Egyetlen döntés eldöntheti az első dominót, ami megpecsételheti a forint és a befektetéseid sorsát

A héten a piacok fókuszában a szerdai Fed-kamatdöntés áll, amely meghatározhatja a következő időszak globális pénzügyi folyamatait. A befektetők szinte biztosra veszik a 25 bázispontos kamatcsökkentést, de a Jerome Powell által tartott sajtótájékoztató iránymutatása kulcsfontosságú lehet a jövőbeli lépések megítélésében. Az elmúlt napokban a kötvénypiacokon a hozamok emelkedtek, miközben a részvénypiacok, különösen az amerikai Nasdaq, erősödtek a kamatvágási várakozások hatására. A forint jelentős erősödést mutatott mind az euróval, mind a dollárral szemben, míg a BUX az OTP és a Mol gyengélkedése miatt esett. A hét során fontos adatokat közölnek Kínából, az eurózónából és az USA-ból, valamint érkeznek magyar makroadatok is.
Mielőtt rátérünk a hét várható makrogazdasági eseményeire, és azokra a piacmozgató folyamatokra, eseményekre, amelyekre a héten figyelünk, muszáj kitérni az egyik legizgalmasabb világgazdasági kihívásra: a kötvénypiacokra!

Az elmúlt két hétben globálisan jelentős mozgások zajlottak, amelyek mögött egyszerre álltak monetáris politikai és fiskális tényezők. Az Egyesült Államokban a 10 éves államkötvény hozama a hét eleji 3,99 százalékos öthavi mélypont után fokozatosan emelkedett, pénteken 4,06 százalékon zárva. A piac szinte teljes bizonyossággal arra számít, hogy a Federal Reserve a szeptember 17-én záruló ülésén 25 bázispontos kamatcsökkentést hajt végre, amit a munkaerőpiac gyengülése és a mérsékelt inflációs adatok indokolnak. Ugyanakkor a kötvénypiacokra jelentős nyomást gyakorol a fiskális helyzet romlása.

Az amerikai költségvetési hiány a GDP arányában év végére várhatóan eléri a 4 százalékot, az államadósság pedig meghaladja a 35 ezermilliárd dollárt.

