  • Megjelenítés
Mészáros Lőrincék megvásároltak egy nagy agrárcéget
Gazdaság

Mészáros Lőrincék megvásároltak egy nagy agrárcéget

Portfolio
Sikeresen lezárult a Békés vármegyei mezőgazdaság egyik meghatározó szereplője, a 25 éves Gyulai Agrár Zrt. akvizíciója. A Mészáros Csoport érdekeltségébe tartozó Talentis Agro Zrt. a Good Farming Kft.-től vásárolta meg a vállalatot.
Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025
Valamennyi „forró” agrártémával foglalkozik a Portfolio Csoport háromnapos Agrárszektor Konferenciája december 2-3-4-én Siófokon. Jelentkezz te is az év kihagyhatatlan agrárszakmai csúcsrendezvényére!
Információ és jelentkezés

A Gyulai Agrár Zrt. tejtermeléssel, állattenyésztéssel és növénytermesztéssel foglalkozik. A céget 2000-ben alapították, 88 főt foglalkoztat, több mint 1500 hektáron gazdálkodik, évente 8 millió liter tejet állít elő 800 tejelő tehén állományával. A vállalat saját takarmányának nagy részét maga termeli meg, és mezőgazdasági szolgáltatásokat is nyújt: gépi munkát, inputanyag-értékesítést, szárítóüzemi szolgáltatást, terményfelvásárlást és tárolást.

Mészáros Lőrinc kiemelte, hogy a Gyulai Agrár Zrt. jól illeszkedik a Talentis Agro portfóliójába, és a csoporton belüli szinergiák hosszú távon biztosítják a vállalkozás stabilitását, eredményességét és munkahelyeinek megőrzését.

Az akvizícióval a Talentis Agro tovább erősíti jelenlétét Békés vármegyében, míg a Gyulai Agrár Zrt. az új tulajdonosi háttérrel

új beruházási projektek megvalósítására készül.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Végre egy komoly grafikon

Máris hiányoznak a habkönnyű témák. Nyáron a klímagyilkos Buksiról, a pisztáciáról, a metánt pöfögő marhákról szóltak a hírleveleink - kis cuki témákról, amik nem kavarják... The po

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

KECSKEMÉT - Finanszírozás a gyakorlatban

KECSKEMÉT - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 22.

Portfolio Property Investment Forum 2025

2025. szeptember 23.

SOPRON - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 23.

MISKOLC - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 24.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
EKB-euróövezet-fogyasztás-háztartás-kiskereskedelem-megtakarítás-pandémia-vám
Gazdaság
Váratlan változás a fogyasztói magatartásban
Pénzcentrum
AI és a magyar munkaerőpiac: kit hoz előnybe, és kit sodor partvonalra?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility