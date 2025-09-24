Dörzsölhetik a tenyerüket az ingyenes padlásszigetelésre vágyók, rekordárat hozott az új szabályozás

Nyáron komoly ráncfelvarráson ment keresztül az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer (EKR), amit legtöbben a tavaly ősszel berobbanó ingyenes padlásszigetelési programként azonosítanak. A változtatásokkal - amelyek a következő években a lakossági energiamegtakarításokat helyezik fókuszba - a kormányzat célja az volt, hogy új lendületet adjon a hitelesített energiamegtakarítások (HEM) piacának. Ugyanis a kezdeti felfutás után 2024 végére, 2025 elejére bezuhantak a tőzsdén kereskedett megtakarítások árai. Az előírások módosulása óta először tartották új aukciót, amely felemásan sikerült: miközben az új lakossági HEM termék rekord árat produkált, addig a korábban kibocsátott energiamegtakarítások lényegében a földbe álltak - mutatjuk a részleteket!

Cél az ingyenes padlásszigetelési program felélesztése

Bár a módosításokról már részletesen írtunk, de érdemes feleleveníteni a legfontosabb változtatásokat, mert úgy érhető meg legjobban a tegnapi aukció eredménye.

Bár az ingyenes padlásszigetelési program nagy lendülettel indult, de az így keletkezett HEM-ek tömeges megjelenése végül lenyomta a tőzsdei árakat, ami megakasztotta a programot. Ennek újraindítása érdekében, első lépésben a szabályozó a következő évekre megemelte az energiamegtakarítási kötelezettséget, ezzel növelve a HEM-ek iránti keresletet. A többlet kötelezettség kizárólag a földgáz- és villamosenergia-kereskedőket érinti, az üzemanyag-szektorra vonatkozó előírások nem változtak.

Ezen felül az eredetileg 2030-ig tartó előírást kitolták 2035-ig. Az "orrnehéz" megemelt kötelezettségi periódus után, a 2028-as tárgyévet követően visszaáll a 0,5%-os előírás, ami onnantól kezdve egységesen vonatkozik mindenkire.

További fontos változtatás volt, hogy a 0,5%-a feletti rész estében a megtakarítás 75%-át kötelezően lakóépületek korszerűsítésével elért energiamegtakarításból kell majd teljesíteni, ami megint csak a szigetelési programnak kedvez.

Emellett több korábbi rendelkezést eltöröltek:

megszűntek a kedvezményes szorzók és

a 6 évnél rövidebb élettartamú hitelesített energiamegtakarítások.

További fontos változás, hogy a HEM-ek korlátozott forgalomképességét feloldották, valamint a lakossági projekteknél az első jogosultat megjelölő megállapodásban minimumkompenzáció válik kötelezővé. Utóbbi mértékét a múlt évi CEEGEX aukciók reprezentatív termékeinek súlyozott átlagára határozza meg, ami így 11 702 Ft/GJ volt - ez utóbb még igen fontos lesz.

Az aukció eredménye: bejött a számítás, tarolt az új lakossági HEM

A CEEGEX gáztőzsdén közzétett számok azt mutatják, hogy a legnagyobb forgalom

egyértelműen az új katalógus szerinti lakossági jellegű energiamegtakarítások iránt volt.

Összesen 2,48 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a HEM-ek, ami lényegében az új katalógus szerinti, legalább 6 év élettartalmú, lakóépületes energiamegtakarításokra korlátozódott - minden más termék összesen 6,4 milliós forgalmat generált. A teljes kereskedett mennyiség 138 GJ volt, amiből az új lakóépületes termék tett ki 134 ezer GJ-t, ráadásul

rekordnak számító, 18,500 forint/GJ áron.

Megelőzőleg, a szervezett piac keretein belül értékesített energiamegtakarításoknál a legmagasabb árat a 2024.05.14-én tartott aukción jegyzik, amikor az épületenergetikai beruházások - mint pl. az ingyenes szigetelési programban elvégzett munkálatok - után kapott kétszeres szorzós HEM-ek ára 14,750 Ft/GJ volt.

Utóbbi kapcsán érdemes kiemelni, hogy az új keretrendszer megszüntette a rövid lejáratú HEM-eket, lényegében külön kategóriát hozott létre a lakossági megtakarításoknak és a hosszú élettartamúaknál a korábbi minimum 5 évet 6 évre emelte. Emiatt a mostani árakat nem lehet egy az egyben összevetni a korábbiakkal, de közelítő alapként használhatók a legutóbbi aukció eredményei, különösen a kétszeresen elszámolható HEM-ek esetében - hiszen ezeket vették alapul a lakossági felújításoknál.

Ez örömhír a kivitelezőnek (és háztulajdonosnak), ugyanis ez az ár biztosan meghaladja az ingyenes padlásszigetelési munkálatok önköltségét - sőt jelenleg bőven profitábilis lehet a felújítást végzőknek. Ami egyben azt is jelenti, hogy új lendületet kaphat a program.

Ami viszont nagyon kitűnő, hogy

a korábban kibocsátott HEM-ek iránt befagyott a kereslet.

A már fentebb említett új kibocsátású lakossági megtakarítással ellentétben a vegyes kategóriájú (tehát korábbi) HEM-ekre közel 1,2 millió GJ kínálat mellett mindösszesen 2450 GJ vételi ajánlat érkezett, ami a teljes kínálat 0,12%-át fedi le.

Ezzel érdekes helyzetbe került a kormányzat: úgy látszik, hogy sikerült elérniük, hogy az új megnövelt energiamegtakarítási szint és a lakóépületekre irányuló fókusz (és egyéb változtatások) új lendületet adjanak az ingyenes padlásszigetelési programnak a tőzsdei árakon keresztül. De eközben rengeteg olyan korábban keletkezett megtakarítás ragadhatott be a rendszerbe, amihez egyelőre senki nem akar nyúlni. Kérdéses, hogy ebben az esetben az állam be akar-e szállni keresleti oldalon, hiszen az új szabálymódosítások immár ezt is lehetővé teszik.

Első piaci reakciók

Az eredmény szinte mindenkit meglepett. Bali Gábor, a MEKSZ szakértője és az Energiq tanácsadó-ügyvezetője úgy látja, hogy bár előzetesen is árnövekedést várt a piac, de még a

a várakozásokhoz képest is magasabbak lettek.

Ezzel egyetért Tatár Dénes is, aki az Axing Zrt. vezérigazgatója és Energetikai Auditorok Szövetsége elnöke. Hozzátette:

aki bátor volt és megcsinálta ezeket a projekteket, az most jól járt. Alapvetően ez pozitív fejlemény, hiszen a magasabb árakkal jól járnak a vállalkozások és lakosok is - sok felújítás indulhat meg.

Garai Dánielt, a CEEGEX vezérigazgatóját is felkerestük, aki szintén nagyon pozitívan értékelte a tegnapi aukciót:

Az EKR rendszer reformját követő első aukciót nagyon sikeresnek ítéljük: a második legnagyobb volumenű aukció volt az EKR tőzsde életében, és a kereskedett mennyiség a legutóbbi aukció négyszeresét tette ki

- majd azt is hozzátette, hogy "az összes kereskedett volumen több mint 90%-át a lakossági megtakarítások vitték el: ez egyben meglepetés is, hiszen az augusztus 1-jei katalógus megjelenése után nem számítottunk ilyen mértékű hitelesített lakossági megtakarításra."

Más megkérdezett forrásunk azt mondta, hogy olyan az aukciót megelőző bilaterális ügyletekről is tud, amelyekben alacsonyabb áron vásároltak HEM-eket, amivel most utólag nagyon jól jártak bizonyos szereplők. Azt is hozzátette, hogy a piaci árak alakulása mögött egyes nagyobb kötelezettek állhatnak, akik pontosan felmérték, hogy mekkora lesz a kínálat. Ezt látszik megerősíteni az is, hogy az új lakossági HEM-ek vételi és eladási ajánlatai között nem volt nagy különbség.

Arra a kérdésre, hogy a kormányzati szándékon – vagyis a piac megtámasztásán – túl milyen egyéb tényezők hajthatták fel az árakat, Bali Gábor és Tatár Dénes egybehangzóan ugyanazt a választ adták:

a lakossági HEM-ek árát jelentősen megemelhette egy véleményes adóhatósági jogszabályi értelmezés.

Ez az a bizonyos, az elején említett minimumkompenzáció. A lakóépület energiahatékonyságát javító intézkedések esetén a végső felhasználó által átengedett energiamegtakarítással megegyező mértékű ellenszolgáltatást kell nyújtani a kivitelezőnek. Az illetékes minisztériumok és a NAV értelmezése szerint viszont ez áfaköteles ügyletnek számít, ami így a kivitelező oldalán pluszköltségként jelentkezik.

Ez a költség végigfut a teljes rendszeren, ami végső soron a HEM-ek árába is beépül

- hívta fel a figyelmet Bali Gábor. Tatár Dénes hozzátette: „van egy fix áfaköltség, ami a kivitelezőknél elkerülhetetlen. Ez árfelhajtó tényező, mert így mindenki egy minimum árról indul".

Másrészt az aukción egyértelműen látszott, hogy míg az új lakossági HEM-ek iránt óriási volt a kereslet, addig a régebbi típusokra gyakorlatilag nem érkezett ajánlat. Garai Dániel úgy látja, hogy

mivel ez volt az első aukció az EKR reformot követően, látható, hogy a piaci szereplők még ismerkednek az új helyzettel és most alakítják ki a stratégiáikat.

Hozzáteszi, hogy az árak alakulásában még átmeneti időszak figyelhető meg, a piac egyelőre tapogatózik: kereslet és kínálat ajánlati árai között a spread még jelentős, így történhetett az meg, hogy nem mindenki tudott kötésbe kerülni, még ha volumenben volt is rá elég ellenoldali ajánlat. Az ajánlati árkülönbségek a következő aukciók során elsimulhatnak.

Ugyanakkor a megkérdezettek nem tartják értéktelennek ezeket a megtakarításokat. Tatár Dénes szerint

ezek a régi HEM-ek hosszú távon talán felszívódnak, vagy megvásárolja őket az állam, vagy beragadnak. Nem romlanak meg, amíg a törvény engedi, hogy elszámolják.

Bali Gábor hasonlóan látja: "ezeket a HEM-eket érdemes felrakni a polcra, mert a lakossági fókusz 2028-ban véget ér. Elképzelhető, hogy pár év múlva ezeknek a megtakarításoknak értékük lesz - de bizonytalan, mikor és mennyiért" - tette hozzá.

Mindketten felhívták a figyelmet arra, hogy az állam akár vevőként is megjelenhet ezekre a tételekre.

a törvény szövegébe bekerült, hogy a magyar állam megjelenhet vevőként, ez jelzésértékű lehet

– mondta Tatár Dénes.

A CEEGEX vezére kérdésünkre azt is elmondta, hogy

szerdától indul az új Ügyletkötő Piac (a CEEGEX EKR piac új szegmense),

ahol az eladók és vevők közvetlenül találkozhatnak szervezett piaci keretek között, garantált elszámolással és kiegyenlítéssel, ami csökkenti az adminisztrációs terhet, és lehetőséget ad a beruházások mielőbbi megtérülésére.

A következő aukcióktól további növekvő likviditást várunk

- emelte ki Garai Dániel.

