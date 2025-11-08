  • Megjelenítés
Orbán Viktor elmondta: amerikai védőpajzsot kapott a forint
Gazdaság

Orbán Viktor elmondta: amerikai védőpajzsot kapott a forint

Portfolio
Sok elemű megállapodást kötött tegnap a magyar kormány Washingtonban, a Donald Trumppal tartott csúcstalálkozó alkalmával. A elmúlt napon főleg az energetikai kérdésekre koncentráltak a kormányzat nyilatkozatai. Egy hazafele adott interjúban azonban Orbán Viktor miniszterelnök bővebben beszél az amerikaiakkal kötött pénzügyi megállapodás részleteiről is.

Orbán Viktor magyar idő szerint szombat este, a kormányzat repülőgépén vele utazó Deák Dánielnek elmondta, hogy az amerikai féllel történt pénzügyi és gazdasági megállapodások eredményeképp

A Magyarországgal szemben alkalmazható Brüsszeli eszközök mostantól kicsorbultnak tekinthetők.

A kormányfő úgy fogalmazott, hogy a washingtoni megállapodások egy "pénzügyi védőpajzzsal" ruházzák fel Magyarországot.

Az, hogy a magyar valutát meg lehet támadni, hogy a magyar költségvetést nehéz helyzetbe lehet hozni, hogy a magyar gazdaságot finanszírozási oldalról lehet fojtogatni, ezt el lehet felejteni, ennek vége van. Ezt az amerikaiakkal mi megoldottuk

Még több Gazdaság

Szankciómentesség, nukleáris üzlet, forintot védő háló - Megvolt az amerikai-magyar csúcs, ezek a fontosabb eredmények

Szankciómentesség: nemzetközi források még mindig azt állítják, egy évre szól a megállapodás az Egyesült Államokkal

Jön a fordulat az időjárásban: búcsút inthetünk a hidegcseppnek

- folytatta a miniszterelnök.

Ezt követően utalt arra is, hogy az amerikai szankciókkal szemben megszerzett mentességet követően az európai uniós energiaszankciók kérdését még meg kell vívnia Magyarországnak Brüsszelben.

Mentőövet nyújthat a forintnak Amerika

Ahogy azt ma délelőtti cikkünkben is megírtuk, a Trump-Orbán csúcstalálkozó megállapodásai közül az egyik legérdekesebb (és egyelőre az egyik legrejtélyesebb) elem az úgynevezett "pénzügyi csomag".

Kapcsolódó cikkünk

Pénzügyi csomag vagy mentőcsomag? Mit kapott Trumptól Magyarország?

Orbán Viktor miniszterelnök ennél konkrétabban így fogalmazott a tegnapi nap folyamán: "Az Egyesült Államokban érdeke Magyarország pénzügyi stabilitása, és Magyarország ezért számíthat az Egyesült Államokra, a magyar pénzügyi stabilitás megőrzése és megerősítése érdekében kialakítják az amerikai-magyar pénzügyi együttműködés új formáit. A tárgyalások itt folynak, illetve folytatódnak."

A Válasz Online úgy tudja, hogy

magyar részről felmerült az igény egy úgynevezett „swap line” létrehozására a két ország jegybankjai között.

Érdekes párhuzam, hogy ha egy ilyen vonal létrehozása a megállapodás része, akkor az amerikai-magyar pénzügyi megállapodás annyiban biztosan hasonlít az argentinra, hogy tartalmaz egy swap vonalat, ami a forint árfolyamának erősítését segítheti. A lap arról ír, hogy a vonal bevett gyakorlatnak megfelelően a két ország jegybankjai között (Fed, MNB) épülne ki. (Érdekesség, hogy arról egyelőre nem volt hír, hogy a tárgyalásokon az MNB részt vett volna, de bizonyára a pontos feltételek kidolgozásába be fog kapcsolódni.)

A swap line egy devizacsere-lehetőséget megteremtő megállapodás, ennek keretében a két jegybank a saját devizáját elcseréli egymásra, jelen esetben például a Fed forintot vásárol szükség esetén. Ezt persze a Fed bármikor megtehetné, de mivel neki nincs szüksége forintra, ezért a hétköznapi gyakorlatban erre nem kerülne sor. A swap line megállapodással viszont beavatkozhat a forint megmentése érdekében, ha esetleg a fizetőeszközünk megroggyan. Az argentin esetben egyébként a swap megállapodás részét képezi, hogy amennyiben valamelyik fél költ a másik valutájából, akkor az összegnek az a része már hitellé válik (ez nyilván argentin oldalról lehet érdekes).

Kapcsolódó cikkünk

Szankciómentesség, nukleáris üzlet, forintot védő háló - Megvolt az amerikai-magyar csúcs, ezek a fontosabb eredmények

Szankciómentesség: nemzetközi források még mindig azt állítják, egy évre szól a megállapodás az Egyesült Államokkal

Szankciómentesség: megjött Szijjártó Péter fontos üzenete

Mást állít a magyar olaj- és gázszankciók alóli mentességről Trump csapata, mint amit eddig tudtunk

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Future of Construction 2025

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Finanszírozás a gyakorlatban – Budapesti Fórum

2025. november 11.

Portfolio Investment Day 2025

2025. november 18.

Portfolio AI & Digital Transformation 2025

2025. november 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Szankciómentesség, nukleáris üzlet, forintot védő háló - Megvolt az amerikai-magyar csúcs, ezek a fontosabb eredmények
Vészriadót fújtak Brüsszelben: Ukrajna támogatása miatt egy 140 milliárd eurós káosz fenyegeti az EU-t
Trump-Orbán csúcs: az orosz olajról kérdezték a két vezetőt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility