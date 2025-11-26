  • Megjelenítés
Megszólalt a Mol az olajszankciós mentességről!
Gazdaság

Megszólalt a Mol az olajszankciós mentességről!

Portfolio
Továbbra sem teljesen világos az amerikai olajszankciók alóli mentesség helyzete, hiszen bár Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter már bejelentette a mentességet, de az amerikai pénzügyminisztérium szankciós hivatala (OFAC) egyelőre semmi hivatalosat nem közölt az ügyben. A Portfolio megkereste a Molt, hogy segítsen tisztázni a helyzetet.

Háttér: már 5 napja annak, hogy élesedtek az amerikai olajszankciók az orosz Rosznyeft és Lukoil vállalatokra, de magyar mentesség továbbra sincs hivatalosan - ami nem egyezik a kormányzati nyilatkozatokkal. Magyar idő szerint november 21-én reggel 6-kor lépett életbe az amerikai pénzügyminisztérium szankciós hivatalának (OFAC) vonatkozó határozata. Korábban már részletesen elemeztük, hogy pontosan hogyan is néz ki a tiltás, de röviden: előző hét pénteken egy általános "wind-down" engedély járt le, ami csak a meglévő ügyletek lezárásához szükséges átmeneti tranzakciókat engedélyezte. A határidő lejártával lényegében minden pénzügyi tranzakció tiltott lett, tehát innentől kezdve (papíron) a Mol nem teljesíthet pénzügyi tranzakciókat a Lukoil vagy annak nemzetközi kereskedőcége, a Litasco felé. Természetesen az OFAC bármelyik pillanatban dönthet egy egyedi engedély kiadásáról, de ez egyelőre hivatalosan nem történt meg és már 5 teljes nap eltelt a szankció élesedése óta.

Most megszólalt a Mol: megkeresésünkre válaszolva ezt a hivatalos rekaciót adta a Mol az üggyel kapcsolatban:

A Mol megkapta az Egyesült Államok által biztosított mentességet az orosz eredetű kőolajra vonatkozó szankciók alkalmazása alól, amely 2025. november 21-től érvényes. Ennek is köszönhetően a társaság ellátása folyamatos és stabil. Minden szerződéses és logisztikai kötelezettségünk zavartalanul teljesíthető.

Címlapkép forrása: Portfolio

