Óriási meglepetéssel készül az időjárás!
Óriási meglepetéssel készül az időjárás!

Kedden még átvonul felettünk az utolsó hidegfront, de ezzel véget ér a hűvösebb, szelesebb időjárás. Csütörtöktől erőteljes felmelegedés veszi kezdetét, a hétvégére pedig visszatér a nyár: vasárnapra néhol a 30 fokot is elérhetik, sőt meg is haladhatják a nappali maximumok - írja az Időkép.  

A hidegfront mögött fokozatosan egy anticiklon, majd hétvége felé egy előoldali helyzet határozza meg időjárásunkat. Délnyugat felől meleg, szubtrópusi eredetű légtömegek áramlanak fölénk, amelyek nyárias hangulatot hoznak vissza az országba.

A felmelegedés csütörtökön indul: bár a reggel még hűvös lesz, a fagyzugokban akár 5 fokig is csökkenhet a hőmérséklet, napközben már 21–26 fok várható.

Pénteken 24–29 fokig emelkednek a maximumok, hétvégén pedig a 30 fok sem lesz ritka.

A napsütést felhők alig zavarják majd, pénteken és a hétvégén szinte az egész országban zavartalan lesz az égbolt.

Őszies hangulatot legfeljebb a hajnali órákban helyenként megjelenő pára- és ködfoltok adhatnak, de ezek napkeltét követően gyorsan feloszlanak. A nyárias idő a tavak szerelmeseinek is kedvez: a Balaton és a Velencei-tó jelenleg 21 fokos, így egy utolsó strandolásra is bőven alkalmasak lehetnek a hétvégén.

