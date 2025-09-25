  • Megjelenítés
Nyáron is erős maradt a hazai munkaerőpiac
Nyáron is erős maradt a hazai munkaerőpiac

Portfolio
Magas szinten alakult a foglalkoztatottak száma a nyári hónapokban, miközben a munkanélküliség alig változott.
Június és augusztus között 4 millió 679 ezer foglalkoztatottat számlált a statisztikai hivatal, ami nagyjából megegyezik az előző hónapokban mért szinttel. Ugyanakkor az előző év azonos időszakához képest 36 ezerrel csökkent a foglalkoztatottak száma.

A közmunkásoktól és az átmenetileg külföldön dolgozó magyaroktól megtisztított adatok alapján, vagyis a hazai elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 503 ezer fő volt a foglalkoztatottak száma.

Ez 50 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mért értéktől.

Vagyis az látszik, hogy bár az elmúlt hónapokban nem romlott tovább a munkaerőpiac, egy év alatt csökkenő trend rajzolódik ki.

A munkanélküliek száma 217 ezer volt a nyári hónapokban, ami szintén nem jelent érdemi változást. Ez 4,4%-os munkanélküliségi rátát jelentett. A férfiak esetében a munkanélküliek száma 115 ezer, a nőknél 102 ezer főt tett ki. 

  • A munkakeresés átlagos időtartama 11,1 hónap volt,
  • a munkanélküliek 45,6%-a 3 hónapnál rövidebb ideje keresett állást,
  • miközben 29,6%-uk már legalább egy éve nem talált munkát.

