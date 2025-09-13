Durva változás jön karácsonykor: ennyivel lesznek kisebbek a szaloncukrok

Az elmúlt hónapokban több, magyarországi szaloncukorgyártó és forgalmazó is arról jelentett a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóságnak, hogy a 2025-ös szezonban a korábbinál kisebb kiszereléssel érkeznek a boltok polcaira a karácsonyi édességek.
A Bonbonetti termékeinél egységesen 300 grammról 280 grammra csökken a súly, ami 6,7 százalékos mérséklést jelent. Ez minden ét- és tejcsokoládéval mártott változatot érint, legyen szó zselés, fondan- vagy krémes ízesítésről.
A Milka szaloncukrok esetében jóval nagyobb a csökkenés: a legtöbb íznél 310 grammról 255 grammra zsugorodik a csomag, ami 17,7 százalékos visszaesést jelent. Egyes ízesítések még ennél is nagyobbat estek: az Oreós és a Sport szaloncukor 300 grammról 245 grammra csökkent (-18,3 százalék), míg a marcipános 300 grammról 255 grammra (-15 százalék).
A Tibi szaloncukrok esetében minden íz és válogatás 330 grammról 280 grammra változott, ami 15,2 százalékos csökkenést jelent.
A Vadász szaloncukroknál szintén egységes volt a mérséklés: a 350 grammos kiszerelések 300 grammra estek vissza, így 14,3 százalékkal lett kisebb minden íz.
Az úgynevezett zsugorodó termékekről azért állnak rendelkezésre információk, mert a jogszabályok előírják a gyártók és forgalmazók számára, hogy ezeket az eseteket be kell jelenteniük az illetékes hatóságoknak. A rendelet azokra az előre csomagolt árucikkekre terjed ki, amelyeket 2020. január 1. és 2023. július 1. között vezettek be a piacra, és jelenleg olyan üzletek kínálatában szerepelnek, amelyek éves bevétele meghaladja az 1 milliárd forintot. A boltoknak ezen felül kötelező a vásárlók tudomására is hozni, ha egy termék kiszerelése csökkent. Kivételt csak akkor tehetnek, ha legalább hat hónapon keresztül párhuzamosan árusítják a korábbi, nagyobb kiszerelésű változatot is.
Ezekről a gyakorlatokról itt írtunk korábban:
Nem egyedi a hazai gyakorlat
A The Grocer brit kiskereskedelmi portál is arról ír, hogy a karácsonyi csokoládék mérete csökkent, miközben áruk jelentősen emelkedett az Egyesült Királyságban, egyes termékeknél akár 33,3 százalékos áremelkedést is tapasztalhatnak a vásárlók.
A lap által végzett felmérés szerint a legnépszerűbb karácsonyi édességek közül a Quality Street dobozok mérete 8,3 százalékkal, 600 grammról 550 grammra csökkent. Ennek ellenére a promóció előtti polci áruk 16,7 százalékkal emelkedett a Tesco, Sainsbury's és Morrisons üzletekben, 6 fontról (2716 Ft) 7 fontra (3169 Ft). Az Asda áruházlánc azonban kivételt képez, ahol az új, kisebb kiszerelés olcsóbb lett: a tavalyi 600 grammos doboz 6 fontba (2716 Ft) került, míg az idei 550 grammos változat 4,68 fontért (2120 Ft) kapható.
A Toblerone esetében 5,6 százalékos méretcsökkenés figyelhető meg: 360 grammról 340 grammra változott a súly. A nagyobb változat promóció előtti ára 6 font (2716 Ft) volt a Tesco, Sainsbury's és Morrisons üzletekben 2024-ben. Az új, kisebb kiszerelés a Morrisons-ban 16,7 százalékkal drágább (7 font, 3169 Ft), a Sainsbury's-ben 12,5 százalékkal magasabb áron (6,75 font, 3056 Ft) kapható, míg a Tesco megtartotta a 6 fontos (2716 Ft) árat.
Mi áll emögött?
A méretcsökkenés és áremelkedés hátterében a kakaó árának rekordmagas szintje áll, amit a nyugat-afrikai gyenge termés okozott.
A rendkívül száraz időjárás és a kakaóültetvényeken terjedő betegségek, mint például a kakaó duzzadt hajtás vírus, súlyosbították a helyzetet Elefántcsontparton és a szomszédos Ghánában.
Az alábbi grafikonon a kakaó árát mutatjuk dollárban egy tonnára vetítve. Látható, hogy 2023 után milyen lendületesen nőtt az ára és bár idén volt némi korrekció, a korábbi árszintektől messze vagyunk.
A második nagy költségtétel a cukor és más alapanyagok árának hullámzása. A FAO cukorár-indexe 2024 őszén újabb csúcsot ért el, és a KSH adatai szerint a “csokoládé és kakaó” kategória 2025 nyarán mintegy 20 százalékos éves áremelkedést mutatott Magyarországon. Ehhez járult hozzá, hogy a csomagolóanyagok ára is meredeken emelkedett, miközben a szaloncukor kifejezetten csomagolásigényes termék.
A magyar piacon az árfolyamhatás és a szabályozási környezet is erősen érezteti a hatását. Mivel az édességekben magas az importhányad, a gyenge forint automatikusan megdrágítja a beszerzést. Erre rakódnak rá az iparági szereplők által régóta kifogásolt terhek, mint az EPR-díj és a NETA, amelyek különösen a szezonális, nagy volumenű, de alacsony haszonkulccsal működő termékeknél érzékenyek.
A kevesebb cukor is ludas
A brit piacon hivatalos cukorcsökkentési irányelvek is ösztönzik a porciók kisebbítését. Technológiailag a cukor nemcsak édesít, hanem tömeget és állagot is biztosít, így ha ezt nem pótolják más anyagokkal, az édesség kisebbnek tűnhet.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
