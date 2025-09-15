Egyetlen döntés eldöntheti az első dominót, ami megpecsételheti a forint és a befektetéseid sorsát

Mielőtt rátérünk a hét várható makrogazdasági eseményeire, és azokra a piacmozgató folyamatokra, eseményekre, amelyekre a héten figyelünk, muszáj kitérni az egyik legizgalmasabb világgazdasági kihívásra: a kötvénypiacokra!
Az elmúlt két hétben globálisan jelentős mozgások zajlottak, amelyek mögött egyszerre álltak monetáris politikai és fiskális tényezők. Az Egyesült Államokban a 10 éves államkötvény hozama a hét eleji 3,99 százalékos öthavi mélypont után fokozatosan emelkedett, pénteken 4,06 százalékon zárva. A piac szinte teljes bizonyossággal arra számít, hogy a Federal Reserve a szeptember 17-én záruló ülésén 25 bázispontos kamatcsökkentést hajt végre, amit a munkaerőpiac gyengülése és a mérsékelt inflációs adatok indokolnak. Ugyanakkor a kötvénypiacokra jelentős nyomást gyakorol a fiskális helyzet romlása.
Az amerikai költségvetési hiány a GDP arányában év végére várhatóan eléri a 4 százalékot, az államadósság pedig meghaladja a 35 ezermilliárd dollárt.
Amire választ kaphat cikkünkben:
- Milyen folyamatok határozzák meg a piacokat mostanában?
- Milyen nemzetközi adatok, események dönthetik el a forint és a befektetéseid sorsát?
- Mire figyelünk Magyarországon?
