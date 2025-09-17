  • Megjelenítés
Új vezető a Guccinál
Gazdaság

Új vezető a Guccinál

Portfolio
A Kering luxuscsoport Francesca Bellettinit nevezte ki a zászlóshajó Gucci márka új vezérigazgatójának, leváltva a mindössze kilenc hónapja pozícióban lévő Stefano Cantinót. Ez az első jelentős vezetőségi változás Luca de Meo új csoportvezérigazgató irányítása alatt.

Az olasz Bellettini, aki bankárként kezdte pályafutását, mielőtt a Kering márkáinak ranglétrán felfelé haladt volna, 2023 óta a csoport két helyettes vezérigazgatójának egyike volt. Ebben a pozícióban olyan márkák portfólióját felügyelte, mint a Saint Laurent, a Balenciaga és a Bottega Veneta.

A vállalat közleménye szerint Jean-Marc Duplaix marad a Kering operatív igazgatója, és hozzátették, hogy Duplaix és Bellettini korábbi helyettes vezérigazgatói pozícióit megszüntetik de Meo irányítása alatt.

A Gucci márka eladásai kétszámjegyű visszaesést mutattak az elmúlt években, miután a pandémia előtt erős növekedési időszakot élt át.

A Kering most sürgősen próbálja megoldani egykori sztármárkájának problémáit.

A lépés egyúttal tisztázza a szerepeket és felelősségi köröket de Meo vezetői csapatában, ami az elemzők és befektetők egyik kulcsfontosságú elvárása volt.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Pénzgyáros AI

Az AI az új vasút -&#160;írtuk nemrég egy posztunkban. Beruházási oldalról tényleg lehet így tekinteni, de vagyongyarapítási oldalról inkább a kriptóra hasonlít: egyetlen szektor ilyen... Th

PR cikk

Konferencia ajánló

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 19.

Network on Wheels - Portfolio Sunday Business Ride

2025. szeptember 21.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
82 milliárd forint lesz jövőre az Innovációs Alap pályázati keretösszege
Gazdaság
Mesterséges intelligencia előre jelzi a szívrohamot és a cukorbetegséget: így változhat meg az orvoslás
Pénzcentrum
Kávé otthon: így jössz ki a legolcsóbban, az élelmes magyarok már csak így csinálják
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility