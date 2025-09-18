Fájdalmas valóság: eltűnt a profit a magyar magánegészségügyből - Mégis mi folyik itt?

Portfolio Private Health Forum 2025 A legmeghatározóbb magánegészségügyi szolgáltatók tulajdonosai, vezetői ott lesznek a Private Health Forumon. Most érdemes regisztrálni:

Odalett a profit

Néhány hónappal ezelőtt a tavalyi beszámolók elemzése alapján részletesen elemeztük a legnagyobb hazai magánegészségügyi szolgáltatók 2024-es üzleti teljesítményét, az árbevételre fókuszálva. Abból már kiderült, hogy az árbevétel tekintetében átlagosan 18%-os növekedést tudtak felmutatni a legnagyobbak, érdekesebb kép rajzolódik ki viszont abból, hogy mit tudnak felmutatni ezek a vállalkozások a profit oldalán.

Az általunk vizsgált legnagyobb járó- és fekvőbetegellátást nyújtó intézmények túlnyomó többsége esetén csökkent az üzemi nyereség (EBITDA szinten), vagy az addigi profit veszteségbe fordult. Az ágazattal közelről foglalkozó Heal Partners legutóbbi gyűjtése szerint

a szektor EBITDA fedezete a 2023-ban látott 7%-os átlagos értékről 6%-ra romlott, míg a medián értéke 9%-ról szintén 6%-ra csökkent.

Az legalább kedvező fejlemény, hogy az EBITDA-növekedés átlagos üteme a 2021-24-es időszakban látott -26%-ról (medián -8%) -7%-ra javult (medián 0%). Ugyanakkor egy ilyen iparágban, ahol a szektor a tevékenységéből fakadóan (egészségről, gyógyításról és végső soron emberéletekről beszélünk) egyedi kockázatot fut, alacsonynak mondható, és távolról sem fenntartható.

Karli Péter, a Heal Partners ügyvezetője (aki előadóként ott lesz a szeptember 30-i Private Health Forumon) legutóbb a Portfolio-n megjelent írásában alaposan körbejárta a szolgáltatók aktuális üzleti környezetét:

Kapcsolódó cikkünk 2025. 08. 18. Meglepő KSH statisztikák érkeztek a magyar magánegészségügyről

A részletes számok alapján a tanácsadó cég szakértői úgy fogalmaztak elemzésükben, hogy "a gyors növekedés kora lassan átadja a helyét a strukturált építkezésnek, optimalizálásnak és racionalizálásnak". Ezzel cseng össze Fábián Lajos Károly, a TritonLife alapítójának Portfolio-n megjelent kijelentése, miszerint "a tisztán egészségügyi szolgáltatást – azaz a gyógyítást – vállaló és nyújtó szolgáltatók mindegyike küzd költségoldali problémákkal". Elismerte, hogy háza tájáról is az utóbbi egy év racionalizálási és költségmenedzsment lépésekről szólt.

A Heal Partners egyenesen azt írta a tavalyi beszámolók alapján, hogy

a növekedés már nem automatikus, a profitabilitásért keményen dolgozni kell. Ez a helyzet most már nem csak átmeneti, hanem a „normális” új formája.

A magánszolgáltatók helyzetének változása egyébként nem újkeletű, Kirschner András, a Swiss Clinic tulajdonosa, a Private Health Forum rendezvények rendszeres szereplője, már 2023 nyarán megkongatta a vészharangokat.

Egyedi sztorik, egyedi számok - védve vannak a nagyok?

A Portfolio a júliusban megjelent, árbevételre épülő elemzése után most részletesen megvizsgálta a legnagyobb magánegészségügyi (járó és fekvőbetegellátó) szolgáltatók profitadatait. Az árbevétel alapján a legnagyobb szolgáltató, az időközben Medicoverről Medicare-re változó cég 2024-es adatai egyelőre nem elérhetőek.

A 9 legnagyobb privát egészségügyi cég (akik az árbevétel tekintetében "elléptek" társaiktól) nominális EBITDA értékeit nézzük, akkor kijelenthető, hogy közülük 5 esetében javult az eredménytermelés (TritonLife, Doktor24 Csoport, Affidea, Dr. Rose Csoport, Wáberer Medical Center), 2 esetében romlott (erről később részletesen), 1 esetében stagnált (Swiss Medical), 1 esetében (Medicare) pedig nem ismertek a számok. Az EBITDA-fedezet tekintetében viszont már csak 4 szolgáltatónál beszélhetünk javulásról. A legnagyobbak tehát jobban védettek a viszontagságos körülmények közepette, feltehetően ez abból fakad, hogy ők képesek a leghatákonyabban menedzselni a költségoldalon jelentkező egyre élesebb nyomást (racionalizálással, folyamatoptimalizálással, áremelésekkel az emelkedő orvosi béreket kompenzálva).

Vannak ugyanakkor egyedi sztorik. A török üzemeltetőhöz került Liv Duna Medical magánkórházé nem éppen kedvező, innen csoportos leépítéssel kapcsolatos hírek is kiszivárogtak, ami összefüggésben van a magánklinika pénzügyi számaival is. Árbevétele 6,4 milliárd forintra nőtt, ehhez viszont az adózás előtti eredmény tekintetében 2,67 milliárd forintos veszteséget mutatott, ami látványos növekedést jelent a 2023-ban látott -1,2 milliárd forinthoz képest. A független könyvvizsgálói jelentésben már szerepelt egy figyelemfelhívás, miszerint a beszámoló adatai elemzésének eredménye (kiemelten:saját tőke jegyzett tőke arány) azt jelzik, hogy a vállalkozás folytatása elvének érvényesülése a jövőben veszélybe kerülhet. EBITDA marzsa már -40%-os, ami kimagasló még a korábbi évek negatív adataihoz képest is (2021: -30%, 2022: -28%, 2023: -23%). A magánkórház működtetését két évvel ezelőtt vette át a török Liv Hospital Group, amely Törökország vezető magánkórházlánca. A friss számok viszont azt bizonyítják, hogy az új külföldi szereplővel is rendkívül gyorsan szembejött a magyar valóság, és a körülmények távolról sem abba az irányba haladnak, ahogyan azt eltervezték, pedig nagyívű elképzelésekkel érkeztek Magyarországra. Jelzésértékű volt már az is, hogy a magyar piacon történő megjelenés után alig fél évvel már új operatív vezetője volt a magyar kórháznak.

Ennek a sztorinak az ellentétének tűnik a Budai Egészségközpont esete a 2024-es számok alapján, igaz itt is romlott az EBITDA (1,6 milliárd forintról -510 millió forintra), nem véletlenül. A társaságtól kapott korábbi tájékoztatás alapján a cég gazdálkodási adatainak alakulására jelentős hatással volt a 2024-ben megkezdett beruházása, a Királyhágó utcai kórházi ökoszisztéma fejlesztése. "A fejlesztés időtartama alatt a társaság tervezetten a gyógyítói ellátási kapacitásának megtartása érdekében jelentős átmeneti többletköltséggel működött, így például több lokalizációt érintő bérleti díj költséggel. A beruházás miatt időszakosan csökkenő ellátási volumen mellett működött, ez az elérhető árbevételét is befolyásolta" - tudtuk meg a cégtől.

Erről a fejlesztésről itt írtunk:

Kapcsolódó cikkünk 2024. 07. 11. Új magánkórház épül Budapesten

Hasonlóképp az organikus, lassú építkezés útjában hisz Kirschner András, a Swiss Clinic alapítója, ahol már 4 nagy szakrendelőt és 67 kisebb rendelőt üzemeltetnek, ezen kívül 219 alvállalkozó foglalkozásegészségügyi rendelővel működnek együtt. A szakember a Portfolio megkeresésére kifejtette, hogy

a méret növekedésünket továbbra is a szakképzett orvos és asszisztens hiány gátolja.

A bérek növekedése nem állt meg, átlagosan 9%-kal nőttek elmondása szerint 2024-ről 2025-re.

Ezen áll vagy bukik minden a privát szolgáltatóknál

Ezzel pedig a legfontosabb, a magánszolgáltatók működését és a tulajdonosok mozgásterét leginkább meghatározó tényezőre hívta fel a figyelmet, a költségoldalon a legnagyobb tételre, az orvosok jövedelmére. Fábián Lajos Károly a Portfolio-nak egy évvel ezelőtt adott, szintén nagy hatású interjújában mutatott rá a jelenségre: annak határt kellene szabni, hogy bizonyos kurrens operatív szakmákban valaki egyetlen 60-70 perces műtétért annyit követeljen egy kiváló orvos, mint amennyi az állami rendszerben egy havi nettó bére lenne. "Semmi nem indokol évi 500-600 millió forintos orvosi jövedelmeket. Ilyen bérek és díjak tőlünk nyugatra sincsenek, de még az USA-ban is ritkák" - mondta akkor Fábián Lajos. Ezúttal pedig megerősítette szintén azt a helyzetet: az orvosi jövedelmek nem lettek fenntarthatóbbak.

