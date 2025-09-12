Riasztó előrejelzés érkezett: a tervezett hidrogénprojektek negyede nem fog megvalósulni

Az IEA pénteken közzétett Global Hydrogen Review jelentése szerint 2030-ra várhatóan évi 37 millió tonna alacsony szén-dioxid-kibocsátású hidrogént állítanak majd elő,
szemben a tavaly előrejelzett 49 millió tonnával, mivel a fejlesztők elhalasztották vagy törölték terveiket.
A tényleges termelés valószínűleg még alacsonyabb lesz, mivel nem minden bejelentett projekt valósul meg. Ugyanakkor a már működő, építés alatt álló vagy végső beruházási döntéssel rendelkező kapacitás 2030-ra több mint ötszörösére, évi 4 millió tonna fölé emelkedhet a 2024-es szinthez képest. További 6 millió tonna kapacitás jöhet létre, ha a kormányok hatékony keresletnövelő intézkedéseket vezetnek be és felgyorsítják az infrastruktúra kiépítését - áll a jelentésben.
A versenyképes költségszint továbbra is a fő akadály. A földgázárak csökkenése az elmúlt hónapokban tovább növelte a fosszilis alapú hidrogén költségelőnyét, míg az elektrolizátorok magasabb árai hátráltatják az alacsony szén-dioxid-kibocsátású projekteket.
Az IEA szerint a költségkülönbség 2030-ra csökkenni fog a technológiai költségek mérséklődésével, valamint az erős megújulóenergia-növekedéssel és új szabályozásokkal rendelkező régiókban javuló költségszerkezettel.
Kína a hidrogén-elektrolizátorok fő fejlesztője,
a telepített vagy végső beruházási döntéssel rendelkező globális kapacitás 65%-át és a világszintű elektrolizátor-gyártási kapacitás közel 60%-át adja. Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású hidrogént olyan elektrolízissel állítják elő, amely a vizet hidrogénre és oxigénre bontja, gyakran megújuló forrásból származó villamos energia felhasználásával.
A más országokban működő gyártók pénzügyi nehézségekkel küzdenek a növekvő költségek és a lassú kereslet miatt. A kínai cégek is kihívásokkal nézhetnek szembe, mivel a meglévő, évi több mint 20 gigawattos gyártási kapacitás meghaladja a jelenlegi keresletet.
Az IEA elemzése szerint a Kínán kívül telepített kínai gyártmányú elektrolizátoroknak nincs jelentős költségelőnyük más gyártókkal szemben, ha figyelembe vesszük a szállítási költségeket és vámokat.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
