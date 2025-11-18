Nagy bejelentés az ingatlanpiacon: megveszi az MBH Bank az Otthon Centrumot

Megvásárolja az Otthon Centrum magyarországi operációjának 80%-át az MBH Bank a Biggeorge Holding leányvállalatától - közölte az MBH Bank. Az egyik legnagyobb magyar ingatlanközvetítő hálózat további 20%-ára opciója van, amelyet 2028-ban tud majd érvényesíteni, ha fennállnak a letárgyalt feltételek.

Megvásárolja az MBH Bank az Otthon Centrum csoport hazai leányvállalatait összefogó OC Magyarország Holding Kft.-t a Biggeorge Holding leányvállalatától, és

a tervek szerint a jelenlegi menedzsmenttel és a meglévő többesügynöki pénzügyi közvetítői modellel működik tovább.

A Budapesti Értéktőzsdén bejelentett többlépcsős ügylet lezárása a Gazdasági Versenyhivatal jóváhagyásához kötött, a lengyel leányvállalatot nem érinti a tranzakció.

Az Otthon Centrum csoport

több mint 200 irodával

közel 1400 ingatlanközvetítővel és

500 pénzügyi tanácsadóval rendelkezik országosan.

Négy hálózata, az Otthon Centrum, az Open House, a Rockhome és a Benks elsősorban ingatlan- és pénzügyi közvetítéssel, valamint olyan kapcsolódó szolgáltatásokkal foglalkozik, mint az értékbecslés, energetikai tanúsítványok és lakásbiztosítási termékek értékesítése.

Az Otthon Centrum magyarországi operációjának a megvásárlásával a Fundamentánál már bevált modellt követheti az MBH Bank: az évtizedek óta ismert brand, a tapasztalt menedzsment, a szervezeti önállóság és a meglévő tevékenység meghagyásával, tulajdonosként és együttműködő (egymásnak termékeket közvetítő) partnerként vehet részt a második legnagyobb hazai ingatlanközvetítő hálózat működtetésében.



Az MBH Bank a kezdetektől fogva tudatosan építi egyre kiterjedtebb otthonteremtési ökoszisztémáját, amelynek fontos mérföldköve volt a Fundamenta 2024-es felvásárlása. Hagyományosan a Fundamenta a pénzügyi közvítésben, az Otthon Centrum az ingatlanközvetítésben erősebb, ugyanakkor egymás hagyományos üzleti területein is erős hídfőállásokat kezdtek kiépíteni az utóbbi évtizedben.



Kérdés még, hogy a párhuzamosságok és redundanciák milyen gyorsan szűnnek majd meg ebben az új felállásban (egyáltalán cél-e ez), mindenesetre úgy tűnik, hogy az új szerzeménnyel az MBH Bank kiaknázza az otthonteremtési ökoszisztéma területén fellelhető szinergialehetőségeket, ahogy ez legnagyobb versenytársánál, az OTP Ingatlanpontot és a zenga.hu-t üzemeltető OTP Banknál is jól látható cél. A kategóriában egyébként itthon a Duna House Group a piavezető, 1200 értékesítővel.

"Az Otthon Centrum csoport hazai leányvállalatait összefogó holding akvizíciójával nemcsak ügyfeleinknek kínálhatunk teljeskörű szolgáltatáscsomagot otthonteremtési céljaik eléréséhez, hanem hatalmasat lépünk a stratégiai szempontból kulcsfontosságú lakáshitelezési szegmensben piaci részesedéseink további erősítése és

a piacvezető pozíció elérése irányában

– idézi a közlemény Barna Zsoltot, az MBH Bank Nyrt. elnök-vezérigazgatóját.

Dr. Barna Zsolt MBH Bank, elnök-vezérigazgató

Az Otthon Centrum csoport ingatlanközvetítési és pénzügyi közvetítési operációja segít majd az MBH Banknak, hogy az teljes értékláncot építhessen ki az ingatlanfinanszírozásban. A lakástranzakciókhoz kapcsolódó pénzügyi szolgáltatások jelenleg nagy mértékben közvetítőkön keresztül jutnak el az ügyfelekhez, amelyből a Fundamenta és az Otthon Centrum együttes teljesítményével a bankcsoport részesedése tovább növekedhet.

A tranzakció segíti majd az Otthon Centrum csoport további fejlődését, az MBH Bank által biztosított stabil banki háttérrel a cégcsoport jelentősen bővülhet a jövőben. A bankcsoport piaci pozíciójának köszönhetően a négy hálózat franchise- és ügynökhálózata számára szélesebb ügyfélkört és növekvő árbevételt tud majd biztosítani.

A következő években tulajdonosként továbbra is aktívan jelen leszek, hogy támogassam a fejlődés következő szakaszát és hozzájáruljak az Otthon Centrum további sikeres működéséhez

– tette hozzá Nagygyörgy Tibor, a Biggeorge Holding tulajdonosa, az Otthon Centrum alapítója.

Nagygyörgy Tibor MRICS Biggeorge Holding - Biggeorge Property - Otthon Centrum, tulajdonos - vezérigazgató - alapító

Az MBH Bank a jelenlegi menedzsmenttel és a jelenlegi, többesügynöki pénzügyi közvetítői modellel működik tovább. A bankkal való együttműködés mellett az OC többi banki partnerére is figyelmet fordítunk a jövőben is.

Nagy lehetőséget jelent számunkra, hogy mostantól egy óriási tőkeerővel és ügyfélállománnyal rendelkező bankcsoport támogat majd bennünket abban, hogy szilárd alapjainkra és kiváló szakember gárdánkra támaszkodva, egyedi termékekkel és még szélesebb körű szolgáltatásokkal biztosítsuk ügyfeleink elégedettségét és építsünk egy még erősebb Otthon Centrum csoportot.

– idézi a közlemény Kosztolánczy Györgyöt, az Otthon Centrum Holding vezérigazgatóját.

Kosztolánczy György Otthon Centrum Holding, vezérigazgató

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Faludi Imre