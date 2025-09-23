  • Megjelenítés
Dőlt a füst az utastérbe a HÉV-en, leszállították az utasokat
Dőlt a füst az utastérbe a HÉV-en, leszállították az utasokat

Kedd délután 13:45-kor a Szépvölgyi útnál füstölni kezdett az egyik HÉV-szerelvény, a Szentendrére tartó járműről mindenkit leszállítottak - számolt be a telex.

Beszámolók szerint rendkívül erős, sűrű füst lepte el a szerelvényt, ennek erős szaga volt. Lángokról nem számoltak be.

Elmondták, hogy már a Batthyány téri indulásnál érezni lehetett, hogy a HÉV járműből valamilyen szúrós szag terjeng, majd a Szépvölgyi útnál a füst elkezdett beáramlani az utastérbe.

A szerelvény azonnal megállt és leszállították az utasokat.

A vonat még mindig füstölgött, amikor visszaindult az induló állomásra, immár utasok nélkül. A MÁV szerint az eset nem okozott forgalmi fennakadást a vonalon.

