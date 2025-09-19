Nincs most könnyű helyzetben a Fed

A Fed egy év után először csökkentette az alapkamatot 25 bázisponttal, amit a piacok előre beáraztak. A jegybank nem volt könnyű helyzetben, mivel most egyszerre kell figyelnie a gazdasági adatokra, az inflációra és egyre inkább a gyengülő munkaerőpiacra - mondta el Cinkotai Norbert, a K&H Értékpapír vezető elemzője a Portfolio Checklistben. A szakértő szerint a Fed üzeneteiben nagy a bizonytalanság a jövőbeli kamatcsökkentések mértékét illetően, ami miatt a befektetők sem látnak tisztán. A csütörtöki adásban a dollár kilátásairól és a részvénypiaci hatásokról is beszélgettünk.

A Fed által bejelentett 25 bázispontos kamatcsökkentés nagyjából megfelelt a piaci várakozásoknak. Bár voltak olyan elemzések, amelyek 50 bázispontos csökkentést valószínűsítettek, a többség az óvatosabb megközelítésre számított. Cinkotai Norbert szerint azonban nem is maga a szeptemberi vágás ténye volt az igazán érdekes, hanem hogy milyen üzeneteket küld a Fed a monetáris politika várható irányával kapcsolatban a befektetőknek.

A Fed próbálja megteremteni magának a mozgásteret, hogy adott esetben egy kevésbé szigorú monetáris politikát is végrehajthasson, ha arra van szükség, vagy akár egy kevésbé agresszív kamatcsökkentési ciklust hajtson végre végül. Nem akarták előre ellőni a puskaport, szerintem ilyen szempontból ez egy jó döntés volt

- magyarázta a szakértő.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

A jegybanki helyzetét nehezíti, hogy több dolgot kell egyidejűleg figyelembe vennie. A piaci várakozások szerint a következő másfél-két évben 5-7 kamatvágás is várható. A Fed előrejelzése a jövőbeli kamatpályáról azonban nagy szórást mutat a döntéshozók között, ami jelentős bizonytalanságot teremt a piacokon. Az idei évre vonatkozóan a többség még két további kamatcsökkentésre számít, de jövőre már lehet, hogy csak egy vagy maximum kettő következhet, ami elmarad a korábbi várakozásoktól.

A hangsúly az inflációról egyre inkább a munkaerőpiacra helyeződik át

Az elmúlt hónapokban már gyengébb munkaerőpiaci adatok érkeztek, és a Fed szeretné megelőzni, hogy ezek romlásán keresztül később negatív gazdasági hatások jelentkezzenek. A következő negyedévek során kulcskérdés lesz, hogy a döntéshozók hogyan ítélik meg az infláció és a munkaerőpiac közötti egyensúlyt.

A dollár árfolyamára vonatkozóan Cinkotai Norbert elmondta, hogy az elmúlt időszakban nem mutatkoztak túlzottan nagy mozgások, inkább oldalazás volt megfigyelhető. Az év eleje óta tartó dollárgyengülés úgy tűnik, véget ért. A dollár jövőbeli árfolyama szempontjából kulcsfontosságú lesz, hogy mennyire lesz agresszív a Fed a kamatvágásokkal. Ha a vártnál kevésbé lesz agresszív, az a dollár visszaerősödésével járhat.

Mi lesz az államkötvényekkel?

A 10 éves amerikai államkötvény hozama az utóbbi időszakban 4% környékén mozgott. A Fed felfelé módosította az inflációs és GDP előrejelzéseket a 2026-os évre vonatkozóan, ami a hosszú oldali hozamokat megtámasztja. A rövidebb futamidejű kötvények hozamait jobban befolyásolhatják a kamatcsökkentések, de ha a gazdasági folyamatok kedvezően alakulnak, az a kötvényhozamokat is stabilizálhatja.

"Az a fajta bizonytalanság látszik a részvénypiacon is, hogy nem igazán tudja a piac eldönteni, örüljön-e annak, hogy elkezdődik egy kamatcsökkentési ciklus és felfelé módosították a GDP és inflációs előrejelzést, vagy inkább búslakodjon amiatt, hogy nem lesz olyan agresszív a monetáris lazítás, mint amit korábban vártak" - fogalmazott a K&H Értékpapír szakértője.

A részvénypiaci árazás már nem tekinthető alacsonynak, így

kérdéses, hogy egy kamatcsökkentési ciklus tud-e még további löketet adni a részvénypiacnak, vagy más fundamentális tényezőkre lesz szükség.

A kamatdöntésre a részvénypiacok nem mutattak egyértelmű reakciót, de a határidős indexek már az optimisták fölényét jelzik. A befektetőkre izgalmas időszak vár, hiszen a következő kamatdöntések és negyedéves adatok nagy jelentőséggel bírnak majd a piacok jövőbeli alakulására nézve.

