Barátság-robbanás: megszólalt Orbán Viktor

Orbán Viktor reagált a Barátság olajvezetéket ért támadásra: elmondása szerint Magyarország nyersolajellátása biztonságban van.

Mi is beszámoltunk róla, hogy december 1-jén

robbanás történt az orosz Barátság kőolajvezetéken.

A támadás a Taganrog-Lipetsk szakaszon, Kazinszkije Viszelki közelében történt, ahol távirányítással felrobbantott, gyújtóanyaggal ellátott robbanószerkezet okozott tüzet.

Orbán Viktor a Facebookon reagált most a fejleményre, ezt írta a miniszterelnök:

Egyeztettem a Mol vezetőivel. Az (...) ukrán támadás ellenére a Barátság kőolajvezeték Magyarország irányában zavartalanul üzemel. Magyarország kőolajellátása biztonságban van.

Miért fontos ez?

Ez már az ötödik ukrán támadás a vezeték ellen, amely orosz olajat szállít Magyarországra és Szlovákiába. Utoljára szeptember végén számoltunk be hasonló esetről, amikor ukrán drónok megrongáltak egy olajszivattyú-állomást a Barátság kőolajvezetéken az oroszországi Csuvasföldön, a Volga folyó mentén, de csupán minimális károkat okoztak.

Ukrajna 2024-ben mintegy 11,36 millió tonna orosz kőolajat szállított az orosz Barátság olajvezeték déli ágán Magyarországra, Szlovákiába és Csehországba, ami legalább 2014 óta, de valószínűleg Ukrajna 1991-es függetlenné válása óta a legalacsonyabb éves mennyiség.

Magyarországra (a Molon keresztül) azonban stabilan 4,8 millió tonna orosz kőolaj áramlott Ukrajnán át.

