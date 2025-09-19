Váratlan döntést hozott a kormány – Felbolydult egy egész szektor

A Magyar Közlöny legfrissebb számában megjelent 292/2025. (IX. 18.) kormányrendelet jelentős változást hoz a hulladékgazdálkodási díjak megállapításának rendszerében. Az új szabályozás értelmében a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter saját hatáskörben, rendeletben módosíthatja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és intézményi résztevékenységekhez kapcsolódó díjakat, akár a tárgyév során is.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a csomagolóanyagok újrahasznosítása után fizetendő EPR-díjak meghatározása

miniszteri hatáskörbe kerül, és nincs szükség iparági egyeztetésre.

A rendelet 2025. szeptember 19-én, vagyis ma lépett hatályba.

Magyarországon a kiterjesztett gyártói felelősség (EPR) rendszere nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedően magas költségeket ró az élelmiszeriparra. A két évvel ezelőtt bevezetett rendszer keretében az ágazatnak évente már jóval 120 milliárd forint feletti összeget kell befizetnie.

Nagy teher ez az élelmiszeriparnak

Az élelmiszeripari szereplők korábban többször jelezték, hogy ez a teher jelentős versenyhátrányt okoz számukra, különösen a külpiacokon. A megnövekedett költségeiket nehezen vagy egyáltalán nem tudják érvényesíteni a kereskedelemmel folytatott ártárgyalások során, különösen az árstop, ársapka és az árrésstop bevezetése óta.

Ez a gyakorlatban azt eredményezi, hogy az EPR-költségeket nagyrészt a gyártók viselik, vagy sikeres ártárgyalások esetén a fogyasztókra hárítják, ami növeli az élelmiszeripar kiszolgáltatottságát és emeli az élelmiszerárakat is.

A megkérdezett élelmiszeripari szereplők egyelőre értékelik a most megjelent rendeletet, de már most aggodalmuknak adtak hangot:

félő, hogy a miniszteri hatáskörben meghozott díjmértékek az eddigieknél is jobban kihagyják a döntéshozatali mechanizmusból az érintett iparági szereplőket."

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images