Szinte naponta hagyják abba a tejtermelést a kis tehenészetek

A magyar tejágazat struktúrája jelentősen átalakult az elmúlt évtizedekben. A tehenet tartó gazdaságok száma folyamatosan csökken, különösen a kisebbeké. A korábban tízezres nagyságrendű gazdaságszám mára 2800-3000 körülire csökkent, és
a Tej Terméktanács gyakorlatilag napi szinten kap értesítést arról, hogy gazdálkodók adják el utolsó teheneiket és fejezik be a tevékenységet.
A kisebb gazdaságok számának csökkenése ellenére a tejtermelés volumene növekszik. A szakember elmondta, hogy az a 350-400 telep, amely a magyar tejtermelés vagy felvásárlás 80-90%-át adja, folyamatosan fejlődik. Ennek köszönhetően Magyarország már évek óta 2 milliárd kilogramm felett termel tejet, ami 10-15 éves időtávon 20-25 százalékos bővülést jelent.
A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:
Az önellátottsági fok, amely azt mutatja, hogy a hazai termelés mennyiben fedezi a belső fogyasztást, Magyarországon 95-100% között mozog.
Ez azt jelenti, hogy majdnem elég lenne az a tej a magyar lakosságnak, amit itthon megtermelünk
A valóság azonban ennél összetettebb, hiszen jelentős export és import is zajlik - magyarázta.
Európában észak-déli irányban haladva romlik az önellátottsági fok. Az északi országokban (Dánia, Hollandia, Egyesült Királyság, Lengyelország, Németország, Franciaország északi része) tejtöbblet van, és a termékek délre vándorolnak, ahol kevesebb csapadék és kopárabb legelők vannak. Magyarország ebben a rendszerben félúton helyezkedik el.
Megy a sajt az arab piacokra
Az exportról szólva elmondta, hogy Magyarország jelentős mennyiségű sajtot szállít az arab piacokra, míg a Balkán országaiba, Horvátországba, Olaszországba és Szerbiába főként nyersjet exportálunk.
Ezzel párhuzamosan Magyarország jelentős mennyiségű feldolgozott terméket importál. A sajtok esetében minden második kilogramm külföldről érkezik, joghurtoknál és vajaknál pedig még rosszabb az arány, 60-80% is lehet az import aránya a polcokon. A szakember szerint
nem az a cél, hogy egyáltalán ne legyen importtermék Magyarországon, hanem hogy a hazai alapanyagot itthon dolgozzák fel.
Nincs óriási profitmarzs
A feldolgozóipar helyzetéről szólva az igazgató megerősítette, hogy ez nem az az ágazat, ahol jelentős profitmarzsok lennének. Az árbevételhez képest az adózás utáni eredmény más iparágakhoz képest elmarad,
mindössze 1-3%-ról beszélhetünk.
A kormányzati beruházási programok és a vidékfejlesztési támogatások segítségével megindult a fejlődési folyamat, amire már korábban is szükség lett volna. A tejipar az egyik leginnovatívabb élelmiszeripari ágazat, egy szupermarketben akár ezerféle tejtermékkel is találkozhatunk, beleértve a különböző technológiával készült, különböző kiszerelésű, ízesített italokat, sajtokat és laktózmentes verziókat is.
Az Alföldi Tej esetét érintő kérdésre válaszolva Harcz Zoltán hangsúlyozta, hogy
a magyar tejipar számos kihívás ellenére működőképes. A legnagyobb nehézség a rendkívüli költségnövekedés, ami az ágazaton keresztülfut. A Covid óta jelentős áremelések és költségnövekedések sújtják a tejipart. Ide tartoznak az aszály hatásai, a víz- és villanydíjak, az EPR-díjak és a munkabérek emelkedése is.",
A szakember kiemelte, hogy a magyar tej jó minőségű, és az ágazat sikeresen átvészelte mind a Covid-járványt, mind az állategészségügyi kihívásokat. A magyar tej ára Európában jellemzően a 15-20. helyen áll, tehát nem nevezhető drágának.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
10 hónapja tartó tüntetéssorozat fagyasztotta be a külföldi pénzcsapokat
40 százalékos a mélyrepülés.
280 milliárd forintos óriásberuházás érkezik, 2500 új munkahely jön létre Békéscsabán
A magyar állam 49 milliárd forintos támogatást nyújt ehhez.
Már az amerikai Szenátus előtt az orosz energiavásárlásokat megtorló csomag
Egyre jobban nő a nyomás a Moszkvával üzletelő országokon.
Figyelmeztetést küldött Zelenszkij Trumpnak: nem hallják a szavait!
Az X-en posztolt.
Egy hónap, 15 állomás: országjárásra indul a Portfolio és a KAVOSZ, bemutatkozik a Demján Sándor Tőkeprogram
Mindent megtudhatsz, amit a vállalati finanszírozásról tudni akartál.
Az évszázad legnagyobb aranylelőhelyére bukkanhattak!
Jövőre indulhat a kitermelés.
Warren Buffett helyett én: kezdők útmutatója a befektetéshez – Interaktív, díjmentes online előadás
Gyakorlati, hasznos, érthető.
Akkor is érdemes figyelni a kölcsönöket, ha nincs új hitelcélod
Lehet jobb ajánlat a korábban felvett meglévő kölcsönödnél. Annak lecserélésével, vagyis egy hitelkiváltással rengeteg pénzt spórolhatsz meg. Egy két éve jó kamat mellett felvett személy
És a tengeralattjárókat ki fogja szabályozni?
E heti adásunkban mi úszunk, a tengeralattjárók viszont elsüllyednek. Szabó Dávid meg szakért. Valamelyest. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók..
Zöld szállodák: így formálja át a technológia a jövő utazásait
Képzeljünk el egy hotelt, ahol a zuhany pontosan jelzi, mennyi vizet használunk, az esővíz rögtön a medencébe kerül, a reggelinél pedig pontosan annyit főznek, amennyit val
Mennyit fogsz keresni?
Nemrég láttam Redditen egy kérdést, hogy mennyit keresnek az emberek a multin kívüli életben. Az internet nem egy jó merítés, mert általában a jobb helyzetben lévők használják, illetve bizo
Superwood: a fa, amely az acéllal is felveszi a versenyt
Genetikailag módosított fa, amely új dimenziót nyithat az építőanyagok világában.
Jóváhagyta az Európai Parlament a karbonvám (CBAM) módosításokat
A CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, karbonvám) kötelezettségek teljesítésének átmeneti időszaka 2025 végén lezárul. Az Európai Bizottság az eddigi tapasztalatok alapján szükségesnek
Nem Magyar Péterre erősödik a forint!
Csak egy kicsit.* Idén (kis túlzással) a világ összes fejlődő piaci devizája erősödött, mert a dollár gyengülésnek ilyesmi hatása szokott lenni. Áramlik ki a pénz... The post Nem Magyar P
Árfolyamcsapda a pályázatokban - mi történik a devizás számlákkal?
A pályázatok világában nem ritka, hogy a forint mellett euróban vagy dollárban kiállított számlákkal találkozunk. Elsőre talán csak egy adminisztratív részletnek tűnik, de valójában sorsf
Megjött az év egyik legjobban várt döntése – Mit várhatnak ettől a befektetők?
Jöhet a kamatcsökkentési ciklus?
Heves indulatokat okoz a medvék felbukkanása itthon: mi lesz ennek a vége?
Egyre több a medve Magyarországon.
Mégis mi történik most a magyar tejiparban?
Milyen problémákkal néz szembe az ágazat?
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod