Az évszázad legnagyobb aranylelőhelyére bukkanhattak!

A Barrick Mining közlése szerint a héten közzétett frissített tanulmányok megerősítik, hogy a Fourmile projekt kivételesen magas minőségű ércet tartalmaz, ráadásul hosszú bányászati élettartammal rendelkezik, és a Newmont vállalattal közös Nevada Gold Mines vegyesvállalaton keresztül meglévő infrastruktúrához férhet hozzá.
A legfrissebb nyersanyagbecslés szerint
- 1,4 millió uncia van a mért és jelzett kategóriában (ez a leginkább biztosra vehető, kitermelhető mennyiség),
- 6,4 millió uncia a közepes bizonyosságú "feltételezett" kategóriában,
- és a feltárási leletek arra utalnak, hogy további, akár 15 millió unciával is bővülhet később a projekt.
A tonnánként 12-16 grammos átlagos aranytartalom a Fourmile-t a fejlesztés alatt álló egyik leggazdagabb nagyszabású aranylelőhellyé teszi, nyilatkozta Mark Bristow, a Barrick vezérigazgatója.
A Fourmile gyorsan versenyez azért, hogy a legnagyobb és legmagasabb minőségű aranylelőhely legyen ebben a században
- mondta Bristow egy coloradói iparági konferencián.
A Barrick halad az engedélyeztetéssel, és 2026-ban tervezi megkezdeni a föld alatti fejlesztést, egy kibővített fúrási programmal együtt, amely az erőforrások átalakítását és a lelőhely további bővítését célozza.
A vállalat várakozásai szerint
a bánya több mint 25 évig működhet, évi 600-750 ezer uncia termeléssel.
A teljes élettartamra vonatkozó fenntartási költségek unciánként mindössze 650-750 dollárra becsülhetők, ami jóval az iparági átlag alatt van. A fejlesztés várható összköltségét 1,5-1,7 milliárd dollárra becsülik, a tőkeigényt mérsékli a Fourmile elhelyezkedése, közel van ugyanis a Carlin-Cortez bányák meglévő infrastruktúrájához.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Szerbiában is gyorsan terjed az új trend, amivel köröket verhetnek Magyarországra
Nulláról százra pillanatok alatt.
Brüsszel háborút indít a dohányipar ellen
Jöhet egy független kutatás.
Újabb kínai autómárka érkezett Magyarországra
Az AutoWallis az importőr.
Elárulta Vlagyimir Putyin, kik vehetik át Oroszország vezetését
"Ők lesznek az utódaink".
Így csökkenthető akár 70%-kal egy épület energiafogyasztása
A projektek gyorsan, 1-3 év alatt megtérülhetnek.
Nyugat-Magyarországra érkezik a Portfolio és a Kavosz: Sopronban folytatódik az országjárás, fókuszban a vállalatfinanszírozás
Ne maradjon le, még lehet jelentkezni! Szeptember 23. Fagus Hotel Conference & Spa.
És a tengeralattjárókat ki fogja szabályozni?
E heti adásunkban mi úszunk, a tengeralattjárók viszont elsüllyednek. Szabó Dávid meg szakért. Valamelyest. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók..
Zöld szállodák: így formálja át a technológia a jövő utazásait
Képzeljünk el egy hotelt, ahol a zuhany pontosan jelzi, mennyi vizet használunk, az esővíz rögtön a medencébe kerül, a reggelinél pedig pontosan annyit főznek, amennyit val
Mennyit fogsz keresni?
Nemrég láttam Redditen egy kérdést, hogy mennyit keresnek az emberek a multin kívüli életben. Az internet nem egy jó merítés, mert általában a jobb helyzetben lévők használják, illetve bizo
Superwood: a fa, amely az acéllal is felveszi a versenyt
Genetikailag módosított fa, amely új dimenziót nyithat az építőanyagok világában.
Két hét alatt megdöntötte az Otthon Start az eddigi havi lakáshitel rekordot
A kormány bejelentése alapján két hét alatt 10 ezer Otthon Start igénylést nyújtottak be a bankokhoz. Az MNB adatai alapján júliusban összesen 7324 lakáshitel-szerződést kötöttek a pénzint
Jóváhagyta az Európai Parlament a karbonvám (CBAM) módosításokat
A CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, karbonvám) kötelezettségek teljesítésének átmeneti időszaka 2025 végén lezárul. Az Európai Bizottság az eddigi tapasztalatok alapján szükségesnek
Nem Magyar Péterre erősödik a forint!
Csak egy kicsit.* Idén (kis túlzással) a világ összes fejlődő piaci devizája erősödött, mert a dollár gyengülésnek ilyesmi hatása szokott lenni. Áramlik ki a pénz... The post Nem Magyar P
Árfolyamcsapda a pályázatokban - mi történik a devizás számlákkal?
A pályázatok világában nem ritka, hogy a forint mellett euróban vagy dollárban kiállított számlákkal találkozunk. Elsőre talán csak egy adminisztratív részletnek tűnik, de valójában sorsf
Megjött az év egyik legjobban várt döntése – Mit várhatnak ettől a befektetők?
Jöhet a kamatcsökkentési ciklus?
Heves indulatokat okoz a medvék felbukkanása itthon: mi lesz ennek a vége?
Egyre több a medve Magyarországon.
Mégis mi történik most a magyar tejiparban?
Milyen problémákkal néz szembe az ágazat?
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod