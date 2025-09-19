Orbán Viktor terrorszervezetté minősítené az Antifákat

A nyugdíjrendszer kapcsán elmondta, hogy a kormány garantálja, hogy a nyugdíjak értéke megmarad: azaz az inflációs előrejelzések fényében megemelik a nyugdíjat.

A várható inflációval megemelik a nyugdíjakat, és utólag, ha magasabb lett az infláció, akkor jön a nyugdíjkorrekció - emlékeztetett Orbán.