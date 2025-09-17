  • Megjelenítés
Kamatot csökkentett az amerikai jegybank
Gazdaság

Kamatot csökkentett az amerikai jegybank

A várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal csökkentette az alapkamatot a jegybank. Egy év után ez volt az első kamatcsökkentés. A Fed magasabb növekedést, alacsonyabb munkanélküliségi rátát és magasabb inflációt vár 2026-ra. Ez nem konzisztens a piac által árazott agresszív kamatcsökkentési várakozással. 20.30-kor kezdődik a sajtótájékoztató, az eseményekről élőben közvetítünk.
Miért folytatódik a jegybank mérlegének szűkítése?

Powell elmondja, hogy már csak kismértékben csökken a mérleg. Egyelőre a jegybank azt látja, hogy ennek nincs érdemi hatása a gazdaságra, így makrogazdasági következményei egyelőre nincsenek.

Lakáspiaccal kapcsolatban jön kérdés

Elképzelhető, hogy a magas kamatok már sokat ártanak a szektornak? Powell elmondja, hogy a szektor nagyon kamatérzékeny, ezért nem meglepőek a mostani hatások.

Azonban ahogyan a kamatok csökkennek, a helyzet javulni fog. Ha a jegybanknak sikerül elérnie a célját, a 2%-ot inflációt és a teljes foglalkoztatottságot, az az ingatlannak is jót tesz.

Powell megjegyezni, hogy van egy strukturális probléma is, mégpedig az, hogy a lakáskínálat túl alacsony.

Ezt üzeni a jegybank az embereknek

Mindent megtesznek annak érdekében, hogy a munkájukat végezzék és ebben semmi sem fogja őket megakadályozni.

Nagyon megváltozott a munkapiaci egyensúly

Hol van az egyensúlyi foglalkoztatottság bővülése most? Korábban havi 150-200 ezer fő volt, most ez nagyon leesett. Jelenleg akár 0-50 ezer fő is lehet.

Milyen bizonyíték van a vámok inflációs hatására?

A termékinflációban már látszik ez. Tavaly a termékinfláció negatív volt, idén viszont már nem az. Jelenleg 0,3-0,4 százalékponttal emeli az inflációt. A vámokat jórészt azok a vállalatok fizetik, akik az exportőr és a fogyasztók között helyezkednek el.

A fogyasztói árindexben viszont egyelőre kevésbé jelenik meg, mint ahogy korábban gondolták.

A jegybanki reformról érkezik kérdés

A Fed nemrég frissítette a monetáris politika vitelére vonatkozó szabályrendszerét. Most éppen 10%-kal csökkentik a munkavállalók számát. Ezzel a 10 évvel ezelőtti szintre csökken a létszám. De ennek ellenére a jegybank mindig jobbra és jobbra törekszik.

A növekedés összetételéről érkezik kérdés

Egyelőre a fogyasztási kiadások alakulása alacsony volt az első félévben, de ebben látnak javulást. A beruházások viszont az AI miatt a vártnál erősebben alakulnak, de nem tudják ez mennyi ideig fog tartani.

A Lisa Cook elleni támadásról kérdezik

Powell nem válaszol érdemben, azt mondja, hogy folyamatban lévő bírósági ügyeket nem kommenttel.

A jegybank nem foglalkozik a politikával

Amikor meghozza a döntéseit, nem foglalkozik azzal, hogy annak mi lesz a politikai hatása és lesz-e egyáltalán. A jegybank feladata, hogy az amerikai embereket szolgálja.

Ezért furcsa helyzet a mostani

Normál esetben, ha a munkaerőpiac gyenge, akkor az infláció alacsony. Most egy olyan különleges helyzet van, amikor ez nem teljesül. Ilyenkor a bizonytalanság magasabb.

Erre reagált a jegybank

A munkaerőpiacon a kereslet csökken és erre reagál a jegybank. A csökkenő migráció miatti kínálatcsökkenésre nincs hatása a jegybanknak.

A Fed 2%-os inflációt akar

De eközben mérlegelni kell az infláció és a munkapiac között is. Mivel a növekedés lassult, a munkapiac helyzet kissé romlott, ezért a mostani kamatvágás összeegyeztethető a 2%-os inflációs céllal.

Ez egy biztonsági vágás volt

Powell elmondása szerint ez most egy biztonsági vágás (risk management cut).

Ezért nem lett 50 bázispontos vágás

A jegybank akkor vágott volna 50 bázisponttal, ha annyira megváltozna a gazdasági helyzet, hogy ahhoz gyors reakcióra lett volna szükség. Most egyáltalán nem ez volt a helyzet.

Már látszanak a vámok hatásai

A termékinflációban már látszódnak a vámok hatásai, de ezek hatása még nem nagy. Az év hátralévő részében már jobban jelentkezhetnek a hatások.

A munkaerőpiacon elsősorban nem a vámok, hanem a munkakínálatra ható tényezők hatnak igazán. Viszont ez az utóbbi időben kezd megváltozni, a kereslet is kicsit elkezdett kissé romlani.

Steven Mirren, Trump új jelöltjéről és a jegybank függetlenségéről érkezik kérdés

Nagy szeretettel köszöntötték az új jelöltet, a jegybank elkötelezett a függetlensége és céljai elérése mellett. Mást nem volt hajlandó Powell válaszolni.

Ezért jó a mostani kamatszint

A jelenlegi kamat tökéletes arra, hogy minden irányú kockázatra jól reagáljon a jegybank. A jegybank előrejelzése szerint idén 3,6%-ra csökkenhet az alapkamat, míg jövőre 3,4% lehet.

A vámháború hatásait értékeli

A gazdaságpolitikai alakulása a jegybank előrejelzésére is hatással lehet. Egyelőre a vámháború hatása még nem látszódik teljesen. Egyelőre az is lehet, hogy az inflációs hatás csak egyszeri lehet, de azt sem lehet kizárni, hogy tartós lesz.

A jegybak feladata, hogy ne engedje, hogy a hatás tartós legyen.

Jerome Powell a kamatdöntést ismerteti

A jegybank 25 bázisponttal csökkentette a kamatokat, míg a jegybank mérlegének a leépítése folytatódik.

A gazdasági növekedés az első félévben 1,5% volt, elsősorban a fogyasztás lassulása miatt. A beruházások viszont szépen teljesítenek. Az előrejelzés szerint idén 1,6%-kal, jövőre 1,8% lehet a gazdasági növekedés.

A munkanélküliségi ráta most 4,3%, viszont a foglalkoztatottság bővülése sokat lassult. Ennek elsősorban a csökkenő aktivitási ráta lehet az oka. De ezzel együtt a munkakereslet is csökkent. Emiatt idén még kissé emelkedhet a munkanélküliségi ráta.

A PCE maginfláció 2,9% volt augusztusban, ami az év elejéhez képest magasabb. Ennek ellenére a szolgáltatószektorban a dezinfláció folytatódik. A hosszabb távú várakozások konzisztensek a jegybank 2%-os inflációs céljával (itt a kötvényárazásokból számított inflációs várakozásra és nem a lakossági inflációs várakozásokra gondolnak).

Rövid értékelés

A piac idénre 3 kamatcsökkentést és jövőre még 3-at árazott. A Fed előrejelzése nem konzisztens ezzel a várakozással. A növekedési előrejelzés javult, miközben az inflációs előrejelzés romlott.

Ez inkább egy egyensúly közelében lévő gazdaság előrejelzése, ahol az infláció makacs, míg a növekedés egy hajszálnyival cél alatti.

A piac kamatvárakozása nem egy ilyen világképpel konzisztens.

Azért ez nem az a géppuskaként érkező 6 kamatcsökkentés, amit a piac árazott

A kamatdöntő ülés közleménye szerint a munkaerőpiaci helyzet romlott, viszont ezzel együtt a bizonytalanság továbbra is nagyon magas. A kamatpálya alakulásának továbbra is a beérkező adatok, a gazdasági kilátások alakulása és a kockázatok fognak számítani.

Őszinték leszünk: azért ez nem az a géppuskaként érkező 6 kamatcsökkentés, amit a piac árazott.

Itt a jegybank előrejelzése

A Fed júniushoz képest erősebb növekedést vár. 1,4% helyett 1,6%-ot 2025-re és 2026-ra is 1,6% helyett 1,8%-ot. Ez feltehetően azt tükrözi vissza, hogy a kereskedelmi háború hatásai egyelőre a vártnál kisebbek.

A munkanélküliségi ráta tekintetében a mostani 4,3%-ról év végéig minimálisan, 4,5%-ra emelkedhet.

Az infláció viszont a júniusban várt 2,4% helyett 2,6% lehet jövőre. A jegybank kamat előrejelzése idénre még kettő, majd jövőre egy kamatcsökkentést vár.

Kamatot csökkentett az amerikai jegybank

A várakozásokkal megegyezően, 25 bázisponttal, 4,25-4,5%-os sávból a 4-4,25% sávra csökkentette az alapkamatot az amerikai jegybank. Egy év után ez volt az első kamatcsökkentés, ezzel talán újraindulhat a jegybank kamatcsökkentési ciklusa.

Hamarosan kezdődik az év legfontosabb kamatdöntő ülése

Ma 20 órakor kezdődik az amerikai jegybank kamatdöntő ülése, amelyet óriási várakozások előznek meg. Csúcson lévő tőzsdék, pesszimista kötvénypiacok, bajban lévő gazdaság, meg nem oldott inflációs probléma. Rég volt olyan kamatdöntő ülés, ahol ennyire ellentétes vélemények lennének a kamatdöntő ülés kimenetével kapcsolatban. Abban még egyetértés van, hogy mi lesz a döntés, hogy azután mi történik, arról már végképp különböznek a vélenyek.

A 20 órakor kezdődő kamatdöntést ebben a cikkben lehet követni, ahogy a fél órával később kezdődő sajtótájékoztatót is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ezen áll vagy bukik a forint sorsa

Döntési ponthoz érkezett a dollár egy olyan helyzetben, amikor bivalyerős a forint. Ami a dollárral történik, azt a forint is meg fogja érezni. Napokon belül eldől, merre robban a dollár és az, hogy utána mi történik a sokat sztárolt magyar fizetőeszközzel. A helyzet nem egyszerű, de mutatjuk, mi mit figyelünk.

Tovább a cikkhez
Ezen áll vagy bukik a forint sorsa
Ma dönt a kamatokról az amerikai jegybank - Mi lesz a befektetéseinkkel? Jöhet az esés?

Az amerikai jegybank ma hozza meg idei első nagy döntését: a piac szinte biztosra veszi a kamatvágást. A kérdés nemcsak az, hogy mekkora lesz a csökkentés, hanem, hogy mit üzen Jerome Powell a további kamatpályáról. Sokak szerint nem jó ómen, hogy történelmi csúcson van az amerikai (és sok más) részvénypiac, amikor jön a kamatvágás, és azzal el is indulhat egy nagyobb esés a piacokon. Megnéztük, mi történt korábban a tőzsdéken, amikor tőzsdei csúcson vágott a Fed. A mai kamatdöntés nemcsak Amerikát érinti, hanem a megtakarításainkat és befektetéseinket is.

Tovább a cikkhez
Ma dönt a kamatokról az amerikai jegybank - Mi lesz a befektetéseinkkel? Jöhet az esés?
A kamatdöntés, ami meghatározza, milyen éve lehet a befektetéseidnek

Gyorsan romlik az amerikai gazdaság, de az inflációs kép nem tiszta, miközben az amerikai jegybank folyamatos ostrom alatt áll. A kötvénypiac már tudja, hogyan fog dönteni a jegybank. A tőzsdék is. A baj csak az, hogy nem értenek egyet. Eközben a dollár egy 18 éves trendvonalon csücsül. Ritkán van ilyen fontos kamatdöntés, mint a mostani. Holnap több befektetés sorsa is eldőlhet: aki tudja, mire figyeljen, most jól járhat.

Tovább a cikkhez
A kamatdöntés, ami meghatározza, milyen éve lehet a befektetéseidnek

