Felejtsd el, hogy létezik olyan, hogy divat!

Soha nem volt még ennyire sokszínű és izgalmas a divatvilág, ugyanakkor soha nem volt még ennyire nehéz hosszú távon tervezni benne. A trendek nem tűntek el teljesen, de elvesztették azt a stabilitást, amely korábban jellemezte őket. A közösségi média forradalmasította a divat működését, és bárki számára megnyitotta az utat a trendalkotás felé – ugyanakkor ezzel együtt káoszt is hozott.

Hátulgombolós óvódás korom óta nagyjából három évtizedet töltöttem el abban a kényelmes hitben, hogy a szandált zoknival felvenni nemhogy nem divatos, de a jóízlés poklának olyan mély bugyrában van, amit még Dante sem mert megírni az Isteni színjátékban. Aztán 2025-ben kifordította a világomat, amikor egy fiatal kollégám azzal fogadott, hogy mezítláb ne hordjak már semmit, maximum strandpapucsot.

Elértünk a korba, amikor „minden egész széttörött”, és a generációs árokharcok után a Gen Z (értsd: mai mihaszna fiatalok) számára egyszerűen értelmezhetetlenné váltak az olyan fogalmak, mint a divattrendek.

Hogy túlessünk rajta minél hamarabb, le kell írni egy közhelyet: a világunk soha nem változott ilyen gyorsan, ez pedig a klasszikus divat halálát is elhozta.

Túllépve a mémeken és Facebook-feedekben naponta olvasható konzumbölcsességeken elmondhatjuk, hogy a közösségi média 5-10-30 másodperces videói és a gyors görgetésre épülő böngészés elhozta a Heisenberg-féle határozatlansági elvet a ruhák, a kiegészítők és a frizurák világában is.

Ahogy a kvantumfizikában egy részecske egyszerre több lehetséges állapotban létezik, amíg meg nem figyeljük, úgy a divatban is megszűnt az a stabilitás, amely alapján egy trendet egyértelműen meg lehetne határozni. Minden túl gyorsan változik: mire egy stílus elérne a kifutókról az utcára, már fel is oldódik az állandó görgetés zajában. A végeredmény egy szuperpozíció, ahol minden ruha, cipő és frizura egyszerre lehet menő és cikinek számító, és csak a pillanatnyi ránézés – egy like, egy komment, egy félmásodperces videó – dönti el, éppen melyik valóság válik láthatóvá.

Vagy az sem: a széttöredezett világban az önazonosság maradt a vezérelv.

Az én közel harmincévnyi zoknis szandált stigmatizáló axiómám pontosan az volt, amiről Max Horkheimer és Theodor W. Adorno klasszikus tömegkultúra-kritikája is írt. E szerint a modern kultúripar célja nem az eredetiség vagy az egyedi kifejezés, hanem a folyamatos újratermelés és a fogyasztói figyelem fenntartása. A filmek, zenék, reklámok és trendek ugyan látszólag újak, valójában azonban mind ugyanarra a sablonra épülnek, hogy biztonságosan felismerhetők és könnyen fogyaszthatók legyenek. A „meglepetés” és az „újdonság” csak illúzió: az újdonság szerepét az ismert elemek végtelen permutációja tölti be, így a rendszer nem kockáztat, hanem végtelenítve ismétli önmagát. Ebben a logikában a stílus nem azért változik, mert valami radikálisan új születik, hanem azért, mert a piac így tudja folyamatosan újraértékesíteni ugyanazt a terméket más köntösben.

A közösségi média – főleg a TikTok és az Instagram – miatt kialakult mostani végkifejletet kétféleképpen írhatjuk le:

vagy a végtelen permutációk betetőzése, hogy semmilyen biztos pont nem maradt,

vagy pont a megismételhetőség és a rendszer teljes pusztulása.

De a lényeg ugyanaz – és ezért olvassa ezt a kultúrtörténeti kitekintést egy gazdasági oldalon –, hogy a

Divat meghalt, az internet ölte meg, és mostantól az egész iparág túlélése kérdéses.

Nézzük a divathetet, csak nem a divat miatt

A hagyományos trendek, amelyek korábban évekre, vagy legalábbis szezonokra meghatározták a piacot, mára szinte észrevétlenül eltűntek. Ami maradt, az egy állandó mozgásban lévő, fragmentált, gyorsan változó világ, ahol a márkák, tervezők és vásárlók egyaránt próbálnak eligazodni – több-kevesebb sikerrel.

Míg a 2010-es években a divatházak és magazinok még képesek voltak megadni az irányt, addig mostanra a TikTok, az Instagram és más platformok követői lettek ők is, hogy mi számít menőnek. Ezeken a felületeken egyetlen influenszer, vagy akár egy rövid, néhány másodperces videó is elegendő ahhoz, hogy egy bizonyos stílus, ruhadarab vagy kiegészítő pillanatok alatt milliókhoz jusson el. Ez a jelenség látszólag demokratizálta a divatot, hiszen bárki képes lehet hatással lenni a piacra – ugyanakkor komoly kihívásokat is hozott, főként üzleti oldalról.

A márkák számára az egyik legnagyobb probléma az előrejelezhetőség elvesztése. Régen egy kollekció megtervezése hónapokat, sőt éveket vett igénybe, és a tervezők viszonylag pontosan tudták, hogy mire számíthatnak a vásárlói igények terén.

Tökéleteset és emlékezetest alkotni nehéz, De totálisan hibázni is szinte teljesen lehetetlen volt.

Most viszont csak elrontani lehet: egy trend olykor hetek, sőt napok alatt fut fel, majd tűnik el. A divatházak logisztikai rendszerei nincsenek felkészülve ekkora sebességre, így a hagyományos tervezési ciklusok már nem működnek. Ennek következtében sok márka kénytelen volt átalakítani a gyártási és készletkezelési stratégiáját. Egyre inkább előtérbe kerülnek a gyors reagálásra képes, kisebb szériás gyártások, amelyek rugalmasabbak, de sokszor drágábbak is.

A gyorsaság iránti kényszer szorosan összefügg az ultra fast fashion modell térnyerésével is – bár ők is szenvednek, mint én óvódásként az első bemutatkozó napon abban a bizonyos zokniban és szandálban. A Zara, a Shein és társaik már korábban is arra építették sikerüket, hogy gyorsan lekövették a kifutókon megjelenő trendeket. Most azonban nem pusztán követniük kell, hanem szinte valós időben reagálniuk az online térben felbukkanó mikrotrendekre. A Shein például mesterséges intelligenciát használ arra, hogy valós idejű adatokat elemezzen a közösségi médiáról, és ezek alapján döntsön arról, melyik új terméket gyártsák le. Ez a stratégia lehetővé teszi, hogy néhány nap alatt piacra dobjanak egy teljesen új darabot, de közben felvet fenntarthatósági és minőségi problémákat is: egy felvétel után ezek a ruhák nemcsak a trendek miatt, hanem az ultra silány minőség miatt is a kukába mennek.

A közösségi média tehát nemcsak a marketingcsatorna szerepét vette át, hanem a trendalkotó szereplőét is. Egy-egy influenszerkampány ma már fontosabb lehet, mint egy teljes divatbemutató. A Vogue Business elemzése szerint 2025 nyarán például nem alakult ki egyetlen domináns trend sem – mint még tavaly is a Barbiecore vagy a Brat stílus –, hanem rengeteg apró, egymást keresztező mikrotrend született és halt el rövid idő alatt.

A márkák ennek következtében nem tudtak egyetlen erős narratívára építeni, ami komoly üzleti kockázatot jelentett.

Ez a fragmentáció arra kényszerítette a cégeket, hogy újragondolják a pozicionálásukat. A korábbi modellben egy márka meghatározott identitást képviselt, és ehhez igazította kollekcióit, kampányait. Ma viszont inkább „hangulatokra” kell reagálni. Ahogy egy elemzés fogalmazott:

a mikrotrendek halottak, éljenek a vibe-ok!

Ez azt jelenti, hogy nem konkrét darabok vagy színek dominálnak, hanem érzések, élmények, amelyek köré a vásárlók spontán közösségeket építenek. Ez üzleti szempontból azért is érdekes, mert a márkáknak sokkal nehezebb dolguk van: nem elég ruhát eladniuk, valójában élményeket és történeteket kell gyártaniuk, amelyek rezonálnak a közönség érzelmi világával.

2025 első felében vegyes képet mutattak a nagy divatcégek pénzügyi eredményei. Az Inditex – amelyhez a Zara, Pull&Bear és Massimo Dutti is tartozik – mérsékelt, 1,6 százalékos árbevétel-növekedést ért el, miközben bruttó árrése stabil maradt, de a forgalombővülése még a Covid alatt sem volt ennyire lassú. A H&M bevétele stagnált, de a nyeresége csökkent: egyrészt a magas beszerzési költségek miatt, másrészt azért, mert annyira nem volt kereslet a teljes árú termékek iránt, hogy az erős leárazások rontották a profitját. A luxuspiacon a Hermès továbbra is kiemelkedő, több mint 40 százalékos működési marzzsal és 7–8 százalékos forgalomnövekedéssel, miközben az LVMH enyhe visszaesést szenvedett el, főként a luxus bőráruk és divattermékek iránti kereslet gyengülése miatt.

Összességében a prémium szegmens jobban ellenállt a gazdasági bizonytalanságoknak, míg a fast fashion szereplők inkább költségnyomással és gyorsan változó fogyasztói szokásokkal küzdöttek. Ennek oka, hogy a tehetősebb, idősebb fogyasztók, illetve az erős brandek eladják magukat pusztán a címkékkel járó menőzési és presztízsfaktor miatt.

Az influenszerek szerepe ebben a rendszerben kulcsfontosságú. Míg korábban a divatházak maguk döntötték el, hogy kik kapnak meghívást a bemutatóikra, addig ma egy TikTok-sztár akár a semmiből is trendformálóvá válhat. Ez egyfelől lehetőség, hiszen a márkák így közvetlen kapcsolatba kerülhetnek a fogyasztóikkal, másfelől azonban kockázatot is jelent. Egy influenszer botránya, vagy akár egyetlen rossz szájízű bejegyzése képes romba dönteni egy kampányt. Ezért a cégek egyre inkább professzionális adatvezérelt módszerekkel választják ki, hogy kikkel dolgoznak együtt, és folyamatosan monitorozzák az együttműködések hatását.

A fogyasztók oldaláról nézve mindez túlterheltséghez vezet. A McKinsey 2025-ös jelentése szerint egyre több vásárló érzi úgy, hogy képtelen lépést tartani a változásokkal. A folyamatosan váltakozó trendek frusztrációt okoznak, és sokan inkább a személyes stílusra, időtlen darabokra kezdenek fókuszálni. Ez új üzleti lehetőségeket nyitott meg a prémium és luxusmárkák számára, amelyek az állandóságot és minőséget képviselik. Ugyanakkor a fast fashion cégek is próbálnak reagálni erre: megjelentek olyan termékvonalak, amelyek klasszikus, hosszabb életű darabokat kínálnak, miközben a másik oldalon továbbra is ontják a gyorsan változó, olcsóbb termékeket.

A trendek felgyorsulása a divatheteket is átalakította. Korábban ezek voltak a szezonális iránymutatók, ma viszont inkább médiaeseményekké váltak, amelyek célja nem annyira az eladás, mint inkább a figyelem felkeltése. A bemutatók sokszor inkább performanszok, mint valódi kereskedelmi események, és a közönség reakciója azonnal mérhető a közösségi médiában. Egy rossz kritika vagy akár egy negatív kommentár percek alatt végigsöpörhet az interneten, ami óriási nyomást helyez a tervezőkre és a marketingcsapatokra.

Érdekes módon a felgyorsult trendciklusok a fenntarthatósági kérdéseket is előtérbe hozták. Míg néhány évvel ezelőtt a fenntarthatóság elsősorban CSR-téma volt, ma már komoly üzleti tényező. A fogyasztók egy része egyre tudatosabb, és kerüli a gyorsan eldobható ruhadarabokat. Ez arra kényszeríti a cégeket, hogy átláthatóbbá tegyék ellátási láncaikat, és új anyagokkal, technológiákkal kísérletezzenek. Ugyanakkor a gyorsaság iránti igény miatt ez rendkívül nehéz egyensúlyozás: hogyan lehet egyszerre fenntartható és villámgyorsan reagáló márkát építeni?

Az üzleti környezet tehát soha nem volt még ennyire kiszámíthatatlan. A siker ma már nem feltétlenül azon múlik, hogy ki tervezi a legszebb ruhát, hanem azon, ki tudja a legjobban olvasni a digitális jeleket, és ezekre gyorsan, hitelesen reagálni. A divat egyre inkább adatalapú iparággá válik, ahol az analitika, a mesterséges intelligencia és a valós idejű marketing legalább olyan fontos, mint a kreatív tervezés. Aki ezt a kettőt össze tudja hangolni, az előtt hatalmas lehetőségek állnak.

2025-re így egy furcsa paradoxon alakult ki: A márkák előtt álló kihívás az, hogy ebben a káoszban képesek legyenek megtalálni a saját hangjukat, és olyan értéket teremteni, amely túlmutat az éppen aktuális virális pillanaton.

