Meglepő adatok: a magyar gazdaság kétszer akkora eredményt ért el, mint amire számítottak

Magyarország külső egyensúlya a vártnál erősebb lett a második negyedévben, a folyó fizetési mérleg 1,39 milliárd eurós többlettel zárt, jócskán felülmúlva az elemzői várakozásokat. A nettó finanszírozási képesség 1,8 milliárd euróra emelkedett, miközben a nemzetközi tartalékok is jelentősen nőttek. Ugyanakkor a közvetlentőke-befektetések terén 1,03 milliárd eurós nettó tőkekiáramlás történt, vagyis több tőke hagyta el az országot, mint amennyi beérkezett. Ez arra utal, hogy bár a külső mérleg egyelőre kedvező, a befektetői bizalom gyengülése kockázatot jelenthet a következő negyedévekben.

A Magyar Nemzeti Bank csütörtökön közzétett adatai szerint

az ország folyó fizetési mérlege 1,391 milliárd eurós (1,63 milliárd dolláros) többlettel zárt a második negyedévben.

Ez az eredmény az előző negyedév felfelé módosított 1,361 milliárd eurós többletét követi. Az első negyedéves adatot a korábban jelentett 1,141 milliárd euróról módosították.

A Reuters által megkérdezett elemzők mindössze 800 millió eurós többletet jósoltak a második negyedévre, így a tényleges eredmény jelentősen felülmúlta a piaci várakozásokat.

A második negyedévben Magyarország külfölddel szembeni nettó finanszírozási képessége 1,8 milliárd euró volt, ami a negyedéves GDP 3,4 százalékának felel meg. A folyó fizetési mérleg 1,45 milliárd eurós többletet mutatott, míg a tőkemérleg egyenlege 353 millió euró volt szezonálisan kiigazított adatok alapján. Ez azt jelenti, hogy az ország továbbra is többletet termel a külső gazdasági kapcsolataiban, ami kedvező a forint és a gazdasági stabilitás szempontjából.

A nettó külföldi adósság június végén 30,8 milliárd eurót tett ki, ami a GDP 14,8 százalékának felel meg.

Ez 247 millió eurós növekedést jelentett az előző negyedévhez képest, amely mögött főként adósságnövelő tranzakciók álltak. Eközben a nemzetközi tartalékok 1,4 milliárd euróval emelkedtek, így 47 milliárd euróra nőttek, ami erősíti az ország pénzügyi védőhálóját.

A második negyedévben az áruforgalmi export és import is csökkent az előző negyedévhez képest, de így is sikerült 93 millió eurós többletet elérni az áruforgalom egyenlegében. Az export értéke 29,5 milliárd euró, míg az import 29,7 milliárd euró volt. A szolgáltatások mérlege tovább erősödött, főként az utazások és az egyéb szolgáltatások növekedése miatt: előbbi 1,01 milliárd eurót, utóbbi 1,76 milliárd eurót ért el. Az elsődleges jövedelmek hiánya ugyanakkor nőtt és 1,58 milliárd eurót tett ki, míg a másodlagos jövedelmek egyenlege kismértékű, 15 millió eurós többletet mutatott. A tőkemérleg 353 millió eurós pozitívumot hozott a negyedév során.

A közvetlentőke-befektetések terén a második negyedévben 1,03 milliárd eurós nettó forráskiáramlás történt, ami azt jelenti, hogy több tőke áramlott ki az országból, mint amennyi bejött.

A külföldiek magyarországi befektetései 1,16 milliárd euróval csökkentek, míg a magyar szereplők külföldi befektetései 128 millió euróval mérséklődtek. A külföldiek esetében a részvény- és részesedés típusú befektetések, valamint a jövedelmek újrabefektetése jelentős visszaesést mutatott, miközben az adósságinstrumentumok növekedtek. A magyar szereplők külföldi befektetéseinél a részvények és részesedések értéke nőtt, az adósságinstrumentumoké viszont csökkent.

A negyedév végére a nettó külfölddel szembeni befektetési pozíció mínusz 82,2 milliárd euróra változott, ami a GDP 39,3 százalékának felel meg.

A külföldi követelések állománya 216,8 milliárd euróra emelkedett, a tartozásoké pedig 298,9 milliárd euróra nőtt. Az előző negyedévhez képest mind a követelések, mind a tartozások közel 2 milliárd euróval bővültek, így a külső egyensúlyi pozíció érdemben nem változott.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Portfolio