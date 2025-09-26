Történelmi pillanat: átadták a BMW debreceni gyárát, Orbán Viktor is beszédet mondott

A BMW több európai várost is megvizsgált lehetséges gyártási helyszínként, végül 2018-ban bejelentették, hogy a német konszern Debrecenben építi fel legújabb európai gyárát. 2022-ben volt az alapkőletétel, mostanra pedig elkészült az üzem, amiben egy új platformon, egy vadonatúj modellt, a tisztán elektromos iX3-at gyártja a BMW. A magyar üzem és az új modell is kiemelten fontos a BMW-nek. Ma tartották a gyár megnyitóját, ahol Orbán Viktor miniszterelnök, Szijjártó Péter külügyminiszter, Lázár János építési és közlekedési miniszter, Oliver Zipe, a BMW igazgatótanácsának elnöke és Hans-Peter Kemser gyárigazgató is jelen volt.

Átadták

Ünnepélyes keretek között, több száz meghívott vendég előtt ma hivatalosan is megnyílt a BMW debreceni gyára.

Hans-Peter Kemser gyárigazgató beszédében elmondta, hogy Debrecenben a jövő gyárát hozták létre, ami új benchmark a hatékonyságban és a fenntarthatóságban is. A helyszín kiválasztásában a megbízható beszállítók és a kiváló infrastruktúra is fontos volt. Az üzemet a valóságban egy digitális ikergyárral párhuzamosan hozták létre, az üzemben több mint kétezren fognak dolgozni, ezen túlmenően a gyár a régióban további több ezer embernek ad munkát.

Papp László, Debrecen polgármestere a világ legmodernebb, legfenntarthatóbb autógyárának nevezte a debreceni BMW üzemet. "Az európai autóipar új korszaka Debrecenben kezdődik." - emelte ki a városvezető.

Oliver Zipse, a BMW igazgatótanácsának elnöke kiemelte, hogy ma új fejezetet nyitottak a BMW történetében. Zipse szerint a debreceni üzem nemcsak egy új gyár, hanem a BMW mesterterve arra, hogy jövőben hogy fognak autót gyártani.

3 mérföldkövet ér most el a BMW:

új gyár

új BMW modell, soha korábban nem gyártották sehol

és egy vadonatúj architektúra.

A BMW történetében soha nem volt még ilyen projekt, mint a debreceni.

7 évvel ezelőtt hozták meg a döntést a debreceni gyáról, és ha az a kérdés, hogy most újra meghoznák ezt a döntést, mint amit 7 éve, akkor a válasz Zipse szerint igen.

A BMW elnöke kiemelte az üzem fenntarthatóságát is, az új üzem károsanyag-kibocsátása olyan alacsony, ami világrekord.

Az egész autógyártó iparágnak példaként fog szolgálni a debreceni gyár.

1999-es történettel kezdte beszédét Orbán Viktor miniszterelnök, amikor Helmut Kohllal megállapodott a magyar és a népet ipar együttműködéséről, akkor azt így képzelte,

Fantasztikus és lenyűgöző a méret és a minőség,

emelte ki a gyár kapcsán Orbán Viktor.

Szerinte ez biztos siker, mert a német autógyártók és Magyarország együttműködéséből csak jó dolgok sülhetnek ki.

A BMW egy vagány autó, és mi szeretünk így gondolni magunkra. Kívánom, hogy minél több magyar család engedhessen meg magának BMW-t,

mondta a miniszterelnök.

Zipsétől idézte Orbán, hogy az autóiparban szelekció jön, de Orbán szerint nemcsak az autóiparban jön szelekció, hanem más iparágakban is, de országok között is.

Az autóipai vámokról is beszélt a miniszterelnök, az Amerikába exportált debreceni autókra is 15 százalék vám esik, ennyivel hatékonyabbnak kell lenni.

A város és fejlődése kapcsán a miniszterelnök elmondta, hogy egyetlen más térség sem lépett akkorát előre az elmúlt években, mint Debrecen.

Történelem

A BMW 2018. júliusában jelentette be, hogy Debrecen mellett új, zöldmezős autógyárat épít mintegy 1 milliárd eurós beruházással. Akkor évente legfeljebb 150 ezer darabos névleges kapacitással, és több mint 1000 új munkahellyel számoltak. A projektet 2022 végén kibővítették, a vállalat több mint 2 milliárd euró összértékű ráfordítást és több mint 500 további munkahelyet jelentett be az akkumulátor-összeszerelés integrálásával, amivel a debreceni üzem a BMW elektromos stratégiájának kulcshelyszínévé vált.

Az alapkőletétel 2022. június 1-jén volt, a telek 400 hektár feletti iparterületen fekszik Debrecen északnyugati részén. A gyár teljes értékű – présüzemet, karosszériaüzemet, fényezőt és összeszerelést is magában foglaló – járműgyárként épült. A teljes üzemtervezést egy „digitális ikergyárban” végezték, ami felgyorsította a gépsorok telepítését és a próbatermelést, a virtuális üzemben már akkor zajlott a termelés, amikor a gyár a valóságban még el sem készült.

A gyár 2025-ben lépett a finisbe, tavasszal elindult a széria közeli prototípusok összeszerelése, majd a BMW szeptemberben megerősítette, hogy a sorozatgyártás 2025 októberének végén indul Debrecenben.

Akár évente 150 ezer autó

A debreceni BMW gyár maximális kapacitása évente 150 autó lesz. Persze nem rögtön fog teljes kapacitással menni a debreceni BMW gyár, a tervek szerint fokozatosan fog felfutni a termelés, és a cég vezetői hangsúlyozták, hogy a termelés a piacot követi. A Neue Klasse technológiáit 2027-ig 40 új modellbe és modellfrissítésbe kívánják átültetni, és természetesen nem csak a debreceni gyárban fogják alkalmazni az új technológiát. A fenntarthatóság fontos szempont volt az üzem kialakításánál és a gyár működésében is, a normálüzem fosszilis energiahordozók nélkül zajlik majd, az áramigény nagy részét egy 71 focipályányi, 50 hektáros napelempark szolgáltatja. Az október végén induló sorozatgyártás elindításán jelenleg közel kétezer fő dolgozik.

Hogy mennyire sok vagy kevés az évi 150 ezer legyártott autó?

a győri Audi 180 ezer autót gyártott tavaly (és ez egyébként a világ legnagyobb motorgyára is)

a kecskeméti Mercedes-Benz 146 ezret (2026-tól az új üzemmel jelentős kapacitásbővítés jön, akár több mint duplájára nőhet az éves volumen),

az esztergomi Suzuki 111 ezret (2023-ban még 156 ezret),

a szegedi BYD tervezett teljes kapacitása pedig 300 ezer autó lesz.

Ezek alapján a debreceni BMW gyár nem a legnagyobb volumenű, hanem a legmodernebb, tisztán elektromos fókuszú hazai üzem, amely technológiában és energia-architektúrában új iparági sztenderdet hoz.

Az új üzem a BMW 30 gyártőüzeme közé tartozik, ahol éves szinten közel 2,5 millió autót (BMW, MINI, Rolls-Royce) és több mint 200 ezer motorkerékpárt gyártanak. A BMW Group gyáraiban több mint 150 ezer dolgozót foglalkoztatnak.

Egy SUV az első modell

Azt, hogy melyik modell gyártásával indul a debreceni gyár, már szeptember eleje óta tudjuk. Az első modellje az új BMW iX3, a Neue Klasse első, szériagyártású darabja, ami 2026 tavaszán lép piacra Európában, 2026 nyarán az USA-ban, és 2026 tavaszától készül a kínai piacra szabott változat is Senjangban.

A bevezető kivitel az iX3 50 xDrive, egy tisztán elektromos SUV, amelynek a hatótávja akár 678–805 kilométer is lehet. Az autó hossza 4,78 méter, a szélessége 1,9 méter, a magassága pedig 1,64 méter. Az aerodinamikai csomaggal a Cd = 0,24 értéket éri el, ami ebben a kategóriában kifejezetten kedvező.

A csomagtér 520 liter, a hátsó üléstámlák ledöntésével 1 750 literig bővíthető, az első rekesz, a frunk pedig 58 liter. A modell 2 tonna fékezett vontatmányt húzhat, alapkerékmérete 20 coll, opciósan 21 és 22 collos felnik is elérhetők.

A hajtáslánc az új, 6. generációs eDrive architektúrára épül. Az iX3 50 xDrive két villanymotorja együtt 345 kW teljesítményt és 645 Nm nyomatékot ad le, a 0–100 km/h sprint 4,9 másodperc alatt van meg, a végsebesség pedig 210 km/h. Az akkumulátor új, hengeres cellás felépítést kapott cell-to-pack integrációval és 800 V akkufeszültséggel. DC töltőn az autó 10-ről 80 százalékra 21 perc alatt tölthető, 10 perc alatt akár 372 km hatótávnyi energia vehető fel. AC töltőn a széria 11 kW, opció a 22 kW fedélzeti töltő.

