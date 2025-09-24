Sztrájkba kezdtek a budapesti kukások, Óbudán napokat csúszhat a lomtalanítás

Szerda reggel leállt a hulladékszállítás Budapesten és több környező településen, miután a kukások munkabeszüntetésbe kezdtek. A dolgozók elégedetlenek a munkakörülményekkel, felszereléshiánnyal és a túlórákkal. A fővárosi lomtalanítás éppen a III. kerületnél jár, Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal ezért éles hangú közleményben reagált a kialakult katoikus helyzetre, elfogadhatlannak és döbbenetesen felelőtlennek nevezve a MOHU magatartását.

Sztrájkolnak a kukások

A kukásautók nem indultak el hajnalban a szokásos útjukra sem az Ecseri úti, sem a másik két budapesti telepről. A munkabeszüntetés érinti Érdet, Gödöllőt, Rákospalotát, Óbudát és Gyöngyöst is,

éppen azon a napon, amikor a taxisok egy része is sztrájkba kezdett a fővárosban.

- írta meg a Blikk. A rákospalotai hulladékégetőben, az Ecseri úton és a II. kerületi telepen is munkabeszüntetés van. A dolgozók panaszai között szerepel a tisztasági csomagok, munkaruhák, bakancsok és alkatrészek hiánya. Egy dolgozó állítása szerint nyáron olyan kukásautón kellett dolgoznia, amelyben nem működött a klíma, és állítólag leselejtezett járműveket állítanak újra szolgálatba minimális javítás után.

A sztrájk a reggeli állománygyűlésen robbant ki, amikor a dolgozók felháborodtak a vezetőség tájékoztatóján, és elkezdték felsorolni hiányzó felszereléseiket. A kukások követelései között szerepel

a fizetések rendezése,

a túlórák csökkentése, valamint hogy

a napi feladatok elvégzése után ne kelljen lomtalanítási feladatokat is ellátniuk.

Sérelmezik azt is, hogy a járművekben okozott károk esetén letilthatnak a fizetésükből, annak ellenére, hogy a kukásautóknak van biztosítása.

Bár a budapesti szemétszállításról van szó,

nem a fővárosi önkormányzat az illetékes a sztrájk ügyében, hanem a MoHu társaság.

A városháza sajtóosztálya közölte, hogy figyelemmel követik a helyzetet, de a kérdésekre a MOHU illetékesei tudnak válaszolni, tőlük egyelőre nem érkezett hivatalos válasz. Néhány évvel ezelőtt már történt hasonló eset, amikor az akkor még FKF irányítása alatt álló hulladékszállító szolgálat dolgozói lázadtak fel a munkakörülmények és fizetések miatt. Akkor a helyzet néhány napon belül rendeződött, miután az FKF tárgyalt a munkavállalók küldöttségével.

Óbudán kiakadtak

A III. kerületben jelenleg is tart a lomtalanítás, azonban a kihelyezett lomot a MOHU nem viszi el.

A ma reggelre kirendelt 9 kukásautóból egyetlen darab érkezett meg a kerületbe, és ez az egy is sztrájkra hivatkozva távozott

- közölte szerkesztőségünkkel Óbuda-Békesmegyer önkormányzata, hozzátéve: a MOHU-tól sem előzetesen, sem most nem kaptak tájékoztatást, így a lakosságot sem tudták értesíteni.

A cég magatartása elfogadhatatlan és döbbenetesen felelőtlen.

- fogalmaznak. Mint beszámoltak róla, a lomtalanítás folyamata már az előző napokban sem ment rendben, hétfőn például 7 helyett csak 2 szemétszállító autó érkezett.

A sztrájk miatt a legoptimistább becslés szerint is több nappal fog csúszni a lomok elszállítása.

A közterületen maradó hulladék miatt az önkormányzat felvette a kapcsolatot a kerületi Rendőrkapitánysággal, valamint biztosítják, hogy Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelete megemelt létszámmal legyen jelen az érintett területen.

A MOHU munkavállalóinak sztrájkja miatt kérjük azt kérik a 7. számú lomtalanítási körzetben lakókat (Pók utcai lakótelep és környéke), hogy a MOHU előzetes tájékoztatása ellenére ma, azaz szeptember 24-én ne tegyék ki közterületre a lomokat, mert azt a cég holnap reggel biztosan nem fogja tudni elszállítani.

A lomtalanítás során a MOHU helyett az önkormányzat által végzett valamennyi többletmunkát az utolsó fillérig ki fogjuk számlázni a cégnek.

- ígéri az önkormányzat.

Címlapkép forrása: Shutterstock