Bulgária leállítja az orosz földgázimportját, ami a magyarországi ellátást is ellehetetlenítheti

Bulgária két éven belül felmondja az orosz földgáz felhasználására és tranzitjára vonatkozó szerződéseit – jelentette be Rozen Zseljazkov bolgár miniszterelnök. Ami még fontosabb, hogy Bulgária nemcsak saját fogyasztásában zárja ki az orosz földgázt, hanem a területén áthaladó tranzit is megszűnik.

Az erről szóló hírt a Bolgár Nemzeti Rádió közölte, amely szerint az ország lépése összhangban van az Európai Unió döntésével, miszerint legkésőbb 2028-ig le kell válni az orosz forrásokról - írta meg az interfax.

Mi, az Európai Unió részeként, csatlakozni fogunk az EU azon döntéseihez, amelyek rövid távon megszüntetik az orosz földgáz importjára vonatkozó szerződéseket

– hangsúlyozta a kormányfő.

A döntés nyomán Bulgária nemcsak saját fogyasztásában zárja ki az orosz földgázt,

hanem a területén áthaladó tranzit is megszűnik.

Ez komoly gondot okozhat Magyarországnak, hiszen Bulgárián is áthalad a Török Áramlaton érkező, évi 4,5 milliárd köbméteres hosszú távú orosz gázszerződéses mennyiség, valamint több rövid távú beszerzés is.

Zseljazkov kiemelte: az ország már most képes biztosítani az ipar és a lakosság teljes ellátását, elsősorban a cseppfolyósított földgáz (LNG) importjára építve.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images