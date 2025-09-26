Drasztikus változás jön a teherautó-sofőröknél Amerikában

Az amerikai közlekedési minisztérium rendkívüli szabályozást vezetett be, amely jelentősen korlátozza a nem amerikai állampolgárok számára a teherautó-vezetői engedélyek kiadását egy halálos floridai baleset és egy kormányzati ellenőrzés nyomán.

A nem amerikai állampolgárok ezentúl csak szigorúbb feltételek mellett kaphatnak teherautó-vezetői engedélyt, beleértve a munkavállalási vízumot és a kötelező szövetségi bevándorlási státuszellenőrzést.

Sean Duffy közlekedési miniszter végrehajtási intézkedést indított Kalifornia ellen is, követelve, hogy az állam függessze fel bizonyos kereskedelmi jogosítványok kiadását nem amerikai állampolgárok számára. Duffy szerint

a 36 tonnás teherautók vezetésére jogosító engedélyeket veszélyes külföldi sofőröknek adják ki – gyakran illegálisan.

Kalifornia kormányzójának szóvivője erre reagálva közölte, hogy az állam kereskedelmi jogosítvánnyal rendelkező sofőrjeinek halálos baleseti aránya közel 40%-kal alacsonyabb az országos átlagnál, míg Texasban – az egyetlen államban, ahol több kereskedelmi jogosítvány van – ez az arány közel 50%-kal magasabb, mint Kaliforniában.

Augusztusban Marco Rubio külügyminiszter bejelentette, hogy az Egyesült Államok azonnal felfüggeszti a munkavállalói vízumok kiadását kereskedelmi teherautó-sofőrök számára. Míg ez az intézkedés az új vízumok kiadását állította le, a legújabb rendelet szigorítja, hogy

a már az országban tartózkodók közül ki kaphat kereskedelmi jogosítványt.

Kaliforniának 30 nap áll rendelkezésére a megfelelésre, ellenkező esetben a Trump-adminisztráció visszatartja a szövetségi autópálya-támogatásokat, kezdve közel 160 millió dollárral az első évben, ami aztán megduplázódik. Duffy szerint a Kalifornia által nem amerikai állampolgároknak jóváhagyott kereskedelmi jogosítványok több mint 25%-át szabálytalanul adták ki.

Duffy egy szövetségi ellenőrzésre hivatkozva kijelentette: "Az államok törvénykövetési kudarcának és egy hibás rendszernek a kombinációja közvetlen veszélyt jelent az amerikai utazókra." Az ellenőrzés olyan sofőröket azonosított, akiknek jogosítványa azután is érvényes maradt, hogy lejárt az Egyesült Államokban való jogszerű tartózkodásuk.

A miniszter szerint Colorado, Pennsylvania, Dél-Dakota, Texas és Washington államok is olyan engedélyezési gyakorlatot folytatnak, amely nem felel meg a szövetségi előírásoknak. A teljes ellenőrzési jelentést még nem hozták nyilvánosságra.

A múlt hónapban Duffy figyelmeztette Kaliforniát, Washington államot és Új-Mexikót, hogy visszatartják a szövetségi támogatásokat, ha nem vezetik be az angol nyelvtudási követelményeket a kereskedelmi teherautó-sofőrök számára.

Todd Spencer, a Független Teherautó-sofőrök Szövetségének elnöke üdvözölte a nem rezidenseknek kiadott kereskedelmi jogosítványok szigorítását. "A program kiskapui lehetővé tették, hogy képzetlen sofőrök kerüljenek Amerika autópályáira, szükségtelen biztonsági kockázatot teremtve a hivatásos sofőrök és a közlekedők számára" – mondta Spencer.

Egyes becslések szerint az Egyesült Államokban akár 80 000 teherautó-sofőr hiányzik a munkaerőpiacról.

A szövetségi vizsgálatot egy halálos floridai baleset indította el, amelyben egy indiai állampolgárságú teherautó-sofőr volt érintett, aki nem beszélt angolul és nem rendelkezett az Egyesült Államokban való tartózkodásra jogosító engedéllyel. A sofőr Kaliforniában szerezte jogosítványát.

Bár a teherautó-sofőrökre vonatkozó angol nyelvtudási követelmény már régóta szerepel az amerikai jogszabályokban, Trump áprilisi végrehajtási rendelete visszavonta azt a 2016-os iránymutatást, amely szerint az ellenőröknek nem kellene szolgálaton kívül helyezniük a kereskedelmi sofőröket, ha egyetlen szabálysértésük az angol nyelvtudás hiánya.

A Szövetségi Gépjármű-biztonsági Hivatal 2023-ban közölte, hogy az amerikai teherautó-sofőrök körülbelül 16%-a az Egyesült Államokon kívül született.

Forrás: Reuters

