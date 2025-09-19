  • Megjelenítés
FONTOS Kész az EU orosz energiavásárlásokat blokkoló szankciós csomagja — nagy fejtörés érheti Magyarországot
Az évszázad legnagyobb aranylelőhelyére bukkanhattak!
Gazdaság

Az évszázad legnagyobb aranylelőhelyére bukkanhattak!

Portfolio
A Barrick Mining Fourmile projektje Nevadában akár évi 750 ezer uncia aranyat is termelhet, ami az évszázad legjelentősebb felfedezésévé teheti a lelőhelyet - közölte a Mining.

A Barrick Mining közlése szerint a héten közzétett frissített tanulmányok megerősítik, hogy a Fourmile projekt kivételesen magas minőségű ércet tartalmaz, ráadásul hosszú bányászati élettartammal rendelkezik, és a Newmont vállalattal közös Nevada Gold Mines vegyesvállalaton keresztül meglévő infrastruktúrához férhet hozzá.

A legfrissebb nyersanyagbecslés szerint

  • 1,4 millió uncia van a mért és jelzett kategóriában (ez a leginkább biztosra vehető, kitermelhető mennyiség),
  • 6,4 millió uncia a közepes bizonyosságú "feltételezett" kategóriában,
  • és a feltárási leletek arra utalnak, hogy további, akár 15 millió unciával is bővülhet később a projekt.

A tonnánként 12-16 grammos átlagos aranytartalom a Fourmile-t a fejlesztés alatt álló egyik leggazdagabb nagyszabású aranylelőhellyé teszi, nyilatkozta Mark Bristow, a Barrick vezérigazgatója.

A Fourmile gyorsan versenyez azért, hogy a legnagyobb és legmagasabb minőségű aranylelőhely legyen ebben a században

- mondta Bristow egy coloradói iparági konferencián.

A Barrick halad az engedélyeztetéssel, és 2026-ban tervezi megkezdeni a föld alatti fejlesztést, egy kibővített fúrási programmal együtt, amely az erőforrások átalakítását és a lelőhely további bővítését célozza.

A vállalat várakozásai szerint

a bánya több mint 25 évig működhet, évi 600-750 ezer uncia termeléssel.

A teljes élettartamra vonatkozó fenntartási költségek unciánként mindössze 650-750 dollárra becsülhetők, ami jóval az iparági átlag alatt van. A fejlesztés várható összköltségét 1,5-1,7 milliárd dollárra becsülik, a tőkeigényt mérsékli a Fourmile elhelyezkedése, közel van ugyanis a Carlin-Cortez bányák meglévő infrastruktúrájához.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

