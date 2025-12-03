  • Megjelenítés
Megjött a figyelmeztetés: sokkoló összeomlás közeleg
Befektetés

Megjött a figyelmeztetés: sokkoló összeomlás közeleg

Portfolio
Ismét a szakadék szélén táncol a világ pénzügyi rendszere – mutat rá véleménycikkében a Financial Times vezető közgazdasági publicistája. Martin Wolf szerint komolyan kell venni a növekvő fiskális és pénzügyi kockázatokra figyelmeztető jelzéseket, máskülönben a 2008-as pénzügyi válságot idéző piaci összeomlás alakulhat ki, és legvégső esetben az államok pénzügyi stabilitása is megremeghet.

A 2007-2009-es pénzügyi válság előtt a Nemzetközi Fizetések Bankja (BIS) nem volt népszerű a jegybankok körében, amiért a laza monetáris politika, a túlzottan magas tőkeáttétel, a magas eszközárak és az átláthatatlanság kockázataira figyelmeztetett – idézi fel cikkében Martin Wolf.

Az érintett szereplők ezeket a jelzéseket figyelmen kívül hagyták, az eredmény pedig mindenki számára ismert: a történelem egyik legbrutálisabb válsága következett, recesszióval, tartósan magas államadóssággal és a populista politikai erők térnyerésével.

Wolf felhívja a figyelmet, hogy a BIS most újra kongatja a vészharangot, már egy ideje napirenden tartva a fiskális és pénzügyi kockázatok témáját, a múlt héten pedig Pablo Hernández de Cos, a szervezet vezérigazgatója és a spanyol jegybank korábbi kormányzója figyelmeztetett a fiskális fenyegetésekre a változó globális pénzügyi rendszerben.

Kapcsolódó cikkünk

Kongatja a vészharangot a pénzügyi nagykutya: katasztrófához vezethet ez a kombináció

Pablo Hernández de Cos abból indul ki, hogy a fejlett gazdaságokban a szuverén adósság GDP-arányos szintje a második világháború óta nem látott magasságokban van. Ha a mesterséges intelligencia alkalmazása nem gyorsítja fel a gazdasági növekedést, akkor okkal feltételezhető, hogy az adósságráták még tovább emelkednek. Ennek okai többek között

Még több Befektetés

Zuhan a Starlink európai riválisa: a japán befektetőóriás milliós nagyságrendben adott el részvényeket

Értékének közel felét elvesztette tegnap Trumpék kriptós cége

Közel 10 milliárd forintot fizettek a legdrágább Fabergé tojásért

  • a további gazdasági sokkok lehetősége (beleértve egy újabb pénzügyi válságot is),
  • a magasabb államkötvény-hozamok,
  • az öregedő népesség,
  • a bevándorlással szembeni ellenségesség,
  • a fiskális hiányok csökkentésének politikai fájdalmától való nyilvánvaló ódzkodás
  • és sok más tényező, különösen a védelmi kiadások növelése.

A növekvő államadósság önmagában is kockázatot jelent, de legalább ennyire fontos, hogy hogyan finanszírozzák

– figyelmeztet Martin Wolf.

Ezen a téren nagy változásnak lehetünk tanúi: a globális pénzügyi eszközök tulajdonosai között egyre visszább szorul a bankok részesedése, miközben teret nyernek a "nem banki pénzügyi intézmények" (non-banking financial institution).

Az NBFI-k pénzügyi eszközeinek GDP-arányos állománya 74 százalékponttal nőtt 2008 és 2023 között, miközben a bankoké csak 17 százalékponttal.

Csakhogy a kormányzati kötvénykibocsátás növekedése és a bankok pénzügyi válságot követő óvatossága egyre nagyobb szakadékot hozott létre a kibocsátott államkötvények mennyisége és a banki kereskedők eszközei között, amelyek e kulcsfontosságú piacok közvetítői kapacitását lennének hivatottak támogatni.

Martin Wolf figyelmeztet: az NBFI-k heterogén csoportot alkotnak, lényeges különbség van a "valódi befektetők" (nyugdíjalapok, biztosítók) és a tőkeáttételes spekulánsok, például a hedge fundok között. Az előbbiek jelentősen növelték állampapír-állományukat: 2008-ban a globális GDP 82 százalékának megfelelő szintről 2023-ra 135 százalékra. Ezzel párhuzamosan a pénzpiaci alapok és a hedge fundok is emelték kitettségüket, a globális GDP 13 százalékáról 18 százalékra. Mivel sok NBFI határokon átnyúló állampapír-pozíciókat tart, nőtt a devizakockázatok fedezésének igénye is, ami erősödő függőséget hozott a devizacsere-ügyletektől (FX-swap).

Kapcsolódó cikkünk

Veszélyes jelenség ütötte fel a fejét a pénzügyi rendszerben – Ebből lesz a következő válság?

Mit jelentenek tehát ezek az elmozdulások az államkötvénypiacok stabilitása szempontjából, amelyek etalonnak számítanak a pénzügyi eszközök között? Van egy nyilvánvaló előny: a céloknak megfelelően mérséklődött a bankok kitettsége. Wolf ugyanakkor figyelmeztet: bár az államkötvényeknek továbbra is a legbiztonságosabb eszközöknek kellene lenniük, de ahogy nőnek az adóssághegyek, úgy válnak egyre kevésbé biztonságossá.

