Orbán Viktor terrorszervezetté minősítené az Antifákat
Gazdaság

Orbán Viktor terrorszervezetté minősítené az Antifákat

Portfolio
Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth-rádió "Jó reggelt, Magyarország!" c. műsorában adott interjút, ahol kifejtette: "Magyarországon is eljött az ideje, hogy az olyan szervezeteket, mint az Antifák, terrorszervezetté minősítsük." Beszélt arról is, miért nem emelik a családi pótlékot, és hogy mi a miniszterelnök álláspontja az adórendszerrel kapcsolatban.
Amerikai vízum

Orbán szerint büntetésből törölték el korábban a magyarok vízummentességét, ez a magyaroknak fájt.

Trumppal azonban megegyeztek, hogy ezt vissza fogják állítani, és az elnök betartotta a szavát, amit még elnökjelöltként adott nekünk - mondta Orbán.

Kapcsolódó cikkünk

Bréking! Feloldotta Amerika a magyarokat érintő vízummentességi korlátozásokat

Antifák

Magyarországon is eljött az ideje, hogy az olyan szervezeteket, mint az Antifák, terrorszervezetté minősítsük.

Emlékezetes, Amerikában ez nemrégiben történt meg:

Kapcsolódó cikkünk

Döntött Donald Trump: terrorszervezetté nyilvánítja az Antifa-mozgalmat

Nyugdíjak

A nyugdíjrendszer kapcsán elmondta, hogy a kormány garantálja, hogy a nyugdíjak értéke megmarad: azaz az inflációs előrejelzések fényében megemelik a nyugdíjat.

Kapcsolódó cikkünk

Döntött a kormány: kiegészítő nyugdíjemelést kapnak az idősek!

A várható inflációval megemelik a nyugdíjakat, és utólag, ha magasabb lett az infláció, akkor jön a nyugdíjkorrekció - emlékeztetett Orbán.

Kapcsolódó cikkünk

Hiába a nyugdíjkorrekció, elszegényedéstől tartanak a nyugdíjasok

Háromgyerekes anyák szja-mentessége

A háromgyerekes anyák szja-mentessége októberben indul. Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy az adórendszer a családokat veszi figyelemben.

Ezért nem az alanyi jogon járó családi pótlékot emelik, hanem mellé bevezették a munkával összekötött családtámogatási rendszert.

"Ezt még a cigányok is támogatják" - tette hozzá Orbán. Úgy látja, a cigány közösség előrelépése összefügg ezzel a folyamattal.

Adórendszer

Az adórendszerrel kapcsolatban felélénkült a vita az utóbbi hetekben. Orbán szerint az egykulcsos adót azért kedvelik a magyarok, mert akkor kevesebb adót fizetsz, mint amikor progresszív a rendszer.

Ha 10-szer többet keresel, 10-szer többet fizetsz.

Minden progresszív adó bürokratikus, tele van stiklikkel - fogalmazott. "Arra kell fordítani a pénzt, hogy támogassuk a családokat" - tette hozzá.

Kezdődik az interjú

Orbán Viktor kormányfő először a migrációról beszélt, a 10 évvel ezelőtti és a mai helyzetet elemezte.

Hamarosan megszólal Orbán Viktor

Részletek hamarosan.

Kapcsolódó cikkünk

Megcsapolta a kormány a Rezsivédelmi Alapot

Von der Leyen Trump támogatásával csaphat le Magyarországra az orosz energiavásárlások miatt

Orbán Viktor nagy arab befektetéseket lengetett be

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

