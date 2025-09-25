  • Megjelenítés
Meglepő adatok: a magyar gazdaság kétszer akkora eredményt ért el, mint amire számítottak
Gazdaság

Meglepő adatok: a magyar gazdaság kétszer akkora eredményt ért el, mint amire számítottak

Magyarország külső egyensúlya a vártnál erősebb lett a második negyedévben, a folyó fizetési mérleg 1,39 milliárd eurós többlettel zárt, jócskán felülmúlva az elemzői várakozásokat. A nettó finanszírozási képesség 1,8 milliárd euróra emelkedett, miközben a nemzetközi tartalékok is jelentősen nőttek. Ugyanakkor a közvetlentőke-befektetések terén 1,03 milliárd eurós nettó tőkekiáramlás történt, vagyis több tőke hagyta el az országot, mint amennyi beérkezett. Ez arra utal, hogy bár a külső mérleg egyelőre kedvező, a befektetői bizalom gyengülése kockázatot jelenthet a következő negyedévekben.

A Magyar Nemzeti Bank csütörtökön közzétett adatai szerint

az ország folyó fizetési mérlege 1,391 milliárd eurós (1,63 milliárd dolláros) többlettel zárt a második negyedévben.

Ez az eredmény az előző negyedév felfelé módosított 1,361 milliárd eurós többletét követi. Az első negyedéves adatot a korábban jelentett 1,141 milliárd euróról módosították.

A Reuters által megkérdezett elemzők mindössze 800 millió eurós többletet jósoltak a második negyedévre, így a tényleges eredmény jelentősen felülmúlta a piaci várakozásokat.

A második negyedévben Magyarország külfölddel szembeni nettó finanszírozási képessége 1,8 milliárd euró volt, ami a negyedéves GDP 3,4 százalékának felel meg. A folyó fizetési mérleg 1,45 milliárd eurós többletet mutatott, míg a tőkemérleg egyenlege 353 millió euró volt szezonálisan kiigazított adatok alapján. Ez azt jelenti, hogy az ország továbbra is többletet termel a külső gazdasági kapcsolataiban, ami kedvező a forint és a gazdasági stabilitás szempontjából.

A nettó külföldi adósság június végén 30,8 milliárd eurót tett ki, ami a GDP 14,8 százalékának felel meg.

Ez 247 millió eurós növekedést jelentett az előző negyedévhez képest, amely mögött főként adósságnövelő tranzakciók álltak. Eközben a nemzetközi tartalékok 1,4 milliárd euróval emelkedtek, így 47 milliárd euróra nőttek, ami erősíti az ország pénzügyi védőhálóját.

A második negyedévben az áruforgalmi export és import is csökkent az előző negyedévhez képest, de így is sikerült 93 millió eurós többletet elérni az áruforgalom egyenlegében. Az export értéke 29,5 milliárd euró, míg az import 29,7 milliárd euró volt. A szolgáltatások mérlege tovább erősödött, főként az utazások és az egyéb szolgáltatások növekedése miatt: előbbi 1,01 milliárd eurót, utóbbi 1,76 milliárd eurót ért el. Az elsődleges jövedelmek hiánya ugyanakkor nőtt és 1,58 milliárd eurót tett ki, míg a másodlagos jövedelmek egyenlege kismértékű, 15 millió eurós többletet mutatott. A tőkemérleg 353 millió eurós pozitívumot hozott a negyedév során.

A közvetlentőke-befektetések terén a második negyedévben 1,03 milliárd eurós nettó forráskiáramlás történt, ami azt jelenti, hogy több tőke áramlott ki az országból, mint amennyi bejött.

A külföldiek magyarországi befektetései 1,16 milliárd euróval csökkentek, míg a magyar szereplők külföldi befektetései 128 millió euróval mérséklődtek. A külföldiek esetében a részvény- és részesedés típusú befektetések, valamint a jövedelmek újrabefektetése jelentős visszaesést mutatott, miközben az adósságinstrumentumok növekedtek. A magyar szereplők külföldi befektetéseinél a részvények és részesedések értéke nőtt, az adósságinstrumentumoké viszont csökkent.

A negyedév végére a nettó külfölddel szembeni befektetési pozíció mínusz 82,2 milliárd euróra változott, ami a GDP 39,3 százalékának felel meg.

A külföldi követelések állománya 216,8 milliárd euróra emelkedett, a tartozásoké pedig 298,9 milliárd euróra nőtt. Az előző negyedévhez képest mind a követelések, mind a tartozások közel 2 milliárd euróval bővültek, így a külső egyensúlyi pozíció érdemben nem változott.

Kapcsolódó cikkünk

Kulcsszinten a forint, de most jöhet csak az igazi nagy fordulat

Itt az MNB indoklása a kamatdöntésről!

Olyan heti sorozat indult el, amit 2000 óta ritkán látni – most dőlhet el a forint és a piacok sorsa

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Végre egy komoly grafikon

Máris hiányoznak a habkönnyű témák. Nyáron a klímagyilkos Buksiról, a pisztáciáról, a metánt pöfögő marhákról szóltak a hírleveleink - kis cuki témákról, amik nem kavarják... The po

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

SZEGED - Finanszírozás a gyakorlatban

SZEGED - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 25.

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Portfolio Private Health Forum 2025

2025. szeptember 30.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
auto-benzinkut-uzemanyag-kanna-no
Gazdaság
Érik a fordulat Magyarországon: megugorhat a benzin ára
Pénzcentrum
Tisztul a kép, válaszút előtt az MNB: a kamatvágást is beáldozzák, csak maradjon bivalyerős a forint?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility