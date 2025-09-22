Ezért nehéz recesszióba taszítani az Egyesült Államokat

Az elmúlt időszakban jelentősen romlott az amerikai munkaerőpiac helyzete, ami miatt egyre többen kezdtek aggódni egy közelgő recesszió lehetősége miatt. Nem véletlen, hogy az amerikai jegybank is kamatcsökkentésbe kezdett. Ha ezek az aggodalmak beigazolódnak, akkor érdemes lehet kötvényeket vásárolni, miközben a részvényekkel óvatosan kell bánni, és a dollárt is célszerű eladni. De mi történik akkor, ha az elemzők tévednek, és a helyzetet félreértik? Ebben az esetben a részvények eladása komoly hibának bizonyulhatna.

Négy hónap alatt szélsőségesen befagyott az amerikai munkaerőpiac, és már egyesek a recesszió miatt aggódnak. Bár most egy-két adat kicsit jobb lett, biztosak lehetünk benne, hogy a gazdasági visszaesés kérdése még hónapokig velünk lesz.

A baj csak az, hogy sokan annyira hisznek az amerikai gazdaság összeomlásában, hogy erre hivatkozva játszanának a részvénypiac esésére. Nem tudjuk kizárni, hogy nincs igazuk.

Most megmutatjuk az amerikai gazdaság egy olyan oldalát, amiről fájdalmasan kevés szó esik, pedig ha valaki ezt ismerné, lehet, másképp tekintene a részvénypiacra is.