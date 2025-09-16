Kőkeményen beleszállt a német kormányba a Rheinmetall vezetője

Armin Papperger, Németország legnagyobb védelmi vállalatának vezetője a londoni DSEI szakkiállításon hangsúlyozta, hogy Németországnak nem szabad kisebbrendűségi komplexust kialakítania az USA-val szemben.

Nem lehetünk a kisfiú, aki egy óriással dolgozik. Ugyanazon a szinten kell lennünk, mint az Egyesült Államok és Európa. Németországnak be kell töltenie szerepét a kontinens védelmében

- nyilatkozta a Breaking Defense-nek.

Papperger ellentmondott Friedrich Merz kancellár korábbi jelzéseinek, amelyek az USA-tól való függetlenedést sugallták.

Merz kancellár most befektetni fog, és az egész kormány befektetni fog"

- tette hozzá a berlini védelmi kiadások növelésére utalva, majd elmondta, hogy:

Úgy gondolom, hogy Németország, de Európa is... felnő ahhoz, hogy megbízható partnere legyen az Egyesült Államoknak"

A Rheinmetall vezérigazgatója szerint a német kormány többet fektet be, mint Európa többi része, és

a pénzügyminisztérium terve szerint 2029-re 160 milliárd eurós katonai költségvetést érnek el, ami orvosolja az ukrajnai háború előtti alulfinanszírozottságot.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images