Jelentős átszervezésről számolt be a Volkswagen

A Volkswagen-csoport jelentősen átalakítja indiai működését, miközben 1,4 milliárd dolláros importadó-igénnyel és zsugorodó piaci részesedéssel küzd a világ harmadik legnagyobb autópiacán.

A Skoda Auto, amely 2018 óta irányítja a Volkswagen indiai stratégiáját, külső szakértőket bízott meg rendszereinek és folyamatainak felülvizsgálatával, derül ki egy szeptember 8-i belső emlékeztetőből. Piyush Arora, a helyi egység vezetője szerint a harmadik fél bevonása semleges perspektívát és innovatív ötleteket biztosíthat.

Az átszervezés egybeesik mintegy 10 felsővezetői távozással az elmúlt hetekben, köztük a pénzügyi igazgató és több részlegvezető kilépésével. A vállalat közleménye szerint a személyzeti változások a standard HR folyamatoknak felelnek meg.

A Skoda számára India kulcsfontosságú piac a nemzetközi terjeszkedési terveiben, különösen mivel Kínában már nincs jelentős jelenléte, Oroszországból pedig kivonult. A cég a következő beruházási szakasz véglegesítésén dolgozik, miközben 2027-től szigorúbb üzemanyag-hatékonysági normák lépnek életbe, amelyek elektromos járművek bevezetését teszik szükségessé.

A vállalat tervezi a Volkswagen kínai elektromos járműtechnológiájának indiai adaptálását, és "helyi gyökerekkel" rendelkező partnert keres. Jelenleg megállapodása van az indiai Mahindra & Mahindrával bizonyos elektromos járműalkatrészek szállítására.

Bár a Volkswagen csoport több mint két évtizede jelen van Indiában, nem tudott jelentős szereplővé válni.

A Volkswagen és Skoda márkák együttesen csak 2%-át teszik ki az évi 4 millió járműves indiai autópiacnak, lemaradva az újabb versenytárs Kia és olyan befutott szereplők mögött, mint a Toyota.

Miközben a vállalat indiai bevételei az elmúlt öt évben közel háromszorosára, 2,15 milliárd dollárra nőttek a korábbi 766 millió dollárról, nyeresége ugyanezen időszak alatt 85 millió dollárról 10,6 millió dollárra csökkent.

A Skoda Auto Volkswagen emellett jogi vitában áll az indiai adóhatósággal, amely szerint a cég egyes Audi, VW és Skoda modellek importját félreosztályozta a magasabb vámok elkerülése érdekében. A vállalat tagadja a vádakat, de ha elveszíti a pert, akár 2,8 milliárd dollárt is fizethet büntetésekkel és kamatokkal együtt.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: picture alliance via (c) Copyright 2018, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten