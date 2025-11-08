Orbán Viktor elmondta: amerikai védőpajzsot kapott a forint

Sok elemű megállapodást kötött tegnap a magyar kormány Washingtonban, a Donald Trumppal tartott csúcstalálkozó alkalmával. A elmúlt napon főleg az energetikai kérdésekre koncentráltak a kormányzat nyilatkozatai. Egy hazafele adott interjúban azonban Orbán Viktor miniszterelnök bővebben beszél az amerikaiakkal kötött pénzügyi megállapodás részleteiről is.

Orbán Viktor magyar idő szerint szombat este, a kormányzat repülőgépén vele utazó Deák Dánielnek elmondta, hogy az amerikai féllel történt pénzügyi és gazdasági megállapodások eredményeképp

A Magyarországgal szemben alkalmazható Brüsszeli eszközök mostantól kicsorbultnak tekinthetők.

A kormányfő úgy fogalmazott, hogy a washingtoni megállapodások egy "pénzügyi védőpajzzsal" ruházzák fel Magyarországot.

Az, hogy a magyar valutát meg lehet támadni, hogy a magyar költségvetést nehéz helyzetbe lehet hozni, hogy a magyar gazdaságot finanszírozási oldalról lehet fojtogatni, ezt el lehet felejteni, ennek vége van. Ezt az amerikaiakkal mi megoldottuk

- folytatta a miniszterelnök.

Ezt követően utalt arra is, hogy az amerikai szankciókkal szemben megszerzett mentességet követően az európai uniós energiaszankciók kérdését még meg kell vívnia Magyarországnak Brüsszelben.

Mentőövet nyújthat a forintnak Amerika

Ahogy azt ma délelőtti cikkünkben is megírtuk, a Trump-Orbán csúcstalálkozó megállapodásai közül az egyik legérdekesebb (és egyelőre az egyik legrejtélyesebb) elem az úgynevezett "pénzügyi csomag".

Orbán Viktor miniszterelnök ennél konkrétabban így fogalmazott a tegnapi nap folyamán: "Az Egyesült Államokban érdeke Magyarország pénzügyi stabilitása, és Magyarország ezért számíthat az Egyesült Államokra, a magyar pénzügyi stabilitás megőrzése és megerősítése érdekében kialakítják az amerikai-magyar pénzügyi együttműködés új formáit. A tárgyalások itt folynak, illetve folytatódnak."

A Válasz Online úgy tudja, hogy

magyar részről felmerült az igény egy úgynevezett „swap line” létrehozására a két ország jegybankjai között.

Érdekes párhuzam, hogy ha egy ilyen vonal létrehozása a megállapodás része, akkor az amerikai-magyar pénzügyi megállapodás annyiban biztosan hasonlít az argentinra, hogy tartalmaz egy swap vonalat, ami a forint árfolyamának erősítését segítheti. A lap arról ír, hogy a vonal bevett gyakorlatnak megfelelően a két ország jegybankjai között (Fed, MNB) épülne ki. (Érdekesség, hogy arról egyelőre nem volt hír, hogy a tárgyalásokon az MNB részt vett volna, de bizonyára a pontos feltételek kidolgozásába be fog kapcsolódni.)

A swap line egy devizacsere-lehetőséget megteremtő megállapodás, ennek keretében a két jegybank a saját devizáját elcseréli egymásra, jelen esetben például a Fed forintot vásárol szükség esetén. Ezt persze a Fed bármikor megtehetné, de mivel neki nincs szüksége forintra, ezért a hétköznapi gyakorlatban erre nem kerülne sor. A swap line megállapodással viszont beavatkozhat a forint megmentése érdekében, ha esetleg a fizetőeszközünk megroggyan. Az argentin esetben egyébként a swap megállapodás részét képezi, hogy amennyiben valamelyik fél költ a másik valutájából, akkor az összegnek az a része már hitellé válik (ez nyilván argentin oldalról lehet érdekes).

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos