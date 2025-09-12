Robbanások voltak Balatonfüreden - Két ember életét vesztette a háztűzben

Pénteken hajnalban tűz ütött ki egy balatonfüredi családi házban, amely két ember halálát okozta. A katasztrófavédelem közlése szerint a Régitemető utcában található, száz négyzetméteres ingatlan előszobája, tetőszerkezetének egy része, valamint az épület előtti füves terület és egy fa is lángra kapott.

A tűzeset során két gázpalack felrobbant, egy harmadikat a tűzoltóknak sikerült kivinniük.

Az épület tetőszerkezetének egy része a tűz következtében beomlott. Az oltási munkálatokat jelentősen megnehezítette, hogy mind az épületben, mind annak környezetében nagy mennyiségű lom volt felhalmozva, továbbá a házat sűrű növényzet vette körül.

A tűzoltók több mint egy órán keresztül küzdöttek a lángokkal.

Az oltás közben a törmelék alatt találták meg az ingatlan két lakóját - egy hatvanas éveiben járó férfit és egy nőt -, akik életüket vesztették a tűzesetben.

A katasztrófavédelem közleménye kiemelte:

Az otthonunk rendben tartása tűzvédelmi szempontból is fontos, hiszen a sok lom miatt gyorsabban terjed a tűz, és mérgező füst keletkezik.

A hatóságok felhívták a figyelmet arra, hogy a felhalmozott lomok nemcsak növelik a tűz keletkezésének kockázatát, de akadályozzák a menekülést és a tűzoltók beavatkozását is.

A tűz pontos keletkezési helyét, idejét és okát tűzvizsgálati eljárás keretében fogják feltárni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images