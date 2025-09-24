40 milliárd forint támogatás zúdul a piacra: a napenergia és földhő után ez lehet a következő nagy dobás Magyarországon

Portfolio Energy Investment Forum 2025 A Portfolio Energy Investment Forum 2025 egyedülállóan értékes lehetőség a Magyarország előtt álló nagy energetikai kihívások és lehetőségek átbeszélésére, vezető döntéshozók, szakértők segítségével. Jöjjön el Ön is, és tapasztalja ezt meg személyesen a gyakorlatorientált szakmai konferenciánkon!

A szaktárca

a biogáz és biometán előállító kapacitások építéséhez, bővítéséhez kínál támogatást

a hazai vállalatok számára, amely pályázatok benyújtására 2025. október 28-tól lesz lehetőség.

A programban az alapanyagok gyűjtésétől a maradékanyagok, melléktermékek további hasznosításáig az egész folyamatot lefedő beruházásokra, eszközbeszerzésekre lehet támogatási forrást elnyerni. A teljes keretből 18 milliárd forintot az óránként 500 köbméternél kevesebb nyers biogázt termelő üzemek számára tartanak fenn.

A várhatóan 15-30 támogatott fejlesztés megvalósításának határideje egységesen 2028 vége.

A környezeti fenntarthatóság és körkörös gazdálkodás jegyében a biológiai végterméknek talajerő utánpótló anyagként a mezőgazdaságban kell hasznosulnia.

Hozzáteszik, hogy a hazai adottságok a megújulók terén a napenergián és földhőn túl a biogáz, biometán alkalmazására a legkedvezőbbek. Az Energiaügyi Minisztérium az áram, hőenergia és üzemanyag célú felhasználás növelésével, a földgáz kiváltásával segíti elő a zöld átállást a molekulák terén is.

A Jedlik Ányos Energetikai Programban támogatott fejlesztések csökkentik a magyar vállalkozások energiaköltségeit, ami javítja a versenyhelyzetüket.

- tette hozzá Steiner Attila energetikáért felelős államtitkár.

Címlapkép forrása: Energiaügyi Minisztérium Facebook