Orbán Viktor elmondta: amerikai védőpajzsot kapott a forint

Orbán Viktor magyar idő szerint szombat este, a kormányzat repülőgépén vele utazó Deák Dánielnek elmondta, hogy az amerikai féllel történt pénzügyi és gazdasági megállapodások eredményeképp
A Magyarországgal szemben alkalmazható Brüsszeli eszközök mostantól kicsorbultnak tekinthetők.
A kormányfő úgy fogalmazott, hogy a washingtoni megállapodások egy "pénzügyi védőpajzzsal" ruházzák fel Magyarországot.
Az, hogy a magyar valutát meg lehet támadni, hogy a magyar költségvetést nehéz helyzetbe lehet hozni, hogy a magyar gazdaságot finanszírozási oldalról lehet fojtogatni, ezt el lehet felejteni, ennek vége van. Ezt az amerikaiakkal mi megoldottuk
- folytatta a miniszterelnök.
Ezt követően utalt arra is, hogy az amerikai szankciókkal szemben megszerzett mentességet követően az európai uniós energiaszankciók kérdését még meg kell vívnia Magyarországnak Brüsszelben.
Mentőövet nyújthat a forintnak Amerika
Ahogy azt ma délelőtti cikkünkben is megírtuk, a Trump-Orbán csúcstalálkozó megállapodásai közül az egyik legérdekesebb (és egyelőre az egyik legrejtélyesebb) elem az úgynevezett "pénzügyi csomag".
Orbán Viktor miniszterelnök ennél konkrétabban így fogalmazott a tegnapi nap folyamán: "Az Egyesült Államokban érdeke Magyarország pénzügyi stabilitása, és Magyarország ezért számíthat az Egyesült Államokra, a magyar pénzügyi stabilitás megőrzése és megerősítése érdekében kialakítják az amerikai-magyar pénzügyi együttműködés új formáit. A tárgyalások itt folynak, illetve folytatódnak."
A Válasz Online úgy tudja, hogy
magyar részről felmerült az igény egy úgynevezett „swap line” létrehozására a két ország jegybankjai között.
Érdekes párhuzam, hogy ha egy ilyen vonal létrehozása a megállapodás része, akkor az amerikai-magyar pénzügyi megállapodás annyiban biztosan hasonlít az argentinra, hogy tartalmaz egy swap vonalat, ami a forint árfolyamának erősítését segítheti. A lap arról ír, hogy a vonal bevett gyakorlatnak megfelelően a két ország jegybankjai között (Fed, MNB) épülne ki. (Érdekesség, hogy arról egyelőre nem volt hír, hogy a tárgyalásokon az MNB részt vett volna, de bizonyára a pontos feltételek kidolgozásába be fog kapcsolódni.)
A swap line egy devizacsere-lehetőséget megteremtő megállapodás, ennek keretében a két jegybank a saját devizáját elcseréli egymásra, jelen esetben például a Fed forintot vásárol szükség esetén. Ezt persze a Fed bármikor megtehetné, de mivel neki nincs szüksége forintra, ezért a hétköznapi gyakorlatban erre nem kerülne sor. A swap line megállapodással viszont beavatkozhat a forint megmentése érdekében, ha esetleg a fizetőeszközünk megroggyan. Az argentin esetben egyébként a swap megállapodás részét képezi, hogy amennyiben valamelyik fél költ a másik valutájából, akkor az összegnek az a része már hitellé válik (ez nyilván argentin oldalról lehet érdekes).
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos
Szankciómentesség: nemzetközi források még mindig azt állítják, egy évre szól a megállapodás az Egyesült Államokkal
Úgy tűnik, még mindig fennáll az ellentmondás.
Kudarcba fulladtak a béketárgyalások a forrongó térségben: nem teljesült az atomhatalom feltétele
Továbbra is bizonytalan a véres konfliktus jövője.
Külföldi multik kapják az állami támogatások túlnyomó részét – Mennyire éri meg ez a modell?
Grafikonokon is bemutatjuk az egyedi kormánydöntési támogatások fő kedvezményezett cégeit.
Úgy néz ki, megmenekül a nukleáris katasztrófától a kritikus helyzetben lévő ukrán atomerőmű
Fontos helyreállítás történt Európa legnagyobb atomerőművénél.
Korlátozzák az űrrakéta-indításokat az Egyesült Államokban: fontos űrmisszió kerülhet veszélybe
A kormányzati leállás újabb területet érint.
Szupertájfun van születőben: újra evakuáció indul a távol-keleti szigetországban
Különösen aktív a tájfunszezon.
Volt a második világháború alatt a honvédségnek egy igazán különleges páncélosa – Mit tudott a furcsa felépítésű Csaba?
Egyetlen páncélautó sem élte túl a háborút.
Jön a fordulat az időjárásban: búcsút inthetünk a hidegcseppnek
Már nem sokáig tart az esős idő.
Balásy Zsolt: Több tiszteletet a vállalkozóknak, Károly!
"Ha nagy vagyont látsz, nézd meg alaposan, és fizetetlen munkát, verejtéket és vért fogsz találni" - ha a pontos szavak nem is, de e szellemiség... The post Balásy Zsolt: Több tiszteletet a v
Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) - elemzés
Még az októberi Top10-es listámon szerepelt, de akkor nem néztem meg, azóta viszont rápillantottam a grafikonjára, és megtetszett. Egy gyors elemzést megér.CégismertetőA Wikipediáról másolom
Jövőre a bankunk megmondja, hogy melyik számlával tudnánk spórolni. De mennyi lehet ez a megtakarítás?
Az MNB elvárásai alapján a bankok jövő év elején (az éves díjkimutatással együtt) tájékoztatni fogják ügyfeleiket arról, hogy van-e számukra kedvezőbb számlacsomag az adott pénzintézet
Indul a Demján Sándor 1+1 Program 2. üteme
A hazai kkv-k beruházásait célzó Demján Sándor 1+1 Program új szakasza elindult. A 2. ütem kifejezetten vidéki vállalkozások eszközfejlesztéseit támogatja vissza nem térítendő forrással,
Brazília ellentmondásos zöldátmenete
Brazília zöldátmenetét számos paradoxon jellemzi. Villamosenergia-termelésének 90%-a megújuló erőforrásokból származik, ez pedig jelentős előnyt biztosít számára a jelenlegi dekarbonizác
A bizalom kultúrája - miért stratégiai eszköz ma a bejelentővédelmi rendszer?
A 2023. évi XXV. törvény, közismertebb nevén a panasztörvény, a visszaélés-bejelentési rendszert a vállalati megfelelés kötelező elemévé tette. A tudatos vállalatok számára azonban
Túlhalászat: veszélyben az óceánok
Sokáig élt az a mítosz, hogy a tengerek kimeríthetetlen forrást jelentenek, de ma már tudjuk, hogy a túlhalászattal óriási kárt okozunk ennek a sérülékeny ökoszisztém
Hárommillióért 19-et visszafizetni?
A pénzügyekhez nem értő embereket nagyon könnyű hergelni, pici csúsztatásokkal nagy érzelmeket kiváltani. Nemrég írtam egy hasonló esetről, ahol ráadásul elméletileg pénzügyileg képzett
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Mikor érdemes betárazni a magyar csúcsrészvényekből? Jelentett az OTP és a Mol
Sok mindent elárulnak a negyedéves adatok.
Préda: Ellopták tőlem, ami nem is az enyém
Egy adathalász támadás áldozata meséli el élete egyik legrosszabb döntését.
Újabb autóipari válság közelít: visszatérhet a rettegett chiphiány?
Sötét felhők gyülekeznek Németország fölött.