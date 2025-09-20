Kimondta a Harvard professzorra: nagyon súlyos adósságválság küszöbén állunk, leomolhat az USA gazdasági ereje

Rogoff elsőként az interjúban azt mondta, hogy az amerikai gazdaság rövid távon erős teljesítményt mutatott, ám a kilátások borúsak. Szerinte „a kép vegyes”, mivel Donald Trump politikája egyszerre hozott deregulációt és bizonytalanságot.

Miközben a szabályozások leépítése rövid távon energiákat szabadít fel, a vámháború és a politikai káosz hosszú távon „súlyos negatív következményekkel jár” az Egyesült Államokra és a világra nézve.

Rogoff Trumpot rendkívül határozott elnöknek nevezte, aki „a világ talán leghatékonyabb vezetője a második világháború óta”, különösen a „Big Beautiful Bill” elfogadtatásában mutatott erőt.

A közgazdász az amerikai államadósságot „nagyon kritikus” helyzetűnek nevezte.

Rámutatott, hogy Trump csomagja még Joe Biden elnöksége alatt látottnál is nagyobb költségvetési hiányt eredményez, miközben az USA történetének legnagyobb békeidőbeli deficitje már eddig is fennállt.

Az utóbbi években az amerikai kamatfizetések megduplázódtak, most a megháromszorozódás küszöbén vagyunk, és tovább nőnek

– figyelmeztetett. Rogoff szerint a nulla kamatkorszak véget ért, és most az USA egy pénzügyi összeomlás vagy a „japanizáció” felé halad, amikor az állam kényszeríti a bankokat és a nyugdíjalapokat az államkötvények felvásárlására.

Portfolio Budapest Economic Forum 2025 Merre tart a vámháború? Milyen lépésekre készülhet még Trump? Hogyan hat majd mindez Magyarországra? Többek között Harold James, a Harvard Egyetem és az IMF gazdaságtörténésze is vendégünk lesz október 7-én a Budapest Economic Forumon.

A szakértő úgy vélte, hogy a piacok egyelőre visszafogottan reagálnak, de az inflációs nyomás előbb-utóbb megjelenik. A magasabb kamatok már beépültek a gazdaságba, a jelzáloghitelektől az autóhitelekig, és az állam finanszírozása is drágább lett.

Szerinte Trump téved, ha azt gondolja, hogy a jegybanki alapkamatot 1 százalékra lehet csökkenteni anélkül, hogy ezzel ne destabilizálnák a hosszú távú inflációs várakozásokat.

Emellett hangsúlyozta, hogy az amerikai vámok inflációgerjesztő hatása még nem látszik, de „biztosan meg fog jelenni”, amikor a cégek elkezdenek árat emelni.

A vámháborúval kapcsolatban Rogoff kijelentette, hogy az USA agresszív politikája mindenkinek kárt okoz. Trump rövid távon sikerként élheti meg, hogy más országok, köztük az EU, engedményeket tesznek, de szerinte ez „katasztrofális stratégia”. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Trump közös megállapodását az EU részéről „megalázó kapitulációnak” nevezte, amely csak átmeneti fegyverszünetet jelent. Rogoff szerint

Trump számításai nem teljesülhetnek, ezért az USA kereskedelmi partnereinek – különösen Európának – erőteljesebb ellenállást kellene tanúsítaniuk, hasonlóan Kínához, amely következetesebben védi saját érdekeit.

A dollár jövőjével kapcsolatban Rogoff úgy vélte, hogy a világ egy multipoláris pénzügyi rendszer felé halad. Kiemelte, hogy Kína az anti-dollár mozgalom központjává vált, részben a tajvani konfliktustól való félelem és az amerikai szankciók miatt.

Rogoff szerint a következő 10 évben a dollár jelentősen gyengülhet, és 15–20 éven belül véget érhet a dollár dominanciája.

Figyelmeztetett, hogy az USA agresszív vám- és adósságpolitikája „felgyorsítja az amerikai befolyás lassú hanyatlását”, miközben Trump az amerikai jegybank függetlenségét is veszélyezteti. Ha a Fed elveszíti függetlenségét, „az egy éjszaka alatt összeomolhat”, ami globális pénzügyi válságot idézne elő.

Rogoff szerint a következő négy-öt évben súlyos amerikai adósságválság várható, amelyben „nagyon magas inflációtól kezdve a külföldi kötvénytulajdonosok kényszerített veszteségén át” több forgatókönyv is elképzelhető.

Megemlítette a „Mar-a-Lago-megállapodást”, amelyben az USA 100 éves, alacsony kamatozású kötvényekre cseréltetheti a külföldi állampapírokat – szerinte már az is riasztó, hogy egy ilyen opció nyíltan felmerül. Hozzátette, hogy a kormány célzottan deregularizálja a kriptoszektort, hogy a stabilcoinok iránti kereslet növelésével olcsóbbá tegye az amerikai államadósság finanszírozását. „A stabilcoin-forradalom nagyobb hatással lesz a globális gazdaságra, mint Trump vámháborúja” – jelentette ki.

Végezetül Rogoff úgy vélekedett, hogy Trump politikája hosszú távon aláássa az amerikai demokráciát és a jogállamiságot.

Szerinte az elnök hatalmának növekedése miatt Amerika elveszíti azt, „ami naggyá tette az országot”.

Ez a bizonytalanság „méreg a fenntartható gazdasági fejlődés számára”, és azt eredményezi, hogy az USA „egyre kevésbé vonzó a befektetőknek”. A professzor szerint ma már az amerikai befektetések nem számítanak biztonságosnak, és bár személy szerint higgadtabban látja a helyzetet, aggasztja a fiatal külföldi hallgatók helyzete, akiket egyre több retorzió ér az amerikai egyetemeken.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images