Betette az ajtón a lábát az a katasztrófa, ami az egész emberiséget magával ránthatja

Először tűnt el az a rendszeres, hideg vízáramlás, amely évtizedek óta életben tartja a halállományokat és védi a korallzátonyokat a Panama-öbölben. A tudósok szerint egyelőre nem világos, hogy egyszeri anomáliáról vagy egy tartós, klímatöréspontot jelző folyamatról van szó. A jelenség a teljes tengeri ökoszisztémára és a part menti közösségek megélhetésére is komoly veszélyt jelenthet. Lehet, hogy ez a klímakatasztrófa első pillanata.

A Panama-öbölben először fordult elő, hogy nem jelent meg a hideg, tápanyagban gazdag vízréteg, amely évtizedek óta minden év elején megjelenik, és létfontosságú szerepet játszik a helyi halászatban és a korallzátonyok védelmében – írja egy friss kutatásra hivatkozva a USA Today.

A tudósok egyelőre nem tudják, hogy ez csupán egyszeri jelenség, vagy egy olyan tartós változás kezdete, amely akár egy klímatöréspont előjele is lehet.

Az upwellingnek – feláramló vízmozgásnak – nevezett jelenség hiánya miatt a tengeri élővilág termelékenysége és a part menti ökoszisztéma egészsége komoly veszélybe kerülhetett.

A Smithsonian Intézet kutatói szerint a rendszeres téli és tavaszi áramlást általában az északi passzátszelek idézik elő, amelyek azonban idén gyengébbek voltak és ritkábban fordultak elő. Egyelőre nem világos, hogy pontosan mi okozta ezt a változást, és azt sem tudni, hogy van-e köze az emberi tevékenységből eredő klímaváltozáshoz.

A szakértők szerint a folyamat megszakadása rávilágít arra, milyen sérülékenyek az óceáni rendszerek, és milyen gyorsan megváltozhatnak az alapvető természeti folyamatok magukkal rántva az egész emberiség klímabiztonságát.

A feláramló vízmozgás létfontosságú a helyi közösségek számára, mivel hűvösebb vizet hoz a felszínre, támogatva a halállományokat és csökkentve a korallok hőstresszét. A hiánya nemcsak az élelmiszer-ellátást és a halászatot fenyegeti, hanem felgyorsíthatja a korallzátonyok pusztulását is, amelyek amúgy is extrém meleg tengervíznek vannak kitéve.

Ez láncreakciót indíthat el, amely az egész nyílt tengeri ökoszisztémát és a halászat hosszú távú fenntarthatóságát is veszélyezteti.

A kutatók folyamatosan figyelik a folyamatokat műholdas megfigyelésekkel és közvetlen mérésekkel, emellett jövő év elején hajós expedíciót indítanak, hogy megvizsgálják a mélyebb vízrétegeket is. A Smithsonian és a Max Planck Intézet közös csapata nagy felbontású modellezést is végez majd, hogy kiderítsék, megismétlődhet-e a jelenség és milyen következményekkel járhat. A cél, hogy pontosabban megértsék, mi okozta a változást, és előre jelezhessék, hogyan alakulhat a rendszer a jövőben.

A mostani esemény különösen aggasztó, mert rávilágít, hogy a korábban stabilnak hitt trópusi óceáni rendszerek is gyorsan és váratlanul összeomolhatnak.

Ha a Panama-öböl feláramló vízmozgásának eltűnése tartósnak bizonyul, az komoly figyelmeztetés lehet arra, hogy az éghajlati változások olyan hatásokat is kiválthatnak, amelyek alapjaiban alakítják át az ökoszisztémákat és a part menti közösségek életét, vagy az egész bolygó klímáját.

