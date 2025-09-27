Itt a kulcsfontosságú mutató, amiben világelső lett Magyarország - De nem szabad hátradőlni

Az okos szakpolitika a korábban a szénerőművek jelentős szerepéről is ismert, Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia alkotta országcsoportot a napenergia területén élenjáró pozícióba helyezi, a régió szerény napenergia-potenciálja, az uniós átlag alatti GDP és a politikai akadályok ellenére is. A vizsgált országok uniós átlagától jócskán elmaradó 2030-as napenergiás célszámai azonban a folyamat lassulásának kockázatát hordozzák magukban. A lendület fenntartása érdekében a közép-európai országoknak
a napenergia-termelés bővítéséhez kell igazítaniuk a villamosenergia-hálózat rugalmasságának fokozását és az energiatárolók telepítését,
az akkumulátorgyártásban betöltött vezető szerepükre támaszkodva - hangsúlyozza az EMBER elemzése.
A jelentés főbb megállapításai:
- 2019 és 2024 között az országcsoport összesített napenergia-termelése csaknem hatszorosára bővült (5 terawattóráról/TWh 29 TWh-ra), miközben az EU teljes fotovoltaikus termelése csak 2,5-szeresére nőtt (125 TWh-ról 308 TWh-ra).
- Az elemzés arra is emlékeztet, hogy
2024-ben Magyarország világelső lett a naperőművek áramtermelésben elfoglalt közel 25%-os részarányával,míg Csehország a térségben elsőként megnyitotta az utat a mezőgazdasági naperőművek (agri-pv) terjedése előtt.
- A régió már akkumulátorgyártó központnak is számít: Magyarország és Lengyelország a világ legnagyobb akkumulátorexportőrei közé tartozik, ám míg utóbbi az EU egyik legnagyobb hálózati akkumulátor projekt portfóliójával vezető felvevőpiaccá is válik, addig az akkumulátorok telepítése területén Magyarország elmaradásban van - áll a jelentésben.
Minden várakozást felülmúlt a termelés
Az úgynevezett Visegrádi Négyek annak ellenére teljesítenek jól napenergia-fronton, hogy történelmileg visszafogott ambíciót mutattak a megújulóenergia-termelő kapacitás fejlesztése területén. A 2020-as megújulós célszámaik jócskán elmaradtak az EU átlagától, Magyarország energiamixében pedig 2012 és 2020 között kivételes módon még csökkent is a magújulók részaránya. Emellett a régiós országok az elmúlt időszakban gyakran próbálták felhígítani az EU klímapolitikai céljait, például az Európai Zöldmegállapodást, de a 'green deal' megszületése óta a négy ország az uniós átlag kétszeresével növelte napenergia-termelését.
A jelentés rámutat: a napenergia-termelés fellendülése a vizsgált országokban együtt járt a fosszilis források gyors visszaszorulásával. Magyarországon például a szén áramtermelési mixben elfoglalt részaránya 2019 és 2024 között 12%-ról 6%-ra esett, a földgázé pedig 25%-ról 19%-ra csökkent.
A jelentés szerint a négy ország napenergia-sikere nemcsak az Európai Unió, hanem
világszerte azon fejlődő és feltörekvő gazdaságok számára is példát szolgáltat, amelyek továbbra is jelentős mértékben a szénre támaszkodnak.
Az országcsoport eredményessége ugyanakkor nem homogén, a napenergia-világrekorder Magyarország mellett Csehország és Lengyelország is jobb teljesítményt nyújtott mint Szlovákia, ahol a telepített napelemes kapacitás csak marginális, 50 megawattnál (MW) kisebb növekedést mutatott 2019 és 2023 között. A jelentés rámutat, 2025 júniusában a napenergia Magyarország villamosenergia-szükségletének figyelemre méltó 42%-át biztosította, ami új havi rekordot jelent. (A Magyar Energia- és Közmű-szabályozási Hivatal adatai szerint ennél valamivel kisebb, megközelítőleg 40% volt az érték.)
Magyarország nemcsak a visegrádi országok közül, hanem
a világon is kiemelkedik a napelemes energiatermelésben betöltött vezető szerepével:
a napelemek részesedése a villamosenergia-termelésben a 2019-es 4%-ról 2024-re közel 25%-ra ugrott, ami regionális vezetőből globális éllovassá emelte az országot.
Magyarország globális szinten is kiemelkedő teljesítménye a nagyméretű és a kisebb, lakossági naperőművek telepítéseinek egyaránt volt köszönhető. Ezt a jelentés szerint okos szakpolitika támogatta az elmúlt időszakban: a lakossági szegmensben 2023-tól kivezetésre kerülő szaldó elszámolási rendszer, valamint a kereskedelmi célú napelemparkok számára fix átvételi árat biztosító kötelező átvételi (KÁT) rendszer, amelyek a magas energiaárakkal párosulva erőteljes ösztönzést teremtettek a napelemes beruházásokhoz.
A lendület azonban 2024-ben jelentősen csökkent bizonyos szakpolitikai döntések sorozatát követően.
2023-ban az ország a szaldó elszámolási rendszerét bruttó elszámolási rendszerre cserélte, ami visszaesést váltott ki a lakossági napelemes szegmensben (miután egy utolsó hatalmas rohamot idézett elő az igényléseknél - a szerk.). A kereskedelmi célú napelemparkok szegmensében a 2024-ben üzembe helyezett új kapacitások nagy részét még a hagyományos KÁT rendszer keretében építették, de mivel kevés új projekt van folyamatban, és az elmúlt két évben nem adtak ki új hálózati csatlakozási engedélyeket, ez a szegmens is stagnálással néz szembe - állapítja meg az elemzés.
Bátortalan megújulóenergia-célok
A vizsgált országok Nemzeti Energia- és Klímaterveik (NEKT) első, 2019-20-as változatában az EU egyik legalacsonyabb megújuló villamosenergia-céljait jelölték ki maguk számára. Az ambíció gyengeségét jelzi, hogy Csehország, Lengyelország és Magyarország már 2024-ben meghaladta saját 2030-as napenergia-céljait.
A 2023-as frissített NEKT-ekben ugyan a közép-európai országok emeltek céljaikon,
de így is messze az uniós átlag alá lőtték be azokat:
míg az EU-tagok átlagosan 66%-os megújuló részarányt érnének el az áramtermelésben 2030-ra, addig Csehországban ez az érték várhatóan 31%, Lengyelországban 51%, Magyarországon 42%, Szlovákiában pedig 26% lesz.
Bár a csökkenő napenergia-költségek és a magas energiaárak továbbra is ösztönözhetik a napelemes telepítéseket ezekben az országokban, az uniós céloktól való eltérés megszüntetése erősebb politikai elkötelezettséget igényel kormányaiktól - mutat rá az elemzés. A jelentés szerint ez azzal együtt igaz lehet, hogy az eddigieknek megfelelően az országok várhatóan túlteljesítik majd a megemelt 2030-as naperőmű-kapacitáscéljaikat is.
E szerint
Magyarország naperőmű kapacitása 2030-ban a 12 gigawattos (GW) célhoz képest 17,17 GW körül alakulhat a legvalószínűbb forgatókönyv megvalósulása esetén.
Az országok számos szakpolitikai lehetőség közül válogathatnak a napenergia-potenciál nagyobb mértékű kiaknázása érdekében, így a szomszédos országok számára Csehország is példát mutathat a mezőgazdasági fotovoltaikus rendszerek 2024-es legalizálásával.
A növekedés fenntartása és a fogyasztók érdekében a napenergiának kéz a kézben kell járnia az akkumulátorok és más tiszta, rugalmas megoldások terjedésével. A közép-európai országoknak az akkumulátorok telepítésében még nem sikerült megközelíteniük a naperőmű-kapacitás növelése területén elért eredményeiket, pedig az akkumulátorok telepítéseinek lassúsága már most problémákat okoz.
Ezért az elemzés szerint a napenergia támogatását célzó politikai intézkedéseknek
az energiatárolás, a keresletoldali válasz és az egyéb tiszta rugalmassági megoldások előtt álló akadályok elhárítására kell irányulniuk.
Az országcsoporton belüli kép ugyanakkor vegyes, Lengyelországban ugyanis jelentős volumenű hálózati akkumulátoros projekt van a csőben, szemben a többi régiós állammal. A jelentés szerint a napenergia-termelés fellendülése ellenére Magyarország az EU-ban az egyik legalacsonyabb működő akkumulátorkapacitással rendelkezik, és a csőben lévő projektek portfóliója sem túl acélos. Bár a szabályozási akadályokat részben elhárították az országban, a szabályozási bizonytalanságok egészen a közelmúltig akadályozták a nagyméretű tárolólétesítményekbe történő beruházásokat - fogalmaz a jelentés.
Az akkumulátorok elterjesztésével jobban kiaknázhatnánk a gyártókapacitást
2021-ben Magyarország az uniós akkumulátorgyártás hozzáadott értékének körülbelül egyötödét tette ki, Németország után a második helyen állva, és 2025 januárjában a blokk cellaösszeszerelő kapacitásának közel 40%-át adta, Lengyelország pedig már most is a világ három legnagyobb akkumulátor-exportőre közé tartozik, és Európa egyik legnagyobb gigagyár-hálózatával rendelkezik.
Azonban a megújuló energiaforrások folytatódó bevezetésére vonatkozó egyértelmű jelzések nélkül Közép-Európa a tiszta technológiai értéklánca széttöredezését és a hosszú távú beruházások elriasztását kockáztatja.
A napenergia-termelés bővítése ugyanis elengedhetetlen az akkumulátorgyárak számára szükséges olcsó, stabilan rendelkezésre álló villamos energia biztosításához,
valamint a régió Európa ipari átmenetében betöltött szerepének megerősítéséhez.
A napenergia integrálásának és a fogyasztói költségek csökkentésének egyik kulcsfontosságú eszköze a keresleti rugalmasság, de a közép-európai országok még nem aknázták ki teljes mértékben az ebben rejlő lehetőségeket. A régióban a háztartásoknak csak kisebb része (3-36%-a) rendelkezik okos mérőórákkal, míg más uniós országok, például Hollandia, Franciaország vagy Spanyolország 2023-ban már elérték a 90% feletti arányt. Ez pedig - noha akadnak fejlődésre utaló jelek is - megnehezíti a régiós fogyasztók számára, hogy villamosenergia-fogyasztási szokásaikat a napenergia elérhetőségéhez igazítsák.
Képek forrása: EMBER
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Szörnyű drónesővel támad Oroszország, több ukrán települést is csapás ért
Az odesszai vasútvonalon is kár keletkezett.
Nem tűri a NATO a légtérsértéseket, sürgős intézkedéseket fontolgat Oroszország provokációi miatt
A NATO a jövőben erőteljesen fog fellépni a légtérsértések ellen.
Lebukott a harapófogóba került kormány, brutális adóemelési terv látott napvilágot
Súlyos költségvetési gondokkal küzd az európai nagyhatalom.
Eurómilliárdok mehetnek a kukába, ha az EU nem képes egybefogni nagyhatalmi terveit
Egy egész évre szóló költségvetés úszhat el a közös fegyverbeszerzéseken.
Kijev közzétette a bizonyítékot: így történhetett a légtérsértés a magyar határnál
Kétszer is berepülhetett Ukrajnába a magyar drón.
Újabb támadás érhette a Barátság kőolajvezetéket
Az oroszok állítása szerint.
Tényleg közelít a világvége? Mit mutatnak a számok?
Bjorn Lomborg írása.
Bevallotta az európai szélsőjobboldali vezér, végig az oroszok zsebében volt
Pénzért cserébe Oroszországot támogató nyilatkozatokat tett az Európai Parlamentben.
Clorox Company - elemzés
Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C
A kertészkedés egészséges, és nem csak a friss zöldségek miatt
Friss kutatások szerint már heti két és fél óra kertészkedés is elegendő lehet ahhoz, hogy csökkentsük a túlsúly, a magas vérnyomás, a cukorbetegség és más egészs
Magyar ingatlanpiac: hórukk országban mérsékelt verseny
A héten Zsolt pihenőt kapott, Balázs és Ádám pedig Tibor Dávid Masterplast CEO-val beszélgetett a magyar ingatlanpiac évtizedes kérdéseiről. Dögunalmas szakmai adásunkban szó lesz a... The p
Agrárgazdaság átadása: a generációváltás és a vagyontervezés kulcsa az agráriumban
Az agrárgazdaság átadása az elmúlt években az agrárium egyik legaktuálisabb kérdésévé vált. A rendszerváltás idején önálló gazdálkodóvá vált generáció mára elérte vagy hamarosan
Külföldre költözés matematikája
Hamarosan itt a választás, ilyenkor sokan szokták megfogadni, hogy valamilyen eredmény esetén emigrálnak. Ezeket általában nem kell komolyan venni, valószínűleg üres lenne az ország, ha tényl
A baby boomer generáció gazdasági jelentősége
Kulcsszereplők a jövő gazdasági növekedésében.
Megnyílt a biogáz-kassza: 40 milliárd támogatás kerül szétosztásra
A most megjelent felhívás a biogáz- és biometán-projektek teljes értékláncát támogatja: az alapanyag-logisztikát és tárolást, az előkészítést, a fermentorokat és gázkezelést, valamint
Mindent a TBSZ-ről: Ha érdekel a megtakarításaid jövője, hallgasd meg élő webinarunkat!
Mindent a TBSZ-ről – webinár 60 percben, ebédszünet alatt! Ha még nem hallottál róla, vagy már találkoztál a fogalommal, de nem vagy biztos a részletekben,... The post Mindent a TBSZ-ről:
A magyar mezőgazdaság életben maradása múlik ezen: víz nélkül nem fog menni
Túl sok függ az időjárás szeszélyeitől.
Ismét téma a nyugdíjemelés: kik kaphatnának sokkal többet havonta?
Mi az a minimálnyugdíj, és hogy lehetne hatékonyan alkalmazni?
Semmi sem állítja meg a forint dicsőséges menetelését?
Lehet még erősebb a hazai fizetőeszköz?
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.