Salvini pártja drasztikus lépésre készül

Az olasz kormányzó Liga párt javaslata szerint az olasz bankoknak mintegy 5 milliárd euróval kellene hozzájárulniuk a 2026-os költségvetéshez.

A Liga párt közleménye szerint a javaslat alapját más európai országokban korábban bevezetett különadó-intézkedések képezik. A párt, amelynek vezetője Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes, és amelyhez Giancarlo Giorgetti gazdasági miniszter is tartozik, kijelentette:

A cél a nagyobb hitelintézmények extraprofitjának megadóztatása.

Giorgetti a múlt héten úgy nyilatkozott, hogy az olasz bankszektor az elmúlt öt évben "csillagászati nyereséget" ért el, és hozzá kell járulnia az államháztartáshoz.

Olaszország 2023-ban már megpróbált 40%-os különadót kivetni a bankokra, de az intézkedés az olasz bankrészvények jelentős eladási hullámát váltotta ki, ami arra kényszerítette a kormányt, hogy gyökeresen módosítsa a tervet.

Az új Liga-javaslat ellenállásba ütközhet a kormányon belül, mivel a Forza Italia párti szövetségesek már egyértelművé tették, hogy ellenzik a bankszektor különadóztatását.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