Arról is beszélt, hogy hová vezethet ez a folyamat, ha így megy tovább: ez egy szimpla, közgazdasági értelemben vett kereslet-kínálati aránypár. Ha kevés a fóka és sok a vadász, akkor a fóka értéke felértékelődik. Jelen esetben az orvosok.

Itt a kérdés az, hogy a vadászok meddig bírják az alacsony megtérüléssel, vagy akár veszteséggel járó fókavadászatot.

Lényegében tehát most dől el, hogy a legnagyobb szolgáltatók mennyire állnak stabil lábakon, mennyire tőkeerősek, mennyire játszanak hosszú távon és hajlandóak benyelni a következő időszak gyengébb megtérülését. Aki egy ilyen helyzetben talpon marad, várhatóan hosszabb távon erősebben kerül ki a versenyből. Erre utalt a VOSZ Egészségügyi tagozatának elnöke amikor konszolidációról is beszélt.

A Heal Partners legutóbbi elemzése egyébként megemlít szép csendben kinövő új sikersztorikat is. A Swiss Clinic továbbra is kiemelkedően profitábilis a nagyobb szereplők között, míg a Dr Rose fokozatosan nő ki a középmezőnyből úgy, hogy profitabilitása is folyamatosan javul. A Wáberer Medical Center stabil minőség mellett, organikus növekedéssel és szintén javuló eredményességgel zárkózik fel a középmezőny elejébe. Azt is megállapítják: bevétel szempontjából egyre jelentősebbek az egyetemi háttérrel működő szolgáltatók, akik biztos infrastrukturális háttér és az orvosokhoz fűződő erős kapocs révén törnek előre. A számok ugyanakkor arról árulkodnak, hogy ezeknél a szolgáltatóknál nem a nyereségesség a fő prioritás.

Portfolio Private Health Forum 2025 Ezeket a sztorikat mutatjuk be részletesen a szeptember 30-i Private Health Forumon. Most érdemes lecsapni a helyekre!

Az is biztosra vehető, hogy a következő években nem lesznek könnyebbek a gazdálkodási körülmények. Sokat mondó a Belügyminisztérium legutóbbi megszólalása az ügyben, amivel a Portfolio-n megjelent interjúra reagált a tárca. Kiemelték: ahogyan már számtalanszor elmondtuk, egy robusztus állami egészségügyi rendszer létrehozásában, illetve a magán és az állami egészségügyi szektor éles szétválasztásában hiszünk. Ez nem éppen azt vetíti előre, hogy az állam jobban bevonja a magánszolgáltatókat a közfinanszírozott ellátásba, ahogyan egyes piaci szereplők erre építenek, építettek. Sőt, bizonyos szegmensekben még inkább az állami ellátás és felelősség kerül fölénybe:

Kapcsolódó cikkünk 2025. 09. 10. Heteken belül változás jön a magyar egészségügyben: vásárlásba kezdett az állam

Összességében tehát elmondhatjuk, hogy a több profillal rendelkező magánegészségügyi szolgáltatók ugyan tovább növekedhetnek (árbevétel tekintetében, és ezt több tényező is hajtja), ugyanakkor kérdés, hogy ez mennyire lesz profitoldalon fenntartható (stabilan emelkedő költségek elsődlegesen az orvosi jövedelmek miatt, fájó áremelések a betetek felé), a nyereség ugyanis kezd eltűnni a szektorból, valódi tőkeerő, visszaforgatható nyereség, és olcsó külső forrás híján egyeseknek egyre nehezebb lesz a növekedést finanszírozni.

Nem véletlen, hogy egyes nagyobb piaci szereplők amellett érvelnek, hogy az állam ne csak a megrendelői oldalon (szektorsemleges finanszírozás, vállalati egészségbiztosítás ösztönzése) hozzon változást a piacon, hanem olcsó forrás biztosításával (állami tőkealap koncepciója).

Ez is bizonyítja, hogy az állammal, mint szabályozóval, döntéshozóval számolni kell, az ezzel kapcsolatos esetleges változásokat még fel sem vetettük (és ezek nem csak a pozitív irányba változhatnak, ahogyan azt a szektor hosszú évek óta reméli, de nem tapasztalja a saját bőrén). Igaz a 2026-os parlamenti választások miatt a következő hónapok talán ebben a tekintetben csendesebbek lehetnek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images