  • Megjelenítés
Jelentett a hírszerzés: puccsot készít elő Brüsszel Magyarország szomszédjában
Gazdaság

Jelentett a hírszerzés: puccsot készít elő Brüsszel Magyarország szomszédjában

MTI
|
Portfolio
A szerbiai utcai megmozdulások sok tekintetben az Európai Unió felforgató tevékenységével függnek össze, amelynek célja, hogy Brüsszelhez lojális vezetés kerüljön hatalomra az országban – állította hétfőn az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) sajtóirodája.

Az Európai Unió a szerb Majdant készíti elő

- áll az SZVR-nek a 2014-es ukrajnai fordulatra utaló közleményében.

Az orosz kémszolgálat szerint a fiatalok részvételével zajló szerbiai "zavargásokat" sokban "az Európai Unió és tagállamainak felforgató tevékenysége eredményezte".

Az európai liberális fősodor célja, hogy a legnagyobb balkáni országban Brüsszel iránt engedelmes és lojális vezetést juttasson hatalomra

- áll az SZVR által kiadott szövegben.

A közlemény szerzői szerint az európai elitnek sok mindent sikerült elérnie: a fiatalok radikalizálódnak, a békés tiltakozásról a "forradalmi" harci módszerekre és az erőszakra térnek át. Az orosz hírszerzés szerint ugyanakkor a "Nyugat által számos országban sikerre vitt színes forradalom" forgatókönyve Szerbiában mégis kudarcot vall. Ennek okát abban nevezték meg, hogy a szerb társadalomban erős maradt a hazafias hangulat, az ortodox egyház egyesítő hatása, valamint "a NATO agressziójának és az ország bombázásának emléke".

Az SZVR azt is tudni véli, hogy az "európai elitek" úgy döntöttek: november 1-jét, az újvidéki főpályaudvar beton előtetője összeomlásának évfordulóját arra fogják felhasználni, hogy a helyzetet a saját javukra fordítsák. A törekvésben a fő a hangsúlyt a szerb fiatalok "agymosására" és az úgynevezett "fényes európai jövő" reklámozására helyezik, ebben és a mozgósításban pedig különleges szerepet szánnak a független médiának, amelyet "demokratikus" európai pénzekkel támogatnak.

Az orosz hírszerzés értesüléseit eddig senki sem erősítette meg, ám nem kizárható, hogy Moszkva dezinformációs kampányt szeretne folytatni az Európai Unió ellen, egyben pedig retorikájával támogatni kívánja a szerb kormánypárti kommunikációt. Aleksandar Vucic kormánya ugyanis sokkal óvatosabb pozíciót képvisel Oroszországgal szemben, sokan pedig Moszkva szövetségesét látják bennük. Ez a körülmény pedig kiemelten óvatos megközelítésre int a sorokkal kapcsolatban.

Kapcsolódó cikkünk

Új szankciókat lengetett be Oroszország ellen Trump, ukrán előrenyomulásról számolt be Zelenszkij – Háborús híreink hétfőn

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Két éves a bejelentővédelmi törvény

2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd

Holdblog

Pénzgyáros AI

Az AI az új vasút -&#160;írtuk nemrég egy posztunkban. Beruházási oldalról tényleg lehet így tekinteni, de vagyongyarapítási oldalról inkább a kriptóra hasonlít: egyetlen szektor ilyen... Th

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Reuters-Leopard-2a7-ukrajna-oroszorszag-orosz-ukran-haboru-harckocsi-nemetorszag-pancelos
Gazdaság
Brutális költségvetés jött Ukrajnából: az egész ország háborúba vonul
Pénzcentrum
Riasztás több magyar nagyvárosban: tömeges a hörghurut, hörgőgyulladás - ezek a tünetei
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility