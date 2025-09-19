  • Megjelenítés
Váratlan döntést hozott a kormány – Felbolydult egy egész szektor
Gazdaság

Váratlan döntést hozott a kormány – Felbolydult egy egész szektor

Portfolio
A kormány új rendelete alapján a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter egyedül dönthet az EPR-díjakról, akár évközi módosításokkal is, ami aggodalmat kelt az élelmiszeriparban az egyeztetések teljes megszűnése miatt - számolt be az Agrárszektor.

A Magyar Közlöny legfrissebb számában megjelent 292/2025. (IX. 18.) kormányrendelet jelentős változást hoz a hulladékgazdálkodási díjak megállapításának rendszerében. Az új szabályozás értelmében a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter saját hatáskörben, rendeletben módosíthatja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és intézményi résztevékenységekhez kapcsolódó díjakat, akár a tárgyév során is.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a csomagolóanyagok újrahasznosítása után fizetendő EPR-díjak meghatározása

miniszteri hatáskörbe kerül, és nincs szükség iparági egyeztetésre.

A rendelet 2025. szeptember 19-én, vagyis ma lépett hatályba.

Magyarországon a kiterjesztett gyártói felelősség (EPR) rendszere nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedően magas költségeket ró az élelmiszeriparra. A két évvel ezelőtt bevezetett rendszer keretében az ágazatnak évente már jóval 120 milliárd forint feletti összeget kell befizetnie.

Nagy teher ez az élelmiszeriparnak

Az élelmiszeripari szereplők korábban többször jelezték, hogy ez a teher jelentős versenyhátrányt okoz számukra, különösen a külpiacokon. A megnövekedett költségeiket nehezen vagy egyáltalán nem tudják érvényesíteni a kereskedelemmel folytatott ártárgyalások során, különösen az árstop, ársapka és az árrésstop bevezetése óta.

Ez a gyakorlatban azt eredményezi, hogy az EPR-költségeket nagyrészt a gyártók viselik, vagy sikeres ártárgyalások esetén a fogyasztókra hárítják, ami növeli az élelmiszeripar kiszolgáltatottságát és emeli az élelmiszerárakat is.

A megkérdezett élelmiszeripari szereplők egyelőre értékelik a most megjelent rendeletet, de már most aggodalmuknak adtak hangot:

félő, hogy a miniszteri hatáskörben meghozott díjmértékek az eddigieknél is jobban kihagyják a döntéshozatali mechanizmusból az érintett iparági szereplőket."

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Mennyit fogsz keresni?

Nemrég láttam Redditen egy kérdést, hogy mennyit keresnek az emberek a multin kívüli életben. Az internet nem egy jó merítés, mert általában a jobb helyzetben lévők használják, illetve bizo

Holdblog

Nem Magyar Péterre erősödik a forint!

Csak egy kicsit.* Idén (kis túlzással) a világ összes fejlődő piaci devizája erősödött, mert a dollár gyengülésnek ilyesmi hatása szokott lenni. Áramlik ki a pénz... The post Nem Magyar P

Konferencia ajánló

SZÉKESFEHÉRVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

SZÉKESFEHÉRVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 19.

Network on Wheels - Portfolio Sunday Business Ride

2025. szeptember 21.

KECSKEMÉT - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 22.

Portfolio Property Investment Forum 2025

2025. szeptember 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
energiatároló-egészségügy-építkezés-járvány-karantén-kína-konténer-lakóépület-létesítmény-munkás-szállás
Gazdaság
Szerbiában is gyorsan terjed az új trend, amivel köröket verhetnek Magyarországra
Pénzcentrum
Ezekre az új építésű lakásokra lehet felvenni a 3%-os Otthon Start hitelt a III. és a XI. kerületben: itt a lista!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility