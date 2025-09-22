Mészáros Lőrincék megvásároltak egy nagy agrárcéget

Sikeresen lezárult a Békés vármegyei mezőgazdaság egyik meghatározó szereplője, a 25 éves Gyulai Agrár Zrt. akvizíciója. A Mészáros Csoport érdekeltségébe tartozó Talentis Agro Zrt. a Good Farming Kft.-től vásárolta meg a vállalatot.

A Gyulai Agrár Zrt. tejtermeléssel, állattenyésztéssel és növénytermesztéssel foglalkozik. A céget 2000-ben alapították, 88 főt foglalkoztat, több mint 1500 hektáron gazdálkodik, évente 8 millió liter tejet állít elő 800 tejelő tehén állományával. A vállalat saját takarmányának nagy részét maga termeli meg, és mezőgazdasági szolgáltatásokat is nyújt: gépi munkát, inputanyag-értékesítést, szárítóüzemi szolgáltatást, terményfelvásárlást és tárolást.

Mészáros Lőrinc kiemelte, hogy a Gyulai Agrár Zrt. jól illeszkedik a Talentis Agro portfóliójába, és a csoporton belüli szinergiák hosszú távon biztosítják a vállalkozás stabilitását, eredményességét és munkahelyeinek megőrzését.

Az akvizícióval a Talentis Agro tovább erősíti jelenlétét Békés vármegyében, míg a Gyulai Agrár Zrt. az új tulajdonosi háttérrel

új beruházási projektek megvalósítására készül.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images