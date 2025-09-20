Lomborg: A klímacélokra elköltött pénz töredékéből kezelni lehetne a szegény emberek problémáját

Ahogy a világ politikai vezetői és befolyásos személyiségei összegyűlnek a New York-ban az ENSZ-közgyűlésen és a klímahéten (Climate Week NYC) (utóbbira szeptember 21-28 között kerül sor - a szerk.), két összeegyeztethetetlen vízió fog összecsapni: a gazdag világ elitje a klímaváltozás kérdésének megszállottja, míg a fejlődő országok a szegénység, az éhezés és a betegségek ellen küzdenek. Sajnos, a hagyományos klímavédelmi politikára költött több ezer milliárd dollár is csak kevés hasznot hozhat, míg az egyszerű, bevált intézkedések csupán milliárd dolláros ráfordítással életeket változtathatnak meg, enyhíthetik a szegénységet, elősegíthetik az egészséget, és növelhetik az ellenálló képességet. Ez a szakadék rávilágít arra, hogy a világ nagy része miért érzékeli gyakran úgy, hogy a gazdag, erényfitogtató elitek elszakadtak a valóságtól.

Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A megjelent cikkek itt olvashatók. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre.

A klímaaktivisták el fogják árasztani New Yorkot, nem törődve a sikertelen csúcstalálkozók évtizedeivel.

Az 1992-es riói csúcs (Earth Summit) óta a megújuló energiaforrások részaránya a globális energiaszektorban mindössze két százalékponttal, 12%-ról 14%-ra nőtt, annak ellenére, hogy a világ több mint 14 ezer milliárd dollárt költött támogatásukra többnyire szubvenciók formájában.

A jelenlegi tendenciák mellett még négy évszázadba telik, amíg a teljes energiaszektor megújuló forrásokból áll majd. Az ENSZ 2024-es jelentéséből kiderül, hogy még ha az összes emissziócsökkentési vállalást teljes mértékben végrehajtják is, a kibocsátás szintje 2030-ban még mindig 19%-kal lenne magasabb a 2019-ben mértnél. New Yorkban mégis arra számíthatunk, hogy lelkesedés övezi majd a merészebb és költségesebb ígéreteket, és nem veszik figyelembe azok gazdaságra gyakorolt terhét és csekély hatásukat.

Tavaly globálisan több mint 2 ezer milliárd dollárt költöttek klímavédelmi intézkedésekre. A nettó zéró szén-dioxid-kibocsátás 2050-re történő elérése az évszázad során elképesztő összegbe, évi 27 ezer milliárd dollárba fog kerülni. Ez megfojtja majd a növekedést, megnöveli az energiaköltségeket, és a szegényeket sújtja a legsúlyosabban, miközben a klímavédelmi politika minden egyes erre a célra elköltött dollár után csak 17 cent hasznot hoz.

Eközben csupán dollármilliárdokkal milliók életét lehetne megmenteni. New Yorkban nincs csillogó "Anya- és csecsemőgondozási hét", amely a hírességek érdekérvényesítő erejét vonzaná, mégis 260.000 anya és 2,3 millió újszülött hal meg évente. Egyszerű beavatkozásokkal – mint például az újszülöttek születési fulladás esetén történő újraélesztésére fordított támogatásokkal – 166.000 anya és 1,2 millió csecsemő halálát lehetne megelőzni 2,1 milliárd dollárból. Minden egyes befektetett dollár 87 dollár társadalmi hozamot eredményezne. Ez a befektetés 600-szor hatékonyabb felhasználása a szűkös erőforrásoknak, mint a nettó zéró emissziót megcélzó politika.

És még annyi mindent tehetnénk.

Kiterjeszthetnénk a gyermekkori védőoltásokat 1,7 milliárd dollárból, hogy évente 500.000 gyermek életét menthessünk meg, ami egy dollárra vetítve 100 dolláros hasznot hozna.

1,7 milliárd dollárból, hogy évente 500.000 gyermek életét menthessünk meg, ami egy dollárra vetítve 100 dolláros hasznot hozna. További 1,1 milliárd dollárral a malária ellen küzdhetnénk , 200.000 halálesetet előznénk meg így, minden egyes dollárból 48 dollár jutna vissza a társadalomnak.

, 200.000 halálesetet előznénk meg így, minden egyes dollárból 48 dollár jutna vissza a társadalomnak. A mezőgazdasági kutatás-fejlesztésre fordított 5,5 milliárd dollár pedig 10%-kal növelné az élelmiszertermést, ami 100 millió ember éhezését szüntetné meg, és megváltoztatná a jövőt.

Ezzel szemben a klímavédelmi politikának hatalmasak a költségei és csekély a megtérülése. A nettó zéró emisszióra vonatkozó vállalások országok egész költségvetéseit emészthetik fel. Ha csak a gazdag országok tartják be ezeket a vállalásokat – amire reális az esély –, az egy főre jutó költségek elérhetik az évi 5.000-20.000 dollárt. Ez megfizethetetlen és elképzelhetetlen.

Mégis, ezen intézkedések hatása jelentéktelen, még akkor is, ha az ENSZ saját klímamodelljét vesszük figyelembe, hogy lássuk a különbséget a gazdag világ jelenlegi politikája és aközött, ha 2050-ig elérnénk a nettó zéró emissziós célt. A globális hőmérsékletben 2050-re nem lesz mérhető különbség, és még 2100-ra is csak jelentéktelen 0,1°C lesz az eltérés. Ennek oka, hogy az emisszió legtöbbje Kínából, Indiából és Afrikából származik majd, amelyek érthető módon a szegénység olcsó energiával történő enyhítését helyezik előtérbe.

A klímavédelmi kampányolók azt állítják, hogy közel a világvége. A valóságban azonban a klímaváltozás hatásait elemző közgazdászok által készített metatanulmányok szerint a kontrollálatlan felmelegedés az évszázad közepére 2-3%-kal csökkentené a GDP-t, ami nagyon messze van az Armageddontól.

A klímaváltozásra nem az a megoldás, hogy az energiát egyre megfizethetetlenebbé és megbízhatatlanabbá tesszük, hanem az energetikai innováció.

A világnak növelnie kell a zöld kutatás-fejlesztésre fordított kiadásokat, amelyek túlságosan alacsonyak. Ezek a kiadások sokkal inkább megfizethetőbbek, mint a jelenlegi klímavédelmi politika.

Emellett ezek felgyorsítanák azokat az áttöréseket, amelyek a zöld energiát olcsóbbá teszik a fosszilis energiaforrásokhoz képest, és így az átállás mindenki számára lehetővé válik, nem csak a gazdag elitek számára.

A világ szegényebb nemzeteinek jövedelmének és lehetőségeinek növelése nem csak önmagában elképesztően jó dolog – jobb táplálkozást, egészséget és kevesebb nélkülözést eredményez. Az emberek szegénységből való kiemelése azt is jelenti, hogy ezáltal kevésbé lesznek sebezhetők és ellenállóbbá válnak az klímaváltozás kihívásaival szemben.

A fontos globális döntés valójában az, hogy először a világ legsürgetőbb problémáinak, a betegségeknek, az éhezésnek és a szegénységnek a megoldására irányuló leghatékonyabb intézkedésekre vagy a világ gazdagjainak klímaváltozással kapcsolatos aggodalmaira koncentráljunk. A klímahét egyszerűen ugyanazt a téves megközelítést fogja szajkózni.

Eközben a klímavédelemre rosszul elköltött ezer milliárdoknak csak egy kis töredékét kellene okosan elkölteni az emberiség legsúlyosabb problémáinak kezelésére.

A fejlődő országok nem várhatnak a gazdag világ színjátékára. Most van szükségük energiára, élelemre és egészségre.

A világ szegényeinek milliárdokra van szükségük az egészségügy, a megfelelő élelmezés és a növekedés terén a megélhetésük biztosításához, nem pedig hatástalan gesztusokra elköltött ezer milliárdokra. Sajnos a klímahéten az elérhetetlen célok felerősítésének látványa minden mást elnyom majd.

Bjorn Lomborg

A Copenhagen Consensus Center think tank elnöke, amely több száz közgazdásszal (köztük hét Nobel-díjassal) együttműködve a világ fő kihívásaira (kezdve a betegségek, az éhezés felszámolásától az oktatásig, a klímaváltozásig), lényegében az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak megvalósítására megoldási javaslatokat dolgozott ki. A Stanford Egyetem Hoover Intézetének vendégkutatója. Elemzései, publicisztikái jellemzően a klímaváltozás elleni küzdelem, valamint a globális fenntartható fejlődési célok elérésének kérdését járják körül.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images