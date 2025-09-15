A szerbiai utcai megmozdulások sok tekintetben az Európai Unió felforgató tevékenységével függnek össze, amelynek célja, hogy Brüsszelhez lojális vezetés kerüljön hatalomra az országban – állította hétfőn az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) sajtóirodája.

Az Európai Unió a szerb Majdant készíti elő

- áll az SZVR-nek a 2014-es ukrajnai fordulatra utaló közleményében.

Az orosz kémszolgálat szerint a fiatalok részvételével zajló szerbiai "zavargásokat" sokban "az Európai Unió és tagállamainak felforgató tevékenysége eredményezte".

Az európai liberális fősodor célja, hogy a legnagyobb balkáni országban Brüsszel iránt engedelmes és lojális vezetést juttasson hatalomra

- áll az SZVR által kiadott szövegben.

A közlemény szerzői szerint az európai elitnek sok mindent sikerült elérnie: a fiatalok radikalizálódnak, a békés tiltakozásról a "forradalmi" harci módszerekre és az erőszakra térnek át. Az orosz hírszerzés szerint ugyanakkor a "Nyugat által számos országban sikerre vitt színes forradalom" forgatókönyve Szerbiában mégis kudarcot vall. Ennek okát abban nevezték meg, hogy a szerb társadalomban erős maradt a hazafias hangulat, az ortodox egyház egyesítő hatása, valamint "a NATO agressziójának és az ország bombázásának emléke".

Az SZVR azt is tudni véli, hogy az "európai elitek" úgy döntöttek: november 1-jét, az újvidéki főpályaudvar beton előtetője összeomlásának évfordulóját arra fogják felhasználni, hogy a helyzetet a saját javukra fordítsák. A törekvésben a fő a hangsúlyt a szerb fiatalok "agymosására" és az úgynevezett "fényes európai jövő" reklámozására helyezik, ebben és a mozgósításban pedig különleges szerepet szánnak a független médiának, amelyet "demokratikus" európai pénzekkel támogatnak.

Az orosz hírszerzés értesüléseit eddig senki sem erősítette meg, ám nem kizárható, hogy Moszkva dezinformációs kampányt szeretne folytatni az Európai Unió ellen, egyben pedig retorikájával támogatni kívánja a szerb kormánypárti kommunikációt. Aleksandar Vucic kormánya ugyanis sokkal óvatosabb pozíciót képvisel Oroszországgal szemben, sokan pedig Moszkva szövetségesét látják bennük. Ez a körülmény pedig kiemelten óvatos megközelítésre int a sorokkal kapcsolatban.

