdenek a növekvő költségek és a lassú kereslet miatt. A kínai cégek is kihívásokkal nézhetnek szembe, mivel a meglévő, évi több mint 20 gigawattos gyártási kapacitás meghaladja a jelenlegi keresletet.

Az IEA elemzése szerint a Kínán kívül telepített kínai gyártmányú elektrolizátoroknak nincs jelentős költségelőnyük más gyártókkal szemben, ha figyelembe vesszük a szállítási költségeket és vámokat.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Milton Friedman és az MMT

Milton Friedman: From Modern Monetary Theory to Monetarism címmel ma cikkem olvasható a Naked Capitalism oldalon. Innen is köszönöm Yves Smith szerkesztőnek a közlést, aki egy rövid felvezetést i

RSM Blog

Két éves a bejelentővédelmi törvény

2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd

Holdblog

Az egykulcsos szja kelet-európai szokás

A legtöbb európai ország progresszív adórendszert üzemeltet: a fizetendő személyi jövedelemadó arányos a keresettel. A grafikonon a legmagasabb személyi jövedelemadó-kulcsok és a kiegészít

Grandio Blog

A kötvénypiac csendes forradalma

Sokan temették már a kötvénypiacot az utóbbi évek során, azonban a jelenlegi hozamszintek mellett épp most kínálkozhat kivételes lehetőség a hosszú távban gondolkodó befektetőknek. A mosta

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
egészségügy-orvos-egészség-kórház-gyógyszer-járvány-oltás-beteg-gyógyítás-vakcina
Gazdaság
Ritka szalmonellatörzs okozott járványt Ausztriában
Pénzcentrum
A bolgár recept aligha lesz elég: tényleg van esély 2030-ban bevezetni az eurót Magyarországon?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility