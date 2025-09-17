Fontos hír a nyugdíjasoknak: még magasabb nyugdíjemelést jelentett be Gulyás Gergely!

A kormány a mai ülésén döntött a kiegészítő nyugdíjemelés mértékéről – közölte a miniszter.
Mivel az átlagos nyugdíjas infláció 4,8% volt az év első 8 hónapjában, így
az év eleji 3,2%-os nyugdíjemelésen felül novemberben 1,6%-os visszamenőleges nyugdíjemelés jár a nyugdíjasoknak
– jelentette be Gulyás Gergely.
Elmondása szerint így idén átlagosan 51 155 forintot kell a kormánynak kifizetnie a nyugdíjasok részére. Ebből átlagosan 47 200 forintot (az első 11 hónapra, plusz a 13. havi nyugdíjra járó emelést) a novemberi nyugdíjjal egy összegben kézbesítenek, a fennmaradó egyhavi részt pedig decemberben, a decemberi emelt nyugdíj részeként fogják folyósítani.
Gulyás Gergely hangsúlyozta: a kormány meggyőződése, hogy a nyugdíjemelésnek vagy meg kell haladnia a nyugdíjas inflációt, vagy legalább azzal megegyezőnek kell lennie. Tavaly meg is haladta ezt, az idei évben pedig azzal megegyező mértékű lesz.
A miniszter azt is közölte: 112 milliárd forintot fordít erre a kormány, a költségvetésben ez az összeg rendelkezésre áll.
Ez kedvező fejlemény a nyugdíjasoknak, korábban Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter bejelentése alapján 1,5%-os nyugdíjemelésre lehetett számítani.
Tehát kicsivel még jobban járnak a nyugdíjasok, a ma bejelentett többletemelés következtében havi 0,1 százalékponttal, az átlagnyugdíj szintjén kb. havi 245 forinttal, évi kb. 3200 forinttal több pénzhez jutnak a nyugdíjasok ahhoz képest, mint amit Nagy Márton vetített előre júliusban.
A nyugdíjasok 30 ezer forint értékű élelmiszer-utalványt is kapnak idén ősszel, ezt legkésőbb október közepéig minden jogosult kézhez kapja. Ezzel együtt a 245 ezer forintos átlagnyugdíj szintjén több mint 80 ezer forint lesz az őszi pluszjuttatások várható összege.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