Ráadásul a kockázatérzékelés változásai biztosan nem lesznek fokozatosak: egyik nap még elégedettség, másnap már pánik uralkodhat a piacon.

Kérdéses az NBFI-k teherbíró képessége és mérlegük korlátai is. További kockázat, hogy pénzpiaci alapok és más "nem banki" pénzügyi közvetítők egy eladási roham esetén kényszerű értékesítésbe kezdhetnek az állampapírokból, lévén ezek a leglikvidebb eszközök. Végül a devizákon elszenvedett veszteségek gyors tőkekiáramlást (capital flight) és zuhanó kötvényárfolyamokat idézhetnek elő – vetít előre egy nyugtalanító forgatókönyvet Martin Wolf.

A BIS vezetőjének beszéde újabb kockázatokra is rámutat. Ilyenek a hedge fundok tőkeáttételes kereskedési stratégiái: képesek voltak a fedezet piaci értékével megegyező vagy azt meghaladó összegeket kölcsönözni, "haircut" (fedezeti levonás) nélkül. A hedge fundok által felvett, amerikai dollárban denominált bilaterális repók mintegy 70 százalékát például zéró haircut-tal kínálják. Ha a finanszírozás eltűnik, az súlyosbíthatja a piaci sokkokat.

A "haircut" az állampapír-repó ügyletekben azt a biztonsági levonást jelenti, amelynek keretein belül a fedezetként bevont állampapírok piaci értékét a felek szándékosan alacsonyabban számítják, hogy árfolyam-ingadozás vagy piaci stressz esetén is biztosítva legyen a hitelnyújtó fél kockázatmentes pozíciója.

Közben a tőkeáttételt kevésbé használó szereplők, például a nyugdíjalapok is ki vannak téve a dollárfinanszírozás megújítási kockázatának az FX-derivatívák használata miatt. Az FX-swapokkal a devizakockázatot lényegében lejárati kockázattá alakítják, azaz a tőkeáttételből és a lejárati eltérésekből fakadó instabilitás nem tűnt el attól, hogy a bankok szerepe csökkent.

Megoldásként Hernández de Cos a "kongruens szabályozást" sürgeti: ha a sebezhetőségek hasonlóak, a szabályozásnak is annak kell lennie. Ezt ugyan a szereplők sokfélesége megnehezíti, de konkrét lépések lehetségesek: nagyobb arányú központi elszámolás és minimális haircut-ok előírása.

A jelenlegi zéró haircut-ok ugyanis lehetővé teszik, hogy egyes piaci szereplők "tetszőleges" tőkeáttétellel működjenek – és ennek nem lesz jó vége.

Martin Wolf szerint két további tanulság is van:

  • Minél sérülékenyebbek az NBFI-k, annál szigorúbban kell felügyelni az őket finanszírozó bankok stabilitását.
  • Emellett nagyobb transzparenciára van szükség a piacon.

Egy újabb pénzügyi válság rémálom lenne; de még annál is rosszabb, ha az államok hitelképessége és a pénz értékállósága is megkérdőjeleződik – szögezi le véleménycikkében Martin Wolf, hozzátéve, hogy nem ért egyet azokkal, akik a bankokat tennék az NBFI-k helyére: ehelyett sokkal jobb megoldás lenne a kormányzati pénzügyek biztonságosabbá tétele.

Kapcsolódó cikkünk

Magához tért az európai gazdaság

A surranópályán csapott le a magyarok állampapírpénzére egy maroknyi élelmes biztosító

Stiglitz: az EU-nak Oroszország pénzéből kellene támogatni Ukrajnát a háborúban

A profik szerint sokkal többet ér ez a részvény!

Az egy főre jutó GDP és fogyasztás különbségének okairól

Megkongatták a vészharangot: nagy baj lehet Magyarország szomszédjában

OECD: lassul a világgazdaság motorja

Évente a GDP 4-6%-át nyerhetnénk meg egy pénzreformmal?

Akkora elbocsátási hullám zajlik az USA-ban, ami csak világgazdasági válságok idején szokott lenni

Előre látta a 2008-as tőzsdei összeomlást, most ismét fontos üzenetet küldött a sztárbefektető

Rég nem látott csúcson a német Bundok, gyűlnek a fellegek a horizonton

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Kiben bízhatunk? A bizalom földrajza

"A világot inkább a bizalom, mintsem a pénz mozgatja." - Joseph Stiglitz Kevés fogalom van, amely egyszerre hétköznapi és mégis nehezen megfogható. Tudjuk milyen, amikor... The post Kiben bízha

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

2025. december 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Jön a tömeges nyugdíjkorhatár-emelés, itt vannak a döbbenetes adatok
Brüsszel döntött Magyarország ultimátumáról: megvan a határidő, amíg le kell válni az orosz földgázról
Forint, euró, dollár – hogyan lovagold meg a devizapiac hullámait?- Interaktív, díjmentes online előadás
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility