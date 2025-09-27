Most még olcsó a benzin Magyarországon – De két nagyon rossz hírünk is van

Egyre nehezebb a helyzet
A magyar kormány egyre szorultabb helyzetbe kerül: az uniós nyomás után immár az amerikai vezetés is igyekszik rákényszeríteni Magyarországot az orosz energiával kapcsolatos álláspontjának feladására. A már-már kézzel tapintható feszültség a Mol és a horvát parnercég, a Janaf közti adok-kapokon keresztül robbant igazán ki.
Szerdán újabb fordulatot vett a Mol és a Janaf közti vita: a magyar olajcég szerint a horvát vezetékrendszer önmagában nem képes biztosítani Magyarország ellátását, mivel a közelmúltban végzett tesztek alapján a vezeték nem tudott 1–2 óránál hosszabb ideig megfelelő kapacitással üzemelni. A horvát fél viszont határozottan másképp látja a helyzetet: szeptember 15-én megjelent interjújukban hangsúlyozták, hogy a Janaf technikailag és szervezetileg egyaránt készen áll a Mol közép-európai finomítóinak teljes éves nyersolaj-igényét kielégíteni. Ráadásul tegnapelőtt közleményben is cáfolták a Mol állításait: „Határozottan cáfoljuk azt a vádat, miszerint társaságunk ne tudná biztosítani a Mol csoport két közép-európai finomítójának éves kőolajszükségletét” – írták.
A háttérbeli folyamatokkal és a két fél motivációival ebben az elemzésben foglalkoztunk, egy másik, ma megjelent írásban pedig azt jártuk körül, hogy a leválás okozhat-e ellátásbiztonsági problémát Magyarországon.
Ebben a cikkben pedig az üzemanyagpiacra fókuszálunk: ugyanis ahogy arra Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója és Pletser Tamás, az Erst energetikai szakértője is utalt, a leginkább kézzelfogható következménye az orosz olaj hirtelen kiesésének és a horvát alternatíva esetleges kapacitásproblémájának az üzemanyagpiacon jelentkezne. A szakemberek szerint egy ilyen helyzetben a finomítói kapacitások 70–80 százalékra csökkennének, a hiányzó mennyiséget pedig importból kellene pótolni, mindez
literenként 20-40 forintos drágulást okozna a hazai üzemanyagárakban legalább másfél-két éves időtávon.
Ellátási válság bár nem alakulna ki, de a régió Magyarország vezetésével válna az EU legdrágább nagykereskedelmi üzemanyagpiacává.
A következőkben megnézzük, hogy jelenleg mennyire mondható drágának régiós összevetésben a magyar benzin, illetve egy nagyon vészjósló körülményre is felhívjuk a figyelmet.
Drága most a magyar benzin?
A hazai kormányzatnak már régóta nyíltan kommunikált és hangsúlyos célja, hogy nem lehet a szomszédos országok átlagánál magasabban a hazai üzemanyagok ára, ellenkező esetben jöhetnek a beavatkozó intézkedések, szélsőséges esetben akár még az árstop is. Az Európai Bizottság aloldalán már elérhetőek a legfrissebb adatok, így meg tudjuk nézni, hogy a szomszédos országok átlagánál magasabb-e a hazai benzin ára. (Az összehasonlítás során azért is a szomszédos országok árait érdemes figyelembe venni, ezekbe az országokba tud kedvezőtlen esetben átmenni tankolni a magyar autós.)
Ebben a közegben
A BENZIN ESETÉBEN pontosan megegyezik a HAZAI ÜZEMANYAG ára AZ ÁTLAGgal,
míg a dízelnél 1 forinttal az átlagos szint alatt van a hazai ár.
Az alábbi grafikákon térképen is látható, hogy hol drágább a benzin és a dízel a régióban, mint Magyarországon.
Jelenleg tehát nem kell markáns kormányzati intézkedésektől tartani, hiszen a hazai benzin-és dízelár abszolút a régiós középmezőnyben szerepel. (Csak zárójelesen jegyezzük meg, hogy a forint idei markáns erősödése ellenére az üzemanyagárak leginkább oldalaztak; nagyon leegyszerűsítve és minden más változatlansága mellett, tisztán piaci alapon akár a mostaninál is alacsonyabbra kellett volna kerülniük a jegyzéseknek. A dollárral szemben 16, az euróval szemben pedig 5 százalékot erősödött idén a forint, a nyugati Brent olaj jegyzése 8 százalékot esett, mindeközben a benzinár "csak" 5 százalékkal került lejjebb.)
Lényeg a lényeg, egyelőre nincs probléma az üzemanyagpiacon, de az első fejezetben vázolt kilátások miatt bőven akad félnivaló. És akkor a NIS példájáról még nem is beszéltünk.
Baljós kontextus: a NIS-sztori
Október elsején életbe lépnek a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) elleni amerikai szankciók,
miután Szerbia nem kapott további haladékot - jelentette ki Aleksandar Vucic szerb elnök csütörtökön New Yorkban.
Az Egyesült Államok január 10-én (még a Biden-adminisztráció idején) jelentette be, hogy büntetőintézkedéseket vezet be a többségi orosz tulajdonban lévő szerb vállalat ellen. Szerbia 45 napot kapott arra, hogy eltávolítsa az orosz tőkét a NIS-ből, de nem teljesítette ezt. A NIS hatszor kapott felmentést az év során a szankciók alól, most azonban már nem lehetett tovább halasztani a büntetőintézkedések bevezetését - magyarázta a szerb elnök.
Ez azért fontos, mert a szankciók élesedését követően a NIS nem tudja majd kifizetni a szerb (pancsovai) olajfinomítót ellátó horvát csővezeték-üzemeltetőt, a Janafot, mivel az a szankciók miatt nem fogadhat el tőle pénzt.
Márpedig ha a szerbiai olajfinomító termelése emiatt kiesik vagy legalábbis visszaesik, akkor azt az egész régió üzemanyagpiaca meg fogja érezni, jelentős áremelkedés jöhet – ezt jelezte még február közepén a szerb köztelevíziónak adott nyilatkozatában Szijjártó Péter.
Ha a szerbiai finomítói kapacitást kizárják a teljes regionális kapacitásból, akkor problémák lesznek a regionális olajpiacon. Ha a szerbiai finomító nem tudja feldolgozni a nyersolajat, akkor a benzint máshonnan kell beszállítani, és ez nyomást gyakorol a regionális benzinpiacra - a minőség és a logisztika szempontjából -, ami az árak és a költségek növekedéséhez vezethet.
- mondta akkor Szijjártó.
Konklúzióként azt mondhatjuk el, hogy a Mol és a Janaf közti hangos csörtét és a NIS-t érintő szankciót látva nem lehetünk nyugodtak:
akár egy jelentős és tartós üzemanyagár-emelkedés is benne lehet a pakliban.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Folytatódik: rejtélyes drónok tűntek fel Németország felett is
A hatóságok kémtevékenységre gyanakszanak.
Üzent Magyarországnak Zelenszkij: megfelelő választ fogunk adni a „nagyon szokatlan eseményekre”
Az ukrán elnök szerint magyar felderítő drónok sértették meg a légterüket.
Óriási felvásárlás készül: szaúdi milliárdok érkezhetnek a világ egyik legnagyobb játékgyártójához
Titokzatos befektetők körözik be a FIFA és Battlefield készítőjét: hamarosan eldőlhet a sorsa.
Moszkva szerint Ukrajna a támadásaival már az Egyesült Államok érdekeit is sérti
Súlyos gondokat okoznak Oroszországnak a dróncsapások.
Rossz hírt közöltek a koronavírusról: országszerte emelkedik a fertőzöttség, további növekedés várható
9 városban mértek emelkedést, csökkenés sehol sem volt.
Drasztikus változás jön a teherautó-sofőröknél Amerikában
Hatalmas teherautó-sofőr hiány van, mégis szigorítanak.
A Fed alelnöke szerint közel lehet az inflációs cél
Komoly kockázatok fenyegetik a munkaerőpiacot.
Kihúzta a gyufát Horvátországnál a magyar kormány
Horvátország és Magyarország kiélezett vita kereszttüzében.
Clorox Company - elemzés
Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C
A kertészkedés egészséges, és nem csak a friss zöldségek miatt
Friss kutatások szerint már heti két és fél óra kertészkedés is elegendő lehet ahhoz, hogy csökkentsük a túlsúly, a magas vérnyomás, a cukorbetegség és más egészs
Magyar ingatlanpiac: hórukk országban mérsékelt verseny
A héten Zsolt pihenőt kapott, Balázs és Ádám pedig Tibor Dávid Masterplast CEO-val beszélgetett a magyar ingatlanpiac évtizedes kérdéseiről. Dögunalmas szakmai adásunkban szó lesz a... The p
Agrárgazdaság átadása: a generációváltás és a vagyontervezés kulcsa az agráriumban
Az agrárgazdaság átadása az elmúlt években az agrárium egyik legaktuálisabb kérdésévé vált. A rendszerváltás idején önálló gazdálkodóvá vált generáció mára elérte vagy hamarosan
Külföldre költözés matematikája
Hamarosan itt a választás, ilyenkor sokan szokták megfogadni, hogy valamilyen eredmény esetén emigrálnak. Ezeket általában nem kell komolyan venni, valószínűleg üres lenne az ország, ha tényl
A baby boomer generáció gazdasági jelentősége
Kulcsszereplők a jövő gazdasági növekedésében.
Megnyílt a biogáz-kassza: 40 milliárd támogatás kerül szétosztásra
A most megjelent felhívás a biogáz- és biometán-projektek teljes értékláncát támogatja: az alapanyag-logisztikát és tárolást, az előkészítést, a fermentorokat és gázkezelést, valamint
Mindent a TBSZ-ről: Ha érdekel a megtakarításaid jövője, hallgasd meg élő webinarunkat!
Mindent a TBSZ-ről – webinár 60 percben, ebédszünet alatt! Ha még nem hallottál róla, vagy már találkoztál a fogalommal, de nem vagy biztos a részletekben,... The post Mindent a TBSZ-ről:
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
A magyar mezőgazdaság életben maradása múlik ezen: víz nélkül nem fog menni
Túl sok függ az időjárás szeszélyeitől.
Ismét téma a nyugdíjemelés: kik kaphatnának sokkal többet havonta?
Mi az a minimálnyugdíj, és hogy lehetne hatékonyan alkalmazni?
Semmi sem állítja meg a forint dicsőséges menetelését?
Lehet még erősebb a hazai fizetőeszköz?