  • Megjelenítés
Történelmi pillanat: átadták a BMW debreceni gyárát, Orbán Viktor is beszédet mondott
Gazdaság

Történelmi pillanat: átadták a BMW debreceni gyárát, Orbán Viktor is beszédet mondott

A BMW több európai várost is megvizsgált lehetséges gyártási helyszínként, végül 2018-ban bejelentették, hogy a német konszern Debrecenben építi fel legújabb európai gyárát. 2022-ben volt az alapkőletétel, mostanra pedig elkészült az üzem, amiben egy új platformon, egy vadonatúj modellt, a tisztán elektromos iX3-at gyártja a BMW. A magyar üzem és az új modell is kiemelten fontos a BMW-nek. Ma tartották a gyár megnyitóját, ahol Orbán Viktor miniszterelnök, Szijjártó Péter külügyminiszter, Lázár János építési és közlekedési miniszter, Oliver Zipe, a BMW igazgatótanácsának elnöke és Hans-Peter Kemser gyárigazgató is jelen volt.

Átadták

Ünnepélyes keretek között, több száz meghívott vendég előtt ma hivatalosan is megnyílt a BMW debreceni gyára.

IMG_2944
IMG_2932

Hans-Peter Kemser gyárigazgató beszédében elmondta, hogy Debrecenben a jövő gyárát hozták létre, ami új benchmark a hatékonyságban és a fenntarthatóságban is. A helyszín kiválasztásában a megbízható beszállítók és a kiváló infrastruktúra is fontos volt. Az üzemet a valóságban egy digitális ikergyárral párhuzamosan hozták létre, az üzemben több mint kétezren fognak dolgozni, ezen túlmenően a gyár a régióban további több ezer embernek ad munkát.

IMG_2936

Papp László, Debrecen polgármestere a világ legmodernebb, legfenntarthatóbb autógyárának nevezte a debreceni BMW üzemet. "Az európai autóipar új korszaka Debrecenben kezdődik." - emelte ki a városvezető.

Oliver Zipse, a BMW igazgatótanácsának elnöke kiemelte, hogy ma új fejezetet nyitottak a BMW történetében. Zipse szerint a debreceni üzem nemcsak egy új gyár, hanem a BMW mesterterve arra, hogy jövőben hogy fognak autót gyártani.

3 mérföldkövet ér most el a BMW:

  • új gyár
  • új BMW modell, soha korábban nem gyártották sehol
  • és egy vadonatúj architektúra.

A BMW történetében soha nem volt még ilyen projekt, mint a debreceni.

7 évvel ezelőtt hozták meg a döntést a debreceni gyáról, és ha az a kérdés, hogy most újra meghoznák ezt a döntést, mint amit 7 éve, akkor a válasz Zipse szerint igen.

A BMW elnöke kiemelte az üzem fenntarthatóságát is, az új üzem károsanyag-kibocsátása olyan alacsony, ami világrekord.

Az egész autógyártó iparágnak példaként fog szolgálni a debreceni gyár.

IMG_2937

1999-es történettel kezdte beszédét Orbán Viktor miniszterelnök, amikor Helmut Kohllal megállapodott a magyar és a népet ipar együttműködéséről, akkor azt így képzelte,

Fantasztikus és lenyűgöző a méret és a minőség,

emelte ki a gyár kapcsán Orbán Viktor.

Szerinte ez biztos siker, mert a német autógyártók és Magyarország együttműködéséből csak jó dolgok sülhetnek ki.

A BMW egy vagány autó, és mi szeretünk így gondolni magunkra. Kívánom, hogy minél több magyar család engedhessen meg magának BMW-t,

mondta a miniszterelnök.

Zipsétől idézte Orbán, hogy az autóiparban szelekció jön, de Orbán szerint nemcsak az autóiparban jön szelekció, hanem más iparágakban is, de országok között is.

Az autóipai vámokról is beszélt a miniszterelnök, az Amerikába exportált debreceni autókra is 15 százalék vám esik, ennyivel hatékonyabbnak kell lenni.

A város és fejlődése kapcsán a miniszterelnök elmondta, hogy egyetlen más térség sem lépett akkorát előre az elmúlt években, mint Debrecen.

IMG_2938

Történelem

A BMW 2018. júliusában jelentette be, hogy Debrecen mellett új, zöldmezős autógyárat épít mintegy 1 milliárd eurós beruházással. Akkor évente legfeljebb 150 ezer darabos névleges kapacitással, és több mint 1000 új munkahellyel számoltak. A projektet 2022 végén kibővítették, a vállalat több mint 2 milliárd euró összértékű ráfordítást és több mint 500 további munkahelyet jelentett be az akkumulátor-összeszerelés integrálásával, amivel a debreceni üzem a BMW elektromos stratégiájának kulcshelyszínévé vált.

P90617952_lowRes_bmw-group-plant-debr

Az alapkőletétel 2022. június 1-jén volt, a telek 400 hektár feletti iparterületen fekszik Debrecen északnyugati részén. A gyár teljes értékű – présüzemet, karosszériaüzemet, fényezőt és összeszerelést is magában foglaló – járműgyárként épült. A teljes üzemtervezést egy „digitális ikergyárban” végezték, ami felgyorsította a gépsorok telepítését és a próbatermelést, a virtuális üzemben már akkor zajlott a termelés, amikor a gyár a valóságban még el sem készült.

