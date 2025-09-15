A TikTok betiltásával fenyegetett Amerika, be is jött a húzás

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter elmondta, hogy a TikTok lehetséges leállításának fenyegetése arra késztette a kínai tárgyalófeleket, hogy lemondjanak a vámkedvezményekre vonatkozó követeléseikről a közösségi média alkalmazás tulajdonjogának átruházása fejében.
Ennek köszönhetően sikerült keretmegállapodást kötni a hétfői madridi tárgyalásokon.
A megállapodás kereskedelmi feltételei megőrzik az amerikai nemzetbiztonsági érdekeket, miközben megtartják a TikTok "kínai jellegzetességeit" is.
Bessent hozzátette, hogy a következő amerikai-kínai tárgyalásokra valószínűleg a november 10-i határidő előtt kerül sor, amikor lejár a két ország közötti vámszünet, és ez újabb 90 napos hosszabbítást eredményezhet.
A pénzügyminiszter elmondta, hogy a kínai tárgyalók hosszú listával érkeztek Madridba, amelyben "kompenzációs" követeléseket fogalmaztak meg a TikTok-ügylet fejében, beleértve Trump legújabb vámjainak visszavonását, a korábbi vámok eltörlését és az amerikai technológiai exportkorlátozások enyhítését.
"Nem akarták, hogy bezárjon. Nem mérték fel megfelelően az elnök hajlandóságát arra, hogy hagyja a TikTokot eltűnni" - mondta Bessent a kínai delegációról.
Azt hiszem, sikerült megváltoztatnunk a hozzáállásukat.
Az amerikai fél nem egyezett bele a meglévő vámok megszüntetésébe, ehelyett ígéretet tett arra, hogy tartózkodik bizonyos jövőbeli lépésektől. "Lényegében azt kapták, hogy megígértük, bizonyos dolgok nem fognak megtörténni, nem pedig azt, hogy leveszünk vámokat" - magyarázta Bessent.
A tárgyalásokhoz közel álló forrás szerint a kínai fél meggyőzésében az is szerepet játszott, hogy az amerikai csapat jelezte: ha nem sikerül keretmegállapodást kötni Madridban a TikTokról, az kizárná egy esetleges őszi találkozó lehetőségét Trump és Hszi Csin-ping kínai elnök között.
Bessent nem részletezte a megállapodás kereskedelmi feltételeit vagy a TikTok alapalgoritmusának sorsát, de elmondta, hogy az amerikai fél "teljesen elégedett a megállapodás nemzetbiztonsági vonatkozásaival".
Hozzátette, hogy a feltételek megőrzik a TikTok "kínai jellegzetességeit", amely Kína egyik legfontosabb globális márkája.
"Őket a TikTok kínai jellegzetességei érdeklik, amelyeket puha hatalomnak tekintenek" - mondta Bessent. "Minket nem érdekelnek a kínai jellegzetességek. Minket a nemzetbiztonság érdekel."
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
