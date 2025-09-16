Powell még meg tudja menteni a Fedet?

Ahogy Jerome Powell közeledik a Fed-elnöki megbízatásának 2026 májusában bekövetkező lejártához, a Fed tekintélye kisebb – és sebezhetősége nagyobb –, mint évtizedek óta bármikor.
Ez az intézményi hanyatlás mindenki számára nyilvánvaló, aki közelről figyeli az eseményeket. Még ha eltekintünk is attól a fokozott kockázattól, hogy a Fed elveszíti szakpolitikai függetlenségét, nem lehet figyelmen kívül hagyni az árstabilitásra és a foglalkoztatás minél magasabb szintjének biztosítására vonatkozó kettős mandátumával kapcsolatos növekvő kihívásokat. Powellnek azonban a hivatali ideje lejártának közeledtével nem szabadna csak siránkoznia a világ legfontosabb jegybankjának tekintélyét aláásó körülményeken. Ehelyett inkább arra kellene összpontosítania, hogy mindent megtegyen annak érdekében, hogy utódja számára javítson a helyzeten.
Ahhoz, hogy lássuk, milyen rosszra fordultak a dolgok a Fed számára, elég elolvasni Scott Bessent pénzügyminiszter Wall Street Journalban nemrég megjelent írását, akit Powell legközelebbi szövetségesének tartanak a Trump-kormányzatban. Miután felsorolta, hogy a Fed számos módon hibázott, Bessent „az egész intézmény őszinte, pártoktól független felülvizsgálatára” szólított fel „beleértve a monetáris politikát, a szabályozást, a kommunikációt, a személyzeti kérdéseket és a kutatást”. Ez aztán a lista. Ezután a közösségi médiát használta fel kritikájának fokozására, a Fed-et hibáztatva az egyenlőtlenségek szításáért, és felszólítva azt a kamatok csökkentésére.
Ezek figyelemre méltó és fajsúlyos megjegyzések. Nemcsak egy hivatalban lévő pénzügyminiszter mondja ezt, hanem a tárcavezető egyben az ország első számú pénzügyi intézményének számos hiányosságát és hibáját is felrója. Bessent nincs egyedül a kritikus értékelésével.
Egyre több politikus és tisztviselő – nem mindegyikük Donald Trump elnök határozott támogatója (de köztük a Powell helyére pályázó vezető jelöltek is) – állítja azt, hogy szükség van a Fed reformjára.
A reformokra valóban szükség van, az amerikai és a globális gazdaság érdekében nem szabad elhalasztani azokat a Fed élén történő váltásig. Powellnek most kellene reagálnia a reformot sürgető hangokra, még akkor is, ha rövid távon keveset tehet a főbb szakpolitikai hibák kijavításáért.
- Powell ugyanis valószínűleg nem tudja teljesíteni a Fed kettős mandátumának inflációra vonatkozó elemét a következő néhány hónapban, tekintve, hogy az éves árnövekedés mértéke már ötödik egymást követő évben marad a 2%-os cél felett.
- Ráadásul úgy tűnik, hogy a gazdaság is távolodik a Fed mandátumának foglalkoztatási céljától. Több mutató – beleértve a Munkaügyi Statisztikai Hivatal legutóbbi jelentéseit és felülvizsgálatait – a munkaerőpiac gyengeségére utal, és a történelmi tapasztalatok szerint az ilyen tendenciák nem lineáris módon felgyorsulhatnak.
Powell keveset tehet a pénzügyi piacokon a túlzott kockázatvállalással kapcsolatosan tapasztalható növekvő félelmek ellen. A múlt héten azt láttuk, hogy a hagyományos "kockázatvállaló" és "kockázatkerülő" eszközök szokatlan kombinációja rekord magasságokat ért el: a részvény- és aranyárak szárnyaltak, a hitelfelárak szokatlanul alacsonyak voltak, valamint a Bloomberg kötvényindexe most a "bikapiac területén" áll, jelentősen emelkedett a 2022-es mélyponthoz képest.
Ez a kombináció figyelmeztető jel, és nem csak a Fed azon munkatársai számára, akik a pénzügyi stabilitás fenntartásával – a jegybank harmadik, kevésbé explicit céljával - foglalkoznak. Az ilyen tendenciák olyan kezdődő strukturális változásokra is utalnak – beleértve a külföldi jegybankok dollár- és amerikai állampapír-állományukba vetett bizalmának megingását –, amelyek tartós fennállásuk esetén alááshatják az amerikai pénzügyi piacok globális vonzerejét.
Bár Powell nagy valószínűséggel távozása előtt nem tudja teljesíteni a Fed mandátumának inflációs vagy foglalkoztatási céljait, többet tehet, és többet is kellene tennie más, a gazdaság szempontjából ugyanolyan fontos kérdések kezelése érdekében.
Ma már széleskörű egyetértés alakult ki abban, hogy reformokra van szükség a Fed hatékonyságának fokozásához és hitelességének megmentéséhez. Ezek azért sürgetőek, mert a Fed jelenleg véglegesíti a monetáris keretrendszer időszakos felülvizsgálatát, és az augusztusi Jackson Hole-i szimpózium Fed általi csendes megnyitójából ítélve ez a felülvizsgálat hamarosan ugyanolyan érdektelenné válhat, mint amilyen sajnos a 2020-as volt.
A hivatali ideje végéhez közeledve Powellnek egyedülálló lehetősége van arra, hogy segítsen a Fednek irányt váltani. A jegybank számos problémával küzd, a szervezeti kultúrájától, az elszámoltathatóság hiányától kezdve a kommunikációjáig, a múltbeli hibák beismerésének elmulasztásáig, a hibás célmeghatározásig és a csoportgondolkodásig. Szerencsére más jegybankok rengeteg példát adnak arra, hogyan lehet ezeket kezelni.
E célból több elemző is konkrét korrekciós intézkedésekre tett javaslatot. Például a G30-ak által szervezett munkacsoport – amely testület nagyrészt nagytekintélyű korábbi döntéshozókból áll – nemrégiben egy átfogó útitervet tett közzé a javasolt reformokról.
Néhány hónappal ezelőtt javasoltam egy olyan irányt, amelyet Powell választhatott volna, hogy elkerülje azokat a felerősödött politikai támadásokat, amelyek most a teljes Federal Reserve System ellen irányulnak, beleértve a regionális bankokat is. Ezt nem tette meg, a támadások pedig csak fokozódtak. Mivel a Fedet az a veszély fenyegeti, hogy mandátumának minden eleménél nem tudja teljesíteni a kijelölt célokat, Powell további tétlensége még nagyobb kárt okozhat az intézménynek.
Az elmúlt három hónap már eddig is igen fajsúlyos időszak volt a Fed számára; de a következő néhány hónap még inkább az lehet.
Copyright: Project Syndicate, 2025.
Mohamed A. El-Erian
A Cambridge-i Egyetemet alkotó egyik kollégium, a Queens’ College elnöke, a Pennsylvania Egyetem professzora. 2014 óta az Allianz vezető gazdasági tanácsadója. A Gramercy Fund Management elnöke 2020 óta. 2007 és 2014 között a PIMCO befektetési alapkezelő vezérigazgatója volt, előtte pedig a Nemzetközi Valutaalap (IMF) igazgatóhelyetteseként, illetve a Harvard Egyetem pénzügyi eszközeit kezelő Harvard Management Company elnök-vezérigazgatójaként is dolgozott. Publikációiban elsősorban nemzetközi gazdasági és pénzügyi kérdésekkel foglalkozik.
A címlapkép illusztráció.
