Történelmi fordulat a vásárlásban

Bekövetkezett a várt fordulat az e-kereskedelemben: 2025 második negyedévében a magyar bankkártya-tulajdonosok már több pénzt költöttek külföldi online kereskedőknél, mint hazai webshopokban - derül ki a legfrissebb adatokból.
Az idei második negyedévben több mint 49 millió külföldi online tranzakciót bonyolítottak le a magyar vásárlók, ami 29,2 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. A külföldi online bankkártyás fizetések értéke elérte az 1111 milliárd forintot, ami közel 100 milliárd forinttal haladja meg a hazai online üzletekben elköltött 1016 milliárd forintot.
A változás mértékét jól mutatja, hogy
2023 végéig az összes online bankkártyás költés több mint 60 százaléka még hazai kereskedőknél realizálódott, ez az arány mostanra 47,8 százalékra csökkent.
Az adatokat némileg torzítja, hogy a hazai bankok többsége internetes vásárlásként könyveli el, ha valaki a bankkártyájáról például Revolut számlára utal pénzt. Emellett egyes Magyarországon működő kiskereskedők valójában külföldi cégek, így az ott történő fizetések is külföldi tranzakciónak minősülnek.
A Temu már utánvétes fizetési lehetőséget is kínál, ami megfelel a magyar jogszabályoknak. Ebben az esetben a futárnál kifizetett összeg magyar POS-vásárlásnak számít, amit a futárcég utal tovább a kínai vállalatnak.
A statisztikák azt mutatják, hogy a hazai kiskereskedelemben bankkártyával lebonyolított fizetések 20-25 százalékát teszik ki az internetes vásárlások. Ez arra utal, hogy
a hazai webshopok forgalma már nem tud gyorsabban növekedni, mint maga a kiskereskedelem.
A jegybanki adatok szerint 2025 második negyedévében 54,2 millió bankkártyás fizetés történt hazai online boltokban, ami 4,7 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest. Ez nagyjából megegyezik a teljes hazai bankkártyás vásárlások 4,5 százalékos bővülésével. A hazai online vásárlások értéke ugyanakkor 15 százalékkal nőtt, szemben a teljes bankkártyás forgalom 11,2 százalékos emelkedésével. Ennek köszönhetően az egy online vásárlásra jutó átlagos kosárérték egy év alatt 16.923 forintról 18.745 forintra, több mint 10 százalékkal emelkedett.
Még szembetűnőbb a külföldi internetes vásárlások átlagos kosárértékének változása, amely egy év alatt közel harmadával, 17.251 forintról 22.639 forintra nőtt. "A külföldi online kereskedőknél átlagosan ötödével többet költünk egy-egy vásárlásnál, mint a hazai internetes áruházaknál. Márpedig, ha a hazai internetes kiskereskedelemben nem tudunk érdemi változást elérni, ez a trend nagyon sötét jövőt ígér a szolgáltató szektornak" – jelezte a szakember.
