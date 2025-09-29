Gigantikus fordulat jön az energiaszektorban: Magyarország bekerült a top 5-be, és ez még csak a kezdet

2025. szeptember 26-án rendezték meg a harmadik Budapest Geothermal Energy Summit-ot, amelyen több mint 100 vállalat és szervezet képviselője vett részt 20 országból. A résztvevők a geotermikus energiában rejlő lehetőségeket és kihívásokat vitatták meg a régió legjelentősebb iparági fórumán.
Lantos Csaba energiaügyi miniszter a rendezvény megnyitóján kiemelte, hogy a geotermikus energia legfőbb előnye, hogy bár nagy a kezdeti beruházási költsége, de hosszútávon stabilan tud hőt és adott esetben villamosenergiát biztosítani.
Magyarország a földhőhasznosításban európa top 5 országa közé tartozik,
hiszen 2010 óta a négyszeresére növelte a geotermikus hőtermelési kapacitásait, és a Nemzeti Földhő Hasznosítási Koncepció alapján 2030-ig további kétszeres bővülés várható - tette hozzá. Az összkapacitás ekkorra elérheti a 12-13 petajoule-t, így a földgázfelhasználás jelentősen, 2035-ben már akár 1 milliárd köbméterrel is csökkenhet.
Az eseményen részt vett Antics Miklós, az Európai Geotermikus Energia Tanács (EGEC) elnöke is, aki betekintést nyújtott az európai geotermikus fejlesztések jelenlegi helyzetébe és jövőjébe:
Célunk, hogy a megawattokról gigawattokra lépjünk. A fűtés és hűtés 75 százalékát szeretnénk geotermikus forrásokból biztosítani. Az elektromos áramtermelésben 15, a kritikus nyersanyagok terén 10 százalékot szeretnénk elérni.
Luca Xodo, az ETIP Geothermal elnöke ehhez hozzátette: “Európában a geotermikus energiatermelés terén még a korai szakaszban vagyunk, így a legkönnyebben elérhető, alacsony kockázatú lehetőségeket használhatjuk ki a hőtermelésben, és bizonyos esetekben még az áramtermelésben is.”
A geotermikus energia előtt álló akadályokat megvitató kerekasztal-beszélgetésben Horváth Viktor, energiaátmenetért felelős helyettes államtitkár hangsúlyozta, hogy
a legnagyobb probléma a finanszírozás
majd azzal folytatta, hogy „fontos a teljes értékláncot figyelembe venni, ami nemcsak a termelést foglalja magában, hanem a teljes rendszer menedzselését". Martina Tuschl, a horvát Szénhidrogén Ügynökség geotermikus szektorának igazgatója szerint az áram- és hőtermelés különböző típusú befektetőket vonz.
Az áramtermelés nagy kockázata miatt tőkebefektetőket igényel, míg a fűtési projektek gyakran a helyi közösségek támogatását élvezik
- mondta. Molnár Gábor, az Arctic Green Engineering Services ügyvezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy fontos előre jól felmérni a projektet, így a megvalósítás során elkerülhetőek a költséges változtatások.
Kiss Csaba, az MVM ügyvezető-helyettese is a hő- és áramtermelés kettős szükségességéről beszélt:
Magyarországon az áramtermelésnek kéz a kézben kell haladnia a hőértékesítéssel, mert ez biztosítja a geotermikus feltárás és fúrás kockázataira a megfelelő megtérülést.
Ladi Tímea, a MOL geotermikus és új energiák egységének vezetője szerint „a vállalatoknak meg kell érteniük, hogy nem a jelenlegi gázárak jelentik az egyetlen szempontot. A biztonságos ellátás, a helyi elérhetőség és más kulcsfontosságú tényezők ugyanolyan fontosak."
Nem kell félnünk attól, amit nem ismerünk. Kutatni, fejleszteni kell, és meg kell találni a megoldást
– zárta a rendezvényt Antics Miklós.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/H. Szabó Sándor
