  • Megjelenítés
Barátság-robbanás: megszólalt Orbán Viktor
Globál

Barátság-robbanás: megszólalt Orbán Viktor

Portfolio
Orbán Viktor reagált a Barátság olajvezetéket ért támadásra: elmondása szerint Magyarország nyersolajellátása biztonságban van.

Mi is beszámoltunk róla, hogy december 1-jén

robbanás történt az orosz Barátság kőolajvezetéken.

A támadás a Taganrog-Lipetsk szakaszon, Kazinszkije Viszelki közelében történt, ahol távirányítással felrobbantott, gyújtóanyaggal ellátott robbanószerkezet okozott tüzet.

Orbán Viktor a Facebookon reagált most a fejleményre, ezt írta a miniszterelnök:

Még több Globál

Sokasodnak a jelek, hogy egy katonai invázió készül a feszült térségben: már a dátum is megvan

Magára hagyta Ukrajnát Trump, támadás alatt a Barátság kőolajvezeték - Háborús híreink szerdán

Saját trükkjükkel cselezték volna ki az oroszok az ukrán katonákat - Nem úgy sült el, ahogy várták

Egyeztettem a Mol vezetőivel. Az (...) ukrán támadás ellenére a Barátság kőolajvezeték Magyarország irányában zavartalanul üzemel. Magyarország kőolajellátása biztonságban van.

Miért fontos ez?

Ez már az ötödik ukrán támadás a vezeték ellen, amely orosz olajat szállít Magyarországra és Szlovákiába. Utoljára szeptember végén számoltunk be hasonló esetről, amikor ukrán drónok megrongáltak egy olajszivattyú-állomást a Barátság kőolajvezetéken az oroszországi Csuvasföldön, a Volga folyó mentén, de csupán minimális károkat okoztak.

Ukrajna 2024-ben mintegy 11,36 millió tonna orosz kőolajat szállított az orosz Barátság olajvezeték déli ágán Magyarországra, Szlovákiába és Csehországba, ami legalább 2014 óta, de valószínűleg Ukrajna 1991-es függetlenné válása óta a legalacsonyabb éves mennyiség.

Magyarországra (a Molon keresztül) azonban stabilan 4,8 millió tonna orosz kőolaj áramlott Ukrajnán át.

Kapcsolódó cikkünk

Megjött a fenyegetés Kijevből: robbanni és égni fog a Barátság vezeték

Támadás érte a Barátság olajvezetéket!

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Kiben bízhatunk? A bizalom földrajza

"A világot inkább a bizalom, mintsem a pénz mozgatja." - Joseph Stiglitz Kevés fogalom van, amely egyszerre hétköznapi és mégis nehezen megfogható. Tudjuk milyen, amikor... The post Kiben bízha

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

2025. december 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Jön a tömeges nyugdíjkorhatár-emelés, itt vannak a döbbenetes adatok
Brüsszel döntött Magyarország ultimátumáról: megvan a határidő, amíg le kell válni az orosz földgázról
Bejelentette Trump: vége van – Amerika többé nem pénzeli Ukrajnát, együtt dolgoznak Oroszországgal
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility