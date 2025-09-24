  • Megjelenítés
40 milliárd forint támogatás zúdul a piacra: a napenergia és földhő után ez lehet a következő nagy dobás Magyarországon
Gazdaság

40 milliárd forint támogatás zúdul a piacra: a napenergia és földhő után ez lehet a következő nagy dobás Magyarországon

Portfolio
Októbertől igényelhető a 40 milliárd forintos támogatás biogáz és biometán előállítására - közölte az Energiaügyi Minisztérium. A programot a Jedlik Ányos Energetikai Program keretében hirdették meg, amely a biogáz mellett kiemelt témája lesz a két hét múlva érkező Portfolio Energy Investment Forum 2025 konferenciának - érdemes sietni, mert gyorsan fogynak a helyek!
Portfolio Energy Investment Forum 2025
A Portfolio Energy Investment Forum 2025 egyedülállóan értékes lehetőség a Magyarország előtt álló nagy energetikai kihívások és lehetőségek átbeszélésére, vezető döntéshozók, szakértők segítségével. Jöjjön el Ön is, és tapasztalja ezt meg személyesen a gyakorlatorientált szakmai konferenciánkon!
Információ és jelentkezés

A szaktárca

a biogáz és biometán előállító kapacitások építéséhez, bővítéséhez kínál támogatást

a hazai vállalatok számára, amely pályázatok benyújtására 2025. október 28-tól lesz lehetőség.

A programban az alapanyagok gyűjtésétől a maradékanyagok, melléktermékek további hasznosításáig az egész folyamatot lefedő beruházásokra, eszközbeszerzésekre lehet támogatási forrást elnyerni. A teljes keretből 18 milliárd forintot az óránként 500 köbméternél kevesebb nyers biogázt termelő üzemek számára tartanak fenn.

A várhatóan 15-30 támogatott fejlesztés megvalósításának határideje egységesen 2028 vége.

A környezeti fenntarthatóság és körkörös gazdálkodás jegyében a biológiai végterméknek talajerő utánpótló anyagként a mezőgazdaságban kell hasznosulnia.

Hozzáteszik, hogy a hazai adottságok a megújulók terén a napenergián és földhőn túl a biogáz, biometán alkalmazására a legkedvezőbbek. Az Energiaügyi Minisztérium az áram, hőenergia és üzemanyag célú felhasználás növelésével, a földgáz kiváltásával segíti elő a zöld átállást a molekulák terén is.

A Jedlik Ányos Energetikai Programban támogatott fejlesztések csökkentik a magyar vállalkozások energiaköltségeit, ami javítja a versenyhelyzetüket.

- tette hozzá Steiner Attila energetikáért felelős államtitkár.

Kapcsolódó cikkünk

Biogáztermelők figyelem: bejelentették az új csatlakozási szabályokat, itt vannak a részletek

Elképesztő mennyiségű élelmiszert dobunk ki, pedig léteznek jó alternatívák

Több száz milliárd forint támogatás zúdul most a magyarokra: összeszedtük, hogy mit érdemes tudni

Címlapkép forrása: Energiaügyi Minisztérium Facebook

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Végre egy komoly grafikon

Máris hiányoznak a habkönnyű témák. Nyáron a klímagyilkos Buksiról, a pisztáciáról, a metánt pöfögő marhákról szóltak a hírleveleink - kis cuki témákról, amik nem kavarják... The po

PR cikk

Konferencia ajánló

MISKOLC - Finanszírozás a gyakorlatban

MISKOLC - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 24.

SZEGED - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 25.

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
D_MTZ20250917106
Gazdaság
Szokatlan időpontban jönnek a kormány bejelentései
Pénzcentrum
Novemberi nyugdíjemelés 2025-ben: lesz, akinek 100 ezer forint járhat, más egy fillért sem kap
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility