Kamatot csökkentett az amerikai jegybank

Elképzelhető, hogy a magas kamatok már sokat ártanak a szektornak? Powell elmondja, hogy a szektor nagyon kamatérzékeny, ezért nem meglepőek a mostani hatások.

Azonban ahogyan a kamatok csökkennek, a helyzet javulni fog. Ha a jegybanknak sikerül elérnie a célját, a 2%-ot inflációt és a teljes foglalkoztatottságot, az az ingatlannak is jót tesz.

Powell megjegyezni, hogy van egy strukturális probléma is, mégpedig az, hogy a lakáskínálat túl alacsony.