P90617996_lowRes_bmw-group-plant-debr

A gyár 2025-ben lépett a finisbe, tavasszal elindult a széria közeli prototípusok összeszerelése, majd a BMW szeptemberben megerősítette, hogy a sorozatgyártás 2025 októberének végén indul Debrecenben.

P90617926_lowRes_bmw-group-plant-debr

Akár évente 150 ezer autó

A debreceni BMW gyár maximális kapacitása évente 150 autó lesz. Persze nem rögtön fog teljes kapacitással menni a debreceni BMW gyár, a tervek szerint fokozatosan fog felfutni a termelés, és a cég vezetői hangsúlyozták, hogy a termelés a piacot követi. A Neue Klasse technológiáit 2027-ig 40 új modellbe és modellfrissítésbe kívánják átültetni, és természetesen nem csak a debreceni gyárban fogják alkalmazni az új technológiát. A fenntarthatóság fontos szempont volt az üzem kialakításánál és a gyár működésében is, a normálüzem fosszilis energiahordozók nélkül zajlik majd, az áramigény nagy részét egy 71 focipályányi, 50 hektáros napelempark szolgáltatja. Az október végén induló sorozatgyártás elindításán jelenleg közel kétezer fő dolgozik.

P90617933_lowRes_bmw-group-plant-debr

Hogy mennyire sok vagy kevés az évi 150 ezer legyártott autó?

  • a győri Audi 180 ezer autót gyártott tavaly (és ez egyébként a világ legnagyobb motorgyára is)
  • a kecskeméti Mercedes-Benz 146 ezret (2026-tól az új üzemmel jelentős kapacitásbővítés jön, akár több mint duplájára nőhet az éves volumen),
  • az esztergomi Suzuki 111 ezret (2023-ban még 156 ezret),
  • a szegedi BYD tervezett teljes kapacitása pedig 300 ezer autó lesz.

Ezek alapján a debreceni BMW gyár nem a legnagyobb volumenű, hanem a legmodernebb, tisztán elektromos fókuszú hazai üzem, amely technológiában és energia-architektúrában új iparági sztenderdet hoz.

Az új üzem a BMW 30 gyártőüzeme közé tartozik, ahol éves szinten közel 2,5 millió autót (BMW, MINI, Rolls-Royce) és több mint 200 ezer motorkerékpárt gyártanak. A BMW Group gyáraiban több mint 150 ezer dolgozót foglalkoztatnak.

bmw plants

Egy SUV az első modell

Azt, hogy melyik modell gyártásával indul a debreceni gyár, már szeptember eleje óta tudjuk.  Az első modellje az új BMW iX3, a Neue Klasse első, szériagyártású darabja, ami 2026 tavaszán lép piacra Európában, 2026 nyarán az USA-ban, és 2026 tavaszától készül a kínai piacra szabott változat is Senjangban.

P90615615_lowRes_the-new-bmw-ix3-50-x

A bevezető kivitel az iX3 50 xDrive, egy tisztán elektromos SUV, amelynek a hatótávja akár 678–805 kilométer is lehet. Az autó hossza 4,78 méter, a szélessége 1,9 méter, a magassága pedig 1,64 méter. Az aerodinamikai csomaggal a Cd = 0,24 értéket éri el, ami ebben a kategóriában kifejezetten kedvező.

P90615629_lowRes_the-new-bmw-ix3-50-x (1)

A csomagtér 520 liter, a hátsó üléstámlák ledöntésével 1 750 literig bővíthető, az első rekesz, a frunk pedig 58 liter. A modell 2 tonna fékezett vontatmányt húzhat, alapkerékmérete 20 coll, opciósan 21 és 22 collos felnik is elérhetők.

P90617881_lowRes_bmw-group-plant-debr

A hajtáslánc az új, 6. generációs eDrive architektúrára épül. Az iX3 50 xDrive két villanymotorja együtt 345 kW teljesítményt és 645 Nm nyomatékot ad le, a 0–100 km/h sprint 4,9 másodperc alatt van meg, a végsebesség pedig 210 km/h. Az akkumulátor új, hengeres cellás felépítést kapott cell-to-pack integrációval és 800 V akkufeszültséggel. DC töltőn az autó 10-ről 80 százalékra 21 perc alatt tölthető, 10 perc alatt akár 372 km hatótávnyi energia vehető fel. AC töltőn a széria 11 kW, opció a 22 kW fedélzeti töltő.

P90615617_lowRes_the-new-bmw-ix3-50-x

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Portfolio Private Health Forum 2025

2025. szeptember 30.

ZALAEGERSZEG - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 1.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Mol Dunai Finomító Dufi kőolajfinomító benzin naplemente
Gazdaság
Bejelentette a Mol: újraindul az olajszállítás Irakból
Pénzcentrum
Igazi turistaparadicsom a világ legolcsóbb ország: éttermi ebéd 630 Ft, egy liter benzin 280 Ft
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility