Brutális összegeket költünk dohányra, a növekedést az infláció hajtja

Az idei első félében 23 milliárd forinttal nőtt a dohánytermékekre fordított összeg Magyarországon, megközelítve a 636 milliárd forintot. Ez 3,7 százalékos növekedés az előző év hasonló időszakához képest, mivel azonban az árak 6,2 százalékkal emelkedtek,
ez a volumen csökkenését jelenti, méghozzá 2,4 százalékkal.
A negyedéves bontásból az derül ki, hogy a csökkenés tavasszal volt erőteljesebb.
A dohánypiacon a volumen alakulásának nyomon követése jóval bonyolultabb, mint például az élelmiszerek esetében. Az utóbbiaknál viszonylag egyszerűbb összehasonlítani egy helyettesítő terméket egy korábban fogyasztottal – például a különféle tejtermékeket. A dohánynál azonban már a statisztikákban használt mértékegységek is eltérnek a különböző termékeknél, ráadásul az sem egyértelmű, hogy egy fogyasztó mennyire tömi meg a sodort cigarettáját, vagy mennyi töltőfolyadékot használ, ha azt szeretnénk egy hagyományos szállal összevetni.
Cigaretta
A különböző termékek forgalma a NAV szabadforgalmi adatbázisa segítségével követhetők. A cigaretta esetében például látszik, hogy a 2024-es növekedést idén mérséklődés követte az első félévben. A júniussal végződő 12 hónapban kicsivel több mint 5,5 milliárd darab cigaretta fogyott legális csatornákon keresztül. Ez itthon a nemzeti dohányboltokat jelenti.
Finomra vágott dohány
A finomra vágott dohány népszerűsége rohamosan zuhant az elmúlt években. "Fénykorát" akkor élte, amikor a hazai dohánypiacon rendkívüli mértékben elszálltak az árak a 2010-es éveket követően, de azok az alternatívák, amelyeket ma ismerünk még nem voltak széles körben ismertek. 2015-ig rengetegen tértek át a töltésre ahelyett, hogy dobozos cigarettát vettek volna, a csúcson több mint 7 ezer tonna is fogyott a dohánybók egy év alatt, mára ez alig haladja meg a 3 ezer tonnát. Az elmúlt időszakban ez a zuhanás megállt, a kérdés, hogy a volument tudja e tartani a magyar piac.
Szivarka
Nem így a szivarka, amely töretlen népszerűségnek örvend, bár maga a termékcsoport nem homogén. A drágább, jobb minőségű darabok mellett ide tartoznak a cigarettánál lényegesen olcsóbb szivarkák, amelyek szintén azok számára jelenthetnek alternatívát, akik nem tudják megfizetni a magas cigarettaárat. A növekedés - az utóbbi időszakban már inkább csak stagnálás - ellenére a szivarkafogyasztás volumene még mindig töredéke a cigarettának, valamivel a 800 millió szál alatt évente.
E-cigaretta
Az e-cigaretta legális forgalma 2023–2024-ben látványosan megugrott, elsősorban azért, mert a hatóságok keményen felléptek az illegális, ízesített egyszer használatos eszközök – például az Elf Bar – terjesztése ellen, így sok fogyasztó a trafikos utántöltő folyadékok felé fordult. A piacot segítette a szabályozási környezet stabilizálódása is: a liquid jövedéki adója 2022-ben 33 forintra csökkent milliliterenként, ami a korábbi 55 forintos szinthez képest versenyképesebbé tette a legális kínálatot. Mindezt erősítette a hagyományos cigaretták drágulása, amely növelte az alternatív nikotintermékek vonzerejét, így az e-liquidek iránti kereslet is bővült.
A trend azonban 2025-re megtört: a fogyasztók egyre inkább más legális kategóriák, például a nikotinos tasakok és hevített dohánytermékek felé fordultak, miközben a jövedéki adó emelkedése (36 Ft/ml, illetve az egyszer használatos eszközöknél 76 Ft/ml) fékezte a vásárlási kedvet. Ehhez társultak a folyamatos ellenőrzések és termékvisszavonások, amelyek szűkítették a kínálatot és visszafogták a piac lendületét.
Hevített termékek
Erőteljes növekedés látszik a hevített dohánytermékeknél és az olyan füstmentes alternatíváknál, mint a nikotinpárnák. A forgalmuk az 2,1 millió kilogrammot is meghaladja már. A következő évek vélhetően ennek a termékcsoportnak a növekedéséről szólnak majd, optimális esetben a károsabb alternatívák rovására, rosszabb esetben új fogyasztókat megszólítva.
Mi a különbség a hevített dohánytermékek és az e-cigaretta között?
Az elektromos cigaretta és a hevített dohánytermékek első ránézésre hasonlónak tűnhetnek, valójában azonban alapvetően eltérnek egymástól működésükben, összetételükben és használatuk módjában. Az elektromos cigaretta nem tartalmaz valódi dohányt – ehelyett egy speciális folyadékot párologtat el. A készülék egy fűtőszál segítségével hevít, de nem éget, így gőzt állít elő, amit a felhasználó belélegez. Ezzel szemben a hevített dohánytermékek valódi dohányt tartalmaznak, amelyet azonban nem égetnek el, hanem egy speciális készülékkel hevítik. Ennek eredményeképpen dohányízű aeroszol keletkezik, amely nikotint is tartalmaz, és ezt szívja be a felhasználó.
Nagy gond a csempészet is
A KPMG korábbi jelentése szerint 2024-ben Európában tovább zsugorodott a legális cigarettapiac, miközben az illegális termékek térnyerése immár a hatodik éve tart. Bár a teljes fogyasztás 0,7 százalékkal mérséklődött, az illegális cigaretta aránya 52,2 milliárd szálra nőtt, ami a piac 10 százalékát jelenti. A legnagyobb növekedést a hamisítványok hozták, amelyek 8,7 százalékkal bővülve már a feketepiac 42 százalékát fedik le, míg az úgynevezett illicit white termékek 18 százalékos részesedést szereztek. A hagyományos csempészet ezzel szemben visszaesett, de a bűnszervezetek alkalmazkodóképessége, az online terjesztési csatornák térnyerése és a hamis gyártás erősödése komoly kihívást jelent a hatóságoknak.
Magyarországon különösen látványos volt az ugrás: míg 2023-ban az illegális cigaretta aránya 8 százalékot tett ki, addig tavaly már 13 százalékot, ami 5 százalékpontos növekedés. Ennél nagyobb romlást csak Hollandiában mértek, miközben Franciaország és Írország továbbra is a feketepiac éllovasai. A NAV több illegális üzemet is felszámolt, de a tendencia arra utal, hogy a hazai piac a szervezett bűnözés egyik célpontjává vált. Az EU tagállamai összességében 14,9 milliárd eurós adóbevételtől estek el az illegális termékek miatt.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
