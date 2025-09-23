  • Megjelenítés
Áttörés a rákkutatásban: felfedezték a problémás hormont, forradalmi kezelés jöhet
Gazdaság

Áttörés a rákkutatásban: felfedezték a problémás hormont, forradalmi kezelés jöhet

Portfolio
A ScienceDaily számolt be a friss felfedezésről, amely szerint a rákos sejtek egy rejtett hormont használnak a szervezet védekező mechanizmusainak kikapcsolására. Ez a megállapítás hatalmas perspektívákat nyit meg az orvostudomány előtt.

Az UT Southwestern Medical Center kutatói azt a megfigyelést tették, hogy a rákos sejtek növekedését egy hormon teszi lehetővé, ami kölcsönhatásba lép egy az immunsejtek felszínén található receptorral. Ezzel eléri, hogy a szervezet „nem érzékeli” a betegséget, ezért az zavartalanul tud növekedni, mivel az immunrendszer természetes védekező mechanizmusai nem érik el. A Nature Immunology folyóiratban publikált eredmények új perspektívákat nyitnak meg a rákos megbetegedések kezelésében, valamint a más esetekben is értékes tapasztalatnak bizonyulhat.

A mieloid sejtek az immunsejtek első csoportjába tartoznak, amelyeket a daganatok megfertőznek, de ezek a daganat ellen küzdő sejtek nagyon gyorsan daganatot támogató sejtekké alakulnak

– mondta el Cseng Cseng „Alec” Zhang Ph.D., az élettan professzora és a UT Southwestern Harold C. Simmons Átfogó Rákközpontjának tagja, a tanulmány szerzője.

Hozzátette, hogy az eredmények azt sugallják, hogy ezeknek a mieloid sejteknek a receptorait ez a hormon stimulálja, és végül elnyomják az immunrendszert.

A jelenlegi immunterápiák csak a páciensek mintegy 20-30 százalékánál hatékonyak, ez pedig arra utalhat, hogy a rákos sejtek kikerülhetik az immunrendszer támadásait. Néhány évvel ezelőtt a Csang Laboratórium kutatói azonosítottak egy LILRB4 nevű gátló receptort. Ennek a stimulálása blokkolta a mieloid sejtek daganatok elleni támadóképességét. A kutatócsoport ezt követően a stimulálása blokkolta a myeloid sejtek daganatok elleni támadóképességét. Rájöttek, hogy a SCG2 nevű hormon ígéretesnek tűnik, mivel azt sejtették, hogy ez szerepet játszik az immunválaszban, de nem tudni pontosan milyet. A laboratóriumi kísérletek megerősítették, hogy az SCG2 kötődik a LILRB4-hez, beindítva egy jelátviteli kaszkádot, amely

kikapcsolja a mieloid sejtek rákellenes képességét, és gátolja a képességüket, hogy rákellenes T-sejteket toborozzanak a tumorokhoz.

Az egérkísérletek közben a LILRB4-et blokkoló antitesttel történő kezelése jelentősen lelassította a rák növekedését, akárcsak az állatok szervezetének SCG2-től való mesterséges megszabadítása. A tanulmány arra a következtetésre jutott, hogy ezzel egy teljesen új immunterápiás módszer dolgozható ki, ez pedig megnyithatja az utat más betegségek, így autoimmun betegségek vagy gyulladásos betegségek kezelése felé.

Kapcsolódó cikkünk

Friss kutatás: az egyik legnépszerűbb konyhai hozzávalóból már napi 7 gramm megvédheti az agyat a demenciától

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Végre egy komoly grafikon

Máris hiányoznak a habkönnyű témák. Nyáron a klímagyilkos Buksiról, a pisztáciáról, a metánt pöfögő marhákról szóltak a hírleveleink - kis cuki témákról, amik nem kavarják... The po

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

SOPRON - Finanszírozás a gyakorlatban

SOPRON - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 23.

Portfolio Property Investment Forum 2025

2025. szeptember 23.

MISKOLC - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 24.

SZEGED - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
015A2403
Gazdaság
Tőke, hitel, tőzsde: Székesfehérvárról indult a Portfolio és a KAVOSZ őszi országjárása
Pénzcentrum
700 ezer az átlagfizu: hiába a növekedés, sok magyar csak bottal ütheti a nagy gázsi nyomát
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility