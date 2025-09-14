Hármas csapás leselkedik a magyarokra: egyszerre több kórokozó is fenyeget az iskolakezdéssel

A közösséggel együtt gyakorlatilag mindenféle kórokozó megjelent most a palettán. Van ebben egyszerű náthavírus, van benne covid, vannak benne influenzaszerű tünetek
- nyilatkozta a kereskedelmi csatorna hírműsorának Késmárky András háziorvos.
A szakember szerint a koronavírus új variánsa is terjedhet a családban, a gyerekeknél enyhébb, a felnőtteknél viszont komolyabb tünetekkel. Ez elsősorban magas lázzal és erős, szúró érzetet keltő torokfájással jár, de csak rendkívül szélsőséges esetben okozhat súlyos megbetegedést.
Havasi Katalin házi gyermekorvos mindeközben arra hívta fel a figyelmet, hogy
érdemes már a legelső, kevésbé fájdalmas tünetek megjelenésekor azonnal fellépni bármelyik betegséggel szemben:
például inhalálással, sós vizes orrspay-vel vagy gargalizálással, hogy egy-két héten belül ne alakulhassanak ki olyan szövődmények, mint a fülgyulladás vagy légcsőhurut.
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adatai azt mutatják, hogy a koronavírus örökítőanyagának szennyvízi koncentrációja enyhe emelkedésnek indult az elmúlt hetekben, a legmeredekebben Szekszárdon, Szolnokon és Tatabányán.
A tisztiorvosi hivatal a fertőzések számának növekedésével számol, de járványtól nem kell félni.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Elmondta Zelenszkij, mi a leghatásosabb szankció a Kreml ellen: a válasz sokakat meglephet
Segítséget is ajánlott a NATO-nak.
Több tízezren vonultak a NATO-hatalom utcáira: politikai puccsot, koholt vádakat emlegetnek
Egy év alatt 500 embert tartóztattak le "korrupció" miatt.
Videókon a Magyarországot elöntő felhőszakadás: volt, ahol villámárvíz miatt az utcán állt a víz
Az autósok alig láttak ki a kocsikból.
Videó: mélységi támadást kapott a nyakába Oroszország, a határtól 1600 kilométerre csapott le az ukrán hírszerzés
Felvették a becsapódás okozta rombolást.
Drónbetörés Magyarország szomszédjában: megszólalt a külügy, ezért nem lőtték le az oroszok gépét
Pedig megtehették volna.
Ismételt orosz drónbetörés a NATO területére: Brüsszel nem volt rest az asztalra csapni
Ennyit az állami szuverenitásról?
Telekomosok, figyelem! A héten országszerte leállások jönnek a szolgáltatásban
Itt a lista, hol és mikor.
Egymás után esnek el az autópályák Magyarországon: számos helyen van dugó
Csak az M1-esen több baleset történt.
Két éves a bejelentővédelmi törvény
2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd
Pénzgyáros AI
Az AI az új vasút - írtuk nemrég egy posztunkban. Beruházási oldalról tényleg lehet így tekinteni, de vagyongyarapítási oldalról inkább a kriptóra hasonlít: egyetlen szektor ilyen... Th
Kelet-Közép-Európa - hogyan tudjuk kontrollálni a saját sorsunkat?
Kelet-Közép Európa jövőjét a rendelkezésre álló erőforrások és képességek, röviden a potenciál határozza meg. A kérdés, hogy a potenciált mennyiben tudjuk felhasználni a régió polgá
Top 10 osztalék részvény - 2025. szeptember
Szeptember másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőz
Az energetikai dekarbonizációban is szerepet kaphat a hidrogén
Miközben a hidrogénmeghajtás fontos eszköze lehet a közlekedés kizöldítésének, arról lényegesen kevesebb szó esik, hogy a hidrogén az ipar dekarbonizációjában is sz
Ezek a befektetések aranybányák - szó szerint!
Közel két évvel ezelőtt, az árfolyam kitörése előtt pár hónappal azt írtam elemzésemben, hogy az aranyárfolyam radikális emelkedése szinte garantált, akár háromszorozhat is a sárga... Th
Amikor a rosszabb befektetés is megéri
Korábban már írtam arról, hogy mennyire nem szeretem a béren kívüli juttatásokat. Teljesen feleslegesek, elvesznek egy csomó időt, és végeredményben csak azért léteznek, mert adókedvezmény
Milton Friedman és az MMT
Milton Friedman: From Modern Monetary Theory to Monetarism címmel ma cikkem olvasható a Naked Capitalism oldalon. Innen is köszönöm Yves Smith szerkesztőnek a közlést, aki egy rövid felvezetést i
Mi lesz a kormány ötezermilliárdos tervével? Szaporodnak a kérdőjelek
Portfolio Checklist: mikor lesz Paks II-es áram a konnektorunkban?
Erre kevesen számítottak: ő most a világ leggazdagabb embere
Újra hasít az AI-sztori.
Mi lesz veled, magyar búza? Drasztikus váltás kell
Aduász lehet a búza itthon, a fajtaválasztáson és a technológián azonban nagyon sok múlik.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod