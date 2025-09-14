Hármas csapás leselkedik a magyarokra: egyszerre több kórokozó is fenyeget az iskolakezdéssel

A közösséggel együtt gyakorlatilag mindenféle kórokozó megjelent most a palettán. Van ebben egyszerű náthavírus, van benne covid, vannak benne influenzaszerű tünetek

- nyilatkozta a kereskedelmi csatorna hírműsorának Késmárky András háziorvos.

A szakember szerint a koronavírus új variánsa is terjedhet a családban, a gyerekeknél enyhébb, a felnőtteknél viszont komolyabb tünetekkel. Ez elsősorban magas lázzal és erős, szúró érzetet keltő torokfájással jár, de csak rendkívül szélsőséges esetben okozhat súlyos megbetegedést.

Havasi Katalin házi gyermekorvos mindeközben arra hívta fel a figyelmet, hogy

érdemes már a legelső, kevésbé fájdalmas tünetek megjelenésekor azonnal fellépni bármelyik betegséggel szemben:

például inhalálással, sós vizes orrspay-vel vagy gargalizálással, hogy egy-két héten belül ne alakulhassanak ki olyan szövődmények, mint a fülgyulladás vagy légcsőhurut.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adatai azt mutatják, hogy a koronavírus örökítőanyagának szennyvízi koncentrációja enyhe emelkedésnek indult az elmúlt hetekben, a legmeredekebben Szekszárdon, Szolnokon és Tatabányán.

A tisztiorvosi hivatal a fertőzések számának növekedésével számol, de járványtól nem kell félni.

