Új vezető a Guccinál

A Kering luxuscsoport Francesca Bellettinit nevezte ki a zászlóshajó Gucci márka új vezérigazgatójának, leváltva a mindössze kilenc hónapja pozícióban lévő Stefano Cantinót. Ez az első jelentős vezetőségi változás Luca de Meo új csoportvezérigazgató irányítása alatt.

Az olasz Bellettini, aki bankárként kezdte pályafutását, mielőtt a Kering márkáinak ranglétrán felfelé haladt volna, 2023 óta a csoport két helyettes vezérigazgatójának egyike volt. Ebben a pozícióban olyan márkák portfólióját felügyelte, mint a Saint Laurent, a Balenciaga és a Bottega Veneta.

A vállalat közleménye szerint Jean-Marc Duplaix marad a Kering operatív igazgatója, és hozzátették, hogy Duplaix és Bellettini korábbi helyettes vezérigazgatói pozícióit megszüntetik de Meo irányítása alatt.

A Gucci márka eladásai kétszámjegyű visszaesést mutattak az elmúlt években, miután a pandémia előtt erős növekedési időszakot élt át.

A Kering most sürgősen próbálja megoldani egykori sztármárkájának problémáit.

A lépés egyúttal tisztázza a szerepeket és felelősségi köröket de Meo vezetői csapatában, ami az elemzők és befektetők egyik kulcsfontosságú elvárása volt.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio