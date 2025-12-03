Barátság-robbanás: megszólalt Orbán Viktor

Mi is beszámoltunk róla, hogy december 1-jén
robbanás történt az orosz Barátság kőolajvezetéken.
A támadás a Taganrog-Lipetsk szakaszon, Kazinszkije Viszelki közelében történt, ahol távirányítással felrobbantott, gyújtóanyaggal ellátott robbanószerkezet okozott tüzet.
Orbán Viktor a Facebookon reagált most a fejleményre, ezt írta a miniszterelnök:
Egyeztettem a Mol vezetőivel. Az (...) ukrán támadás ellenére a Barátság kőolajvezeték Magyarország irányában zavartalanul üzemel. Magyarország kőolajellátása biztonságban van.
Miért fontos ez?
Ez már az ötödik ukrán támadás a vezeték ellen, amely orosz olajat szállít Magyarországra és Szlovákiába. Utoljára szeptember végén számoltunk be hasonló esetről, amikor ukrán drónok megrongáltak egy olajszivattyú-állomást a Barátság kőolajvezetéken az oroszországi Csuvasföldön, a Volga folyó mentén, de csupán minimális károkat okoztak.
Ukrajna 2024-ben mintegy 11,36 millió tonna orosz kőolajat szállított az orosz Barátság olajvezeték déli ágán Magyarországra, Szlovákiába és Csehországba, ami legalább 2014 óta, de valószínűleg Ukrajna 1991-es függetlenné válása óta a legalacsonyabb éves mennyiség.
Magyarországra (a Molon keresztül) azonban stabilan 4,8 millió tonna orosz kőolaj áramlott Ukrajnán át.
