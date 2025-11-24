  • Megjelenítés
Itt a nagy megállapodás: Ukrajna és az Egyesült Államok 19 pontos béketervben egyezett meg
Az Egyesült Államok és Ukrajna új, 19 pontos béketervet dolgozott ki, amelyből a legérzékenyebb politikai kérdéseket az elnökök döntésére bízták - tudósított a Financial Times.

Szerhij Kiszlica ukrán első külügyminiszter-helyettes a Financial Times-nak elmondta, hogy a genfi tárgyalások „intenzív”, de „produktív” munkát eredményeztek, amelynek során alaposan átdolgozták a korábbi tervezetet, és mindkét fél „pozitívan” értékelte az eredményt. Az órákig tartó nehéz egyeztetések során az amerikai és ukrán tárgyalók több kérdésben megállapodtak, de a legvitatottabb pontokat – köztük a területi kérdéseket és a NATO, Oroszország, valamint az USA közötti kapcsolatokat – „zárójelbe tették”, hogy azokról Donald Trump és Volodimir Zelenszkij dönthessen.

Az ukrán delegáció jelezte, hogy nincs felhatalmazásuk területi kérdésekben dönteni – különösen területátadásról, amit az eredeti tervezet sugallt –, mivel ez az ukrán alkotmány szerint népszavazást igényelne. Kiszlica szerint az új tervezet alig hasonlít a korábban kiszivárgott változatra, amely felháborodást keltett Kijevben.

Nagyon kevés maradt az eredeti verzióból

– mondta.

A tárgyalások majdnem kudarcba fulladtak, mielőtt elkezdődtek volna. Az amerikaiak frusztráltak voltak a találkozó előtti napokban történt kiszivárogtatások és a tervezet eredetéről folytatott nyilvános vita miatt. Közel két órába telt, mire Andrij Jermak és Marco Rubio között sikerült enyhíteni a feszültséget. Az amerikai fél

hajlandónak mutatkozott eltávolítani az ukrán hadsereg 600 ezer fős létszámkorlátjára vonatkozó javaslatot.

A háborús bűnökre vonatkozó általános amnesztia javaslatát is átdolgozták úgy, hogy az „figyelembe veszi a háborúban szenvedők sérelmeit”.

A nap folyamán európai szövetségeseket – köztük az Egyesült Királyság, Franciaország, Németország, Olaszország és az EU intézményeinek képviselőit – is bevontak a tárgyalásokba. Washingtonnak most el kell döntenie, hogyan és mikor mutassa be a béketerv-tervezetet Oroszországnak. A Kreml hétfőn közölte, hogy még nem látta és nem kapott tájékoztatást az amerikai-ukrán tervezetről.

Az oroszok feladata megmutatni, hogy valóban érdekeltek-e a békében, vagy ezer okot találnak arra, hogy ne vegyenek részt

– mondta Kiszlica. Ukrajna a maga részéről kifejezte hajlandóságát, hogy továbbra is dolgozzon a háború igazságos lezárásán, és „bárhová” elutazzon a folyamat folytatása érdekében.

Az ukrán képviselő hangsúlyozta a genfi találkozó tágabb jelentőségét is: „A genfi alapvető eredmény az, hogy sikerült megőriznünk a működőképes partnerséget és párbeszédet az amerikaiakkal.”

Címlapkép forrása: Beyza Binnur Donmez/Anadolu via Getty Images